Colombia

Capturaron en El Dorado a español que se hacía pasar como piloto: llevaba 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo

El director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, afirmó que el decomiso representa un impacto superior a $86 millones y frenó su circulación en mercados internacionales

Guardar
Google icon
Un hombre de nacionalidad española quedó bajo custodia tras intentar hacerse pasar por tripulante de una aerolínea, ocultando paquetes de clorhidrato de cocaína bajo su ropa en el principal aeropuerto de Colombia - crédito @PoliciaColombia / X

La Policía Antinarcóticos de Colombia detuvo a un ciudadano extranjero en el Aeropuerto Internacional El Dorado tras descubrir que transportaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo, mientras pretendía hacerse pasar por piloto de una aerolínea internacional con destino a Barcelona, España.

El operativo se desarrolló durante los controles rutinarios a personal técnico de vuelo, cuando los uniformados detectaron inconsistencias en la identidad y el comportamiento del sospechoso.

Operativo y hallazgo: controles que evitaron la salida de la droga

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió cuando el individuo, identificado como Carlos Barbería Hernando, de nacionalidad española, intentó ingresar a la zona de embarque vestido como piloto comercial.

PUBLICIDAD

Un individuo vestido como miembro de tripulación de vuelo terminó detenido al descubrirse que escondía estupefacientes adheridos a su cuerpo durante un control de seguridad en el aeropuerto internacional de Bogotá - crédito @PoliciaAntiNar / X

Por su parte, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional señaló que el uniforme no coincidía con los estándares habituales de las tripulaciones. La diferencia en la talla y accesorios poco habituales en el atuendo llamaron la atención de los agentes, que optaron por someter al sospechoso a una inspección minuciosa.

Durante el procedimiento, los agentes utilizaron el sistema de escáner corporal (Body Scan), cuyo análisis reveló cinco paquetes rectangulares y una faja de sujeción adheridos al torso del sospechoso.

Tras una verificación manual, se confirmó que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 kilogramos. De acuerdo con las primeras investigaciones, la droga tenía como destino final centros de distribución en Europa.

PUBLICIDAD

Modalidad y antecedentes: la fachada del piloto

Un reporte de El Tiempo detalla que Barbería Hernando había realizado años atrás un curso de formación como piloto, aunque no figura como habilitado ni en ejercicio profesional en los registros de la autoridad aeronáutica española. Este conocimiento previo habría facilitado la elaboración de su fachada, con la que buscaba evadir los controles aeroportuarios en Colombia.

La Policía Antinarcóticos de Colombia detuvo en el Aeropuerto El Dorado a un ciudadano español que transportaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo - crédito @PoliciaAntiNar / X
La Policía Antinarcóticos de Colombia detuvo en el Aeropuerto El Dorado a un ciudadano español que transportaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo - crédito @PoliciaAntiNar / X

Las autoridades investigan si la utilización del uniforme de piloto forma parte de una modalidad previamente empleada por organizaciones narcotraficantes o si se trató de una estrategia particular para esta operación. La Policía Nacional solicitó colaboración a organismos de seguridad españoles para verificar si el detenido ha participado en otros intentos similares.

Impacto en las redes criminales y acciones policiales

El brigadier general William Castaño Ramos, director de la Dirección de Antinarcóticos, ofreció el balance oficial del operativo, en declaraciones públicas: “Con este importante resultado operacional, la Policía Nacional afecta las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en más de 86 millones de pesos colombianos y evita la comercialización de cerca de 25.000 dosis de cocaína en mercados internacionales”.

La sustancia incautada, según las autoridades, representa una pérdida económica para las estructuras narcotraficantes y evita que la droga circule en el mercado europeo. La Fiscalía General de la Nación recibió al detenido, que deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El detenido intentó hacerse pasar por piloto de una aerolínea internacional para abordar un vuelo con destino a Barcelona, España - crédito @PoliciaAntiNar / X
El detenido intentó hacerse pasar por piloto de una aerolínea internacional para abordar un vuelo con destino a Barcelona, España - crédito @PoliciaAntiNar / X

Refuerzo de controles y llamado a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional informó que continuará fortaleciendo los controles en terminales aéreas de Colombia para impedir el tráfico internacional de drogas ilícitas. De igual modo, las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para denunciar actividades relacionadas con el narcotráfico, el desvío de sustancias químicas y el crimen organizado a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, garantizando la reserva de la información.

Por otro lado, las autoridades también investigan la procedencia y la ruta de la droga, así como los posibles vínculos de Barbería Hernando con organizaciones criminales transnacionales.

Una vez más, el caso puso de relieve los métodos cada vez más sofisticados de los narcotraficantes para eludir los controles, así como la importancia de la vigilancia y la colaboración internacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Temas Relacionados

Policía Nacional de ColombiaAeropuerto Internacional El DoradoNarcotráficoCocaínaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de julio

Sinuano Día resultados de hoy lunes 13 de julio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy lunes 13 de julio: ganadores del último sorteo

Turismo sexual en Medellín: seis estadounidenses que traían fajos de billetes para las propinas fueron devueltos del aeropuerto

Las autoridades de Colombia, junto con agencias de Estados Unidos, refuerzan acciones para impedir la entrada de presuntos ofensores a Medellín

Turismo sexual en Medellín: seis estadounidenses que traían fajos de billetes para las propinas fueron devueltos del aeropuerto

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Atlético Nacional estaría próximo a confirmar su primer refuerzo para el segundo semestre de la temporada, mientras que Santa Fe sigue sin confirmar salidas ni llegadas de jugadores

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

El cuadro volcánico cumplió con una destacada campaña en el primer semestre del 2026, aunque su rendimiento en los ‘play-off’ fue de bajo nivel

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bicampeón con Junior será nuevo jugador de Millonarios por los próximos tres años: esto habrían pagado los Embajadores por el defensor

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados