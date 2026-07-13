Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

El técnico español Jonathan Risueño se vio envuelto en una fuerte polémica tras el empate ante Deportivo Pereira-crédito Leonardo Castro/Colprensa

Hervin Goyes fue declarado intransferible por Deportivo Pasto en el corto plazo, aunque el club ya proyecta una futura venta al exterior por USD 4 millones para 2027, una cifra que lo convertiría en una de las transferencias más altas de su historia y que se apoya en la estrategia de consolidar jóvenes antes de negociarlos.

La referencia inmediata para esa apuesta está en otra operación del equipo nariñense: el volante Johan Caicedo fue vendido al grupo de Atlético de Madrid por USD 1,8 millones y continuará inicialmente en Atlético de San Luis, de México. Esa cifra, reportada como una de las más altas del club, marcó un antecedente para la política deportiva y financiera de la institución.

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La valoración de Goyes fue expuesta por el presidente del club, Roberto Castro, en declaraciones al periodista Hernán Insuasti Gonzáles. El directivo explicó que el lateral izquierdo no está disponible para una transferencia en este momento.

El Estadio Departamental Libertad es el estadio donde hace de local Deportivo Pasto - crédito @deportivopastooficial/Instagram

El plan del equipo es mantener el proceso de formación del defensor y elevar todavía más su rendimiento antes de negociar su salida. La previsión interna ubica esa operación en 2027.

La decisión responde a una hoja de ruta concreta: Deportivo Pasto busca consolidar a sus futbolistas jóvenes antes de abrirles la puerta al mercado internacional. La intención es obtener un beneficio doble, tanto en lo deportivo como en lo económico.

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Goyes tiene 20 años y nació en Barbacoas, Nariño. Varios ojeadores lo consideran uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol colombiano en su posición por la evolución que mostró durante el último semestre.

Deportivo Pasto anunció la salida del portero español Iago Herrerín y Andrey Estupiñán

Andrey Estupiñán fue el goleador del primer semestre del 2026 y tiene pasado en Independiente Santa Fe - crédito Leonardo Castro / Colprensa

Iago Herrerín deja Deportivo Pasto antes del segundo semestre de la Liga BetPlay, una salida que el club confirmó este lunes y que obliga a buscar otra opción en el arco en plena reconfiguración de una plantilla que ya perdió a varias piezas del primer semestre.

El arquero español cerró su vínculo de mutuo acuerdo después de un paso breve por el equipo nariñense. La rescisión se produjo cuando todavía restaban seis meses de contrato.

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El club comunicó la decisión en sus redes sociales: “El Deportivo Pasto informa que, de mutuo acuerdo entre las partes, se ha decidido dar por finalizado el vínculo del arquero español Iago Herrerín con nuestra institución. Agradecemos a Iago su profesionalismo y deseamos éxitos en sus nuevos retos”.

El exarquero del Athletic Club de Bilbao, una de las incorporaciones que más atención despertó por su llegada al fútbol colombiano, se marcha tras apenas un semestre en Pasto. En ese período acumuló nueve apariciones y no logró consolidarse como titular.

Andrey Estupiñán marcó 16 goles en el primer semestre de la Liga - crédito Colprensa

La pérdida más sensible para Deportivo Pasto es la de Andrey Estupiñán, goleador del equipo en el primer semestre. Millonarios anunció al delantero como su cuarto refuerzo para la segunda mitad del año.

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El atacante de 32 años llegó en transferencia definitiva y firmó contrato hasta 2028. El club capitalino informó en su página web: “Millonarios FC informa que Andrey Estupiñán, goleador de la Liga 2026-1, se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero fue transferido desde Deportivo Pasto y firmó contrato por dos años”.

La publicación detalló que Estupiñán disputó 19 partidos en el primer semestre, todos como titular. Marcó 13 goles y dio tres asistencias, registro que lo convirtió en el máximo anotador de la Liga BetPlay 2026-I.

Millonarios destacó además que el delantero fue campeón de liga en 2021 con Deportes Tolima y en 2023 con Junior. Sobre sus características, el club señaló su velocidad, su capacidad para atacar los espacios, su potencia en el uno contra uno y su olfato goleador.

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La baja se añade a otras salidas ya registradas en el equipo. Entre ellas aparecen José Bernal, Edwin Velasco, Johan Caicedo y Wilson Morelo, quien se retiró y pasó a integrar el cuerpo técnico liderado por Risueño. Mientras tanto, Pasto ya confirmó las incorporaciones de Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones y Jhon Méndez.