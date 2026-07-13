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Bicampeón con Junior será nuevo jugador de Millonarios por los próximos tres años: esto habrían pagado los Embajadores por el defensor

Jhomier Guerrero fue titular en la campaña del primer semestre de la Liga BetPlay y disputó más de 70 partidos con el equipo Tiburón

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Junior FC por cuarta vez en la historia levantó el título de Liga como visitante en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa
Junior FC por cuarta vez en la historia levantó el título de Liga como visitante en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

Jhomier Guerrero jugará en Millonarios tras una venta definitiva desde Junior, en una operación que incluye contrato hasta 2029 y que busca cubrir una posición que el club capitalino considera prioritaria para el segundo semestre, después de quedar otra vez fuera de los torneos internacionales.

Según Guillermo Arango, solo faltan los exámenes médicos y la firma de los documentos para oficializar la llegada del lateral derecho barranquillero. El defensor, de 25 años, acumula 161 partidos como profesional y viene de ser una de las piezas centrales de Junior en los títulos de la Liga BetPlay 2025-II y 2026-I.

Jhomier Guerrero jugó más de 70 partidos con la camiseta del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa
Jhomier Guerrero jugó más de 70 partidos con la camiseta del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

La transferencia también fue confirmada por Antonio Char Chaljub, presidente de Junior. En declaraciones a El Heraldo, el directivo dijo que “existe un principio de acuerdo” entre los dos clubes para el traspaso de los derechos federativos y económicos del futbolista.

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La salida se resolvió en medio de una negociación marcada por el tiempo de contrato. El lateral solo tenía seis meses más de vínculo con el club barranquillero y no aceptó las ofertas de renovación, de modo que Junior optó por venderlo antes de arriesgarse a perderlo como agente libre.

Char explicó que la dirigencia rojiblanca intentó extender la relación laboral con el jugador, pero no encontró acuerdo. “Tuvimos inconvenientes con él en ese sentido (la renovación) y hubo un interés de Millonarios. Puede que la oferta no sea la ideal, pero no es una mala operación”, afirmó el presidente de Junior al diario.

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Jhomier Guerrero fue importante para el bicampeonato de Alfredo Arias con Junior de Barranquilla - crédito Colprensa
Jhomier Guerrero fue importante para el bicampeonato de Alfredo Arias con Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Más adelante, agregó: “No fue posible la renovación. Apareció la oferta concreta de compra, y accedimos”. De acuerdo con el medio barranquillero, el monto que pagará Millonarios no supera los USD 500 mil por un futbolista al que el club consideraba una baja sensible.

Guerrero había logrado consolidarse como uno de los hombres de confianza del técnico Alfredo Arias. Su regularidad por la banda derecha, su despliegue físico y su aporte en defensa y ataque lo convirtieron en uno de los nombres más estables del equipo durante el bicampeonato.

Así se refuerzan los equipos de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Cartel: Mercado de Fichajes - Liga Betplay. Futbolistas, directivos, periodistas. Movimientos y rumores con escudos de Deportivo Cali y Santa Fe.
Los clubes estructuran sus nóminas para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, buscando quedarse con la estrella de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras.

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: Sin novedades confirmadas
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortíz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez
  • Llegadas: Lucas González (DT).

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera.

Independiente Santa Fe

Sin novedades confirmadas.

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhomier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

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