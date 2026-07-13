José Manuel Restrepo reveló detalles de la reunión del equipo de Abelardo de la Espriella con el Banco Mundial en Washington: “La confianza en Colombia se está fortaleciendo”

El vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo; y los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se encontraron en Washington con Ajay Banga, presidente del organismo; y Susana Cordeiro, vicepresidente para América Latina - crédito @jrestrp/X

Se llevó a cabo en la jornada del lunes 13 de julio la reunión de alto nivel entre la delegación del Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y la directiva del Banco Mundial, en la que empezó a definirse, según se conoció, la hoja de ruta de trabajo conjunto para el período 2026-2030. Además de consolidarse el apoyo internacional a la administración que, desde el viernes 7 de agosto, tendrá las riendas del país.

Tras este encuentro, el vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, que estuvo acompañado por los desinados ministros de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, entregó su balance del mismo. Y destacó, en primer lugar, el respaldo recibido del organismo multilateral con miras a la nueva etapa, en la qe se priorizará el cumplimiento de la regla fiscal.

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El vicepresidente electo José Manuel Restrepo nizo su balance de la reunión con el Banco Mundial en Washington - crédito @jrestrp/X

“Hoy iniciamos la misión ‘La Patria Milagro en Washington’, por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella. Durante esta agenda de alto nivel avanzamos con el Grupo Banco Mundial en la estructuración del paquete integral de cooperación, financiamiento e inversión que será presentado próximamente en Barranquilla” expresó Restrepo, que lideró la comitiva que acudió a las instalaciones.

Así fue el encuentro en Washington entre delegados de De la Espriella y el Banco Mundial

Es válido destacar que la agenda con el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga) incluye un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica y la evaluación de alternativas de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo; como parte de las diferentes estrategias que se han trazado en el proceso de empalme.

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" “Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos”, dijo Restrepo, que valoró cómo desde el Banco Mundial se destacó el papel de Colombia como una “democracia” clave para el hemisferio.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín, estuvieron junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga - crédito @jrestrp/x

“Coincidimos en una agenda centrada en la juventud, la salud, la educación, el campo, el turismo, la manufactura y la generación de oportunidades”, agregó el líder de la misión, con respecto al diálogo sostenido con Ajay Banga, presidente del organismo; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susan Cordeiro Guerra, y la presencia de los equipos del BIRF, IFC y Miga en esta encuentro.

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En ese sentido, Cordeiro también dio a conocer sus percepciones tras esta reunión. “Esa es nuestra misión, de apoyar la ambición de este Gobierno nuevo en Colombia para más empleos y productividad y crecimiento para todos los colombianos en todos los terrritorios”, indicó la ejecutiva, que se mostró optimista con los alcances de la cita en suelo norteamericano con los delegados de la administración De la Espriella.

La jornada concluyó con la definición de acuerdos concretos, próximos pasos y el diseño de un cronograma con el Banco Mundial, orientada a fortalecer la relación estratégica entre ambas partes. El paquete integral de cooperación e inversión estructurado durante este viaje será presentado próximamente junto al presidente electo en Barranquilla, ciudad desde donde se ha liderado la transición del nuevo Gobierno.

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Según el vicepresidente electo, José Manuel Restreo, en la visita al Banco Mundial, su presidente, Ajay Banga, nos expresó su decidido respaldo a Colombia en esta nueva etapa - crédito @jrestrp/X

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos. La patria milagro comienza a construirse con hechos, resultados y la confianza del mundo en Colombia”, remarcó el vicepresidente.

Y remarcó cómo existe una visión común de progreso. “El desarrollo económico solo tiene sentido cuando crea oportunidades reales para las personas. El presidente Banga, me dejó una reflexión que resume esa filosofía: 'Government should be the oil, but it can’t be the car. El Estado debe impulsar el desarrollo, pero son los ciudadanos, los emprendedores y el sector productivo quienes deben mover la economía", acotó Restrepo.

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Durante la presente semana, los funcionarios también sostendrán reuniones con al menos 30 congresistas estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Entre los confirmados se encuentran los republicanos Bernie Moreno, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, así como los demócratas Rubén Gallego y Henry Cuéllar; además de delegados del Departamento de Estado, del Tesoro y de Energía, entre otros.