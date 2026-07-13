Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 3.242,38 pesos colombianos, lo que representa una disminución de -0,11% respecto al precio de cierre anterior de 3.246,05 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -2,87%, mientras que su variación interanual apunta a una caída del -16,34%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, cerrando la jornada con una caída. La volatilidad actual del 11,77% es inferior a la volatilidad de referencia del 13,22%, lo que indica un panorama de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido

El lateral derecho de 25 años saldría del Junior de Barranquilla para convertirse en nuevo jugador del equipo azul, entre martes y miércoles presentaría exámenes médicos

Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido

Capturaron en El Dorado a español que se hacía pasar como piloto: llevaba 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo

El director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, afirmó que el decomiso representa un impacto superior a $86 millones y frenó su circulación en mercados internacionales

Capturaron en El Dorado a español que se hacía pasar como piloto: llevaba 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo

Cathy Juvinao criticó al Gobierno Petro por permitir que la ilegalidad se ‘coma’ el Páramo de Santurbán: “Incompetentes”

La representante a la Cámara afirmó que el discurso ambiental del Gobierno no se reflejó en resultados concretos y sostuvo que los grupos ilegales terminaron fortaleciendo su presencia en el páramo

Cathy Juvinao criticó al Gobierno Petro por permitir que la ilegalidad se ‘coma’ el Páramo de Santurbán: “Incompetentes”

José Manuel Restrepo reveló detalles de la reunión del equipo de Abelardo de la Espriella con el Banco Mundial en Washington: “La confianza en Colombia se está fortaleciendo”

La misión oficial encabezada por el vicepresidente electo buscó afianzar la cooperación internacional, al delinear nuevas prioridades económicas y definir acuerdos estratégicos para el periodo 2026-2030

José Manuel Restrepo reveló detalles de la reunión del equipo de Abelardo de la Espriella con el Banco Mundial en Washington: “La confianza en Colombia se está fortaleciendo”

Bogotá abrió más de 600 vacantes laborales: 500 son para contratación directa en obras de la Línea 1 del metro

Además de las postulaciones, la Agencia Distrital de Empleo ofrecerá talleres de currículum, preparación para entrevistas y acompañamiento profesional para mejorar las posibilidades de vinculación durante las jornadas

Bogotá abrió más de 600 vacantes laborales: 500 son para contratación directa en obras de la Línea 1 del metro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

Deportes

Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido

Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bicampeón con Junior será nuevo jugador de Millonarios por los próximos tres años: esto habrían pagado los Embajadores por el defensor