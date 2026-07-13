Colombia

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

La presidenta de Win Sports sorprendió al relatar el origen conflictivo de su vínculo con Juan Felipe Cadavid, marcado por la competencia y los chismes, antes de convertirse en una de las duplas más sólidas del periodismo deportivo

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Mujer rubia con cabello ondulado y largo sonríe mirando al frente, lleva chaqueta de jean, reloj inteligente y anillos. Al fondo hay cuadros decorativos y una camiseta de fútbol.
Andrea Guerrero habló sobre su relación con Juan Felipe Cadavid en sus inicios en el periodismo deportivo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación profesional entre Andrea Guerrero y Juan Felipe Cadavid ha recorrido un trayecto inesperado dentro del periodismo deportivo colombiano.

De acuerdo con la actual presidenta de Win Sports en una reciente entrevista abordó los detalles de un vínculo marcado por la competencia, los malentendidos y una posterior reconciliación que terminó por transformar su dinámica laboral.

En la conversación con JJ Miranda en su pódcast, la comunicadora reconoció que los inicios con Cadavid estuvieron lejos de la armonía laboral y personal.

La rivalidad surgió en los años universitarios, donde existía cercanía, pero también choques de carácter. Guerrero explicó que el verdadero punto de inflexión se produjo en RCN Radio, cuando ambos coincidieron como colegas y la competencia se intensificó.

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La presidenta de Win Sports reveló que cuando decidió separarse del padre de su hija sintió como la sociedad la señalaba - crédito @andreaguerreroquintero/ Instagram
La presidenta de Win Sports reveló que cuando inició en el periodismo deportivo se detestaba con Juan Felipe Cadavid - crédito @andreaguerreroquintero/ Instagram

La periodista compartió que el ambiente laboral se volvió tenso debido a “chismes y competencia”, un clima que llegó a tal extremo que la dirección de la emisora intervino.

Un vicepresidente, identificado como Azúcar, les planteó un ultimátum: “Ustedes son el futuro en el periodismo deportivo y necesito que tengan una buena relación. O se arreglan o se van los dos”. Esta advertencia marcó el inicio de una nueva etapa en su trato profesional.

Guerrero detalló que, tras esa reunión, ambos comenzaron a colaborar en el proyecto Fútbolmanía, lo que facilitó el surgimiento de una amistad genuina.

La periodista calificó a Cadavid como “un regalo” en su vida profesional y personal, apuntando que la salida de su colega hacia Caracol Radio durante la pandemia le generó una profunda tristeza. “Me dio una tusa terrorífica. Yo me sentía incompleta”, confesó Guerrero al recordar ese periodo.

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Juan Felipe Cadavid crítico al VAR
El periodista ya se había pronunciado hace años acerca de su relación con Guerrero - crédito @jfcadavid/IG

El distanciamiento temporal entre ambos coincidió con un momento de incertidumbre global, lo que intensificó las emociones. Sin embargo, la comunicadora celebró el reencuentro laboral con Cadavid, resaltando el valor de haber superado los conflictos iniciales para construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo.

Actualmente, la historia de Guerrero y Cadavid sirve como ejemplo de cómo la rivalidad profesional puede transformarse en una colaboración fructífera, siempre que exista la voluntad de diálogo y la intervención adecuada en los momentos críticos.

Andrea concluyó que, a pesar de los altibajos, la experiencia compartida con su colega ha sido determinante en su crecimiento personal y profesional.

Esto dijo Juan Felipe Cadavid

El comentarista deportivo relató que, durante sus primeros pasos en Antena 2 del Canal RCN, ambos vivieron una etapa marcada por el desencuentro personal, impulsado por la intervención de terceros que alimentaban el conflicto entre ellos.

Cadavid confesó en el pódcast Sí se puedcast que, al inicio, percibía a Guerrero como una enemiga.

En presentador aseguró que en los primeros años de carrera mantuvo una dura enemistad con Andrea - crédito @sisepuedcast / TikTok

El ambiente laboral en Antena 2 se volvió tenso porque una persona se encargaba de transmitir comentarios negativos entre los jóvenes periodistas, generando roces y enfrentamientos constantes. “Nuestra relación nació de los odios”, afirmó el periodista, quien recordó que ambos discutían frecuentemente, influidos por la falta de experiencia y la presión de sus primeros años en los medios.

En un momento decisivo, la intervención de un directivo de RCN resultó fundamental para cambiar el rumbo de la relación. Según relató Cadavid, el directivo los obligó a sentarse y dialogar abiertamente para resolver sus diferencias. La conversación, que duró apenas 15 minutos, permitió descubrir que existía una persona que actuaba como intermediaria negativa entre ambos.

En una reciente entrevista, Juan Felipe Cadavid reveló que la actriz Ana Lucía Dominguez es su prima - crédito @tropicana/Instagram
En una reciente entrevista, Juan Felipe Cadavid reveló que la actriz Ana Lucía Dominguez es su prima - crédito @tropicana/Instagram

Hoy, la relación entre los dos comentaristas es cercana y cordial. Cadavid destacó que, aunque el resentimiento se remonta a la época universitaria, la situación ha cambiado radicalmente.

Ambos compartieron aulas, ya que Guerrero era uno o dos semestres menor, y allí también surgieron las primeras diferencias. El periodista recordó cómo, en tono de broma, apodaban a Guerrero “María Joaquina” por su actitud distante ante algunos planes estudiantiles.

El propio Cadavid resumió la transformación del vínculo: “Hoy tenemos un gran amor, yo quiero mucho a la mona”. El paso del tiempo y la madurez profesional han permitido que aquella rivalidad inicial quede atrás, dando paso a una amistad basada en el respeto mutuo y los recuerdos compartidos en su formación y crecimiento en los medios de comunicación deportivos.

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