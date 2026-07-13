Colombia

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

De acuerdo con cifras presentadas por la artista, con septiembre como fecha límite, la colombiana usó su plataforma mundialista para pedir a Francia y Alemania que se unan al fondo educativo de la FIFA

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La colombiana hizo un llamado a Alemania y Francia para que respalden la iniciativa liderada por Global Citizen - crédito @shakira/IG

Shakira hizo un llamado a las grandes naciones futboleras como Francia y Alemania para que se sumen al financiamiento del Fondo Educativo FIFA Global Citizen.

El pedido de la colombiana tiene como objetivo la reconstrucción de las más de 430 escuelas que los dos terremotos del 24 de junio dejaron destruidas o inutilizables en Venezuela, donde 3.535 personas murieron y 680.000 niños necesitan ayuda humanitaria.

La cantante colombiana publicó el llamado en su cuenta de Instagram con nombres y apellidos: el presidente Emmanuel Macron, el canciller Friedrich Merz y la diputada Éléonore Caroit son los destinatarios directos de su mensaje.

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Shakira hizo un llamado a las grandes naciones del fútbol para la reconstrucción de escuelas en Venezuela - crédito EFE/ Angel Colmenares
Shakira hizo un llamado a las grandes naciones del fútbol para la reconstrucción de escuelas en Venezuela - crédito EFE/ Angel Colmenares

El ministro Luís Montenegro de Portugal y el primer ministro canadiense Mark Carney ya comprometieron fondos, y la barranquillera los mencionó como el ejemplo que espera que otros líderes sigan.

Qué es el Fondo Educativo FIFA Global Citizen y qué hace en Venezuela

El FIFA Global Citizen Education Fund es una campaña conjunta de la FIFA y la organización Global Citizen con una meta de recaudación de USD 100 millones. Su propósito es ampliar el acceso a la educación y a programas de aprendizaje vinculados al deporte para niños y jóvenes de comunidades vulnerables en todo el mundo.

Para Venezuela, el fondo reservó USD 500.000 destinados específicamente a organizaciones locales que trabajan con menores cuya educación quedó interrumpida por los sismos. Esas organizaciones pueden postularse directamente en globalcitizen.org/venezuela.

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La colombiana invitó a que apoyen la iniciativa que ya fue respondida por otras naciones - crédito AP Photo/Heather Khalifa
La colombiana invitó a que apoyen la iniciativa que ya fue respondida por otras naciones - crédito AP Photo/Heather Khalifa

Según datos de UNICEF, al menos 432 colegios del Distrito Capital —más de un tercio del total— sufrieron daños. Las réplicas, que superaron las 430 desde la noche del 24 de junio, dificultan las evaluaciones y hacen prever que la cifra final sea mayor. Las clases en los estados afectados no reanudarán hasta septiembre.

El doble rol de Shakira: fundación propia y vocera del Mundial

La artista no llega a esta causa como figura de paso. Desde hace décadas, su fundación Pies Descalzos construye y opera escuelas en Colombia para niños en situación de vulnerabilidad, lo que le da un peso concreto a su intervención más allá del alcance mediático.

En el plano del Mundial 2026, Shakira grabó junto al artista nigeriano Burna Boy el himno oficial del torneo, Dai Dai, y anunció que destinará el 100% de los derechos de autor que le correspondan al mismo fondo educativo. También forma parte de su consejo asesor.

Shakira en su Fundación Pies Descalzos
Shakira invita a 4.000 estudiantes a su concierto en Barranquilla - crédito Fundación Pies Descalzos

El 19 de julio actuará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante el primer espectáculo de medio tiempo de una final mundialista, en una producción de Global Citizen a cargo de Chris Martin, de Coldplay. Compartirá escenario con Madonna y BTS.

El llamado a Macron y Merz, con fecha implícita

En su publicación, Shakira enmarcó la urgencia en el calendario escolar: si Venezuela no recibe fondos antes de septiembre, miles de niños no tendrán dónde volver a clases.

“Venezuela necesita desesperadamente fondos para reconstruir escuelas, capacitar a maestros y comprar libros y suministros para los estudiantes”, escribió la colombiana, antes de dirigirse directamente a los líderes europeos: “Ahora les toca a ustedes, como grandes naciones futbolísticas, dar un paso adelante”.

La cantante también dejó abierta la vía para que cualquier persona se sume al llamado desde globalcitizen.org/venezuela, donde se puede pedir públicamente a Francia y Alemania que comprometan financiamiento.

Fueron más de 400 colegios destruidos en los terremotos que han azotado Venezuela, de acuerdo con la artista - crédito REUTERS/Pablo Sanhueza
Fueron más de 400 colegios destruidos en los terremotos que han azotado Venezuela, de acuerdo con la artista - crédito REUTERS/Pablo Sanhueza

Como era de esperarse, la publicación de la colombiana no pasó desapercibida, por lo que varios comentarios llamaron la atención, entre los que resalta el de Global Citizen, que escribió: “Gracias Shakira por tu increíble apoyo a los niños en Venezuela. ¡Nos necesitan más que nunca!“. Mientras que sus fans comentaron: “Por eso es que ella siempre será la reina”; “Nunca es tarde para pedir ayuda, entendemos que apenas esté reaccionando en medio de su apretada agenda”; “Sabemos que hará todo lo posible para recuperar esos espacios”, entre otros.

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