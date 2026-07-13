Bicampeón con Junior será nuevo jugador de Millonarios por los próximos tres años: esto habrían pagado los Embajadores por el defensor

Junior FC por cuarta vez en la historia levantó el título de Liga como visitante en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

Jhomier Guerrero jugará en Millonarios tras una venta definitiva desde Junior, en una operación que incluye contrato hasta 2029 y que busca cubrir una posición que el club capitalino considera prioritaria para el segundo semestre, después de quedar otra vez fuera de los torneos internacionales.

Según Guillermo Arango, solo faltan los exámenes médicos y la firma de los documentos para oficializar la llegada del lateral derecho barranquillero. El defensor, de 25 años, acumula 161 partidos como profesional y viene de ser una de las piezas centrales de Junior en los títulos de la Liga BetPlay 2025-II y 2026-I.

Jhomier Guerrero jugó más de 70 partidos con la camiseta del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

La transferencia también fue confirmada por Antonio Char Chaljub, presidente de Junior. En declaraciones a El Heraldo, el directivo dijo que “existe un principio de acuerdo” entre los dos clubes para el traspaso de los derechos federativos y económicos del futbolista.

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La salida se resolvió en medio de una negociación marcada por el tiempo de contrato. El lateral solo tenía seis meses más de vínculo con el club barranquillero y no aceptó las ofertas de renovación, de modo que Junior optó por venderlo antes de arriesgarse a perderlo como agente libre.

Char explicó que la dirigencia rojiblanca intentó extender la relación laboral con el jugador, pero no encontró acuerdo. “Tuvimos inconvenientes con él en ese sentido (la renovación) y hubo un interés de Millonarios. Puede que la oferta no sea la ideal, pero no es una mala operación”, afirmó el presidente de Junior al diario.

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Jhomier Guerrero fue importante para el bicampeonato de Alfredo Arias con Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Más adelante, agregó: “No fue posible la renovación. Apareció la oferta concreta de compra, y accedimos”. De acuerdo con el medio barranquillero, el monto que pagará Millonarios no supera los USD 500 mil por un futbolista al que el club consideraba una baja sensible.

Guerrero había logrado consolidarse como uno de los hombres de confianza del técnico Alfredo Arias. Su regularidad por la banda derecha, su despliegue físico y su aporte en defensa y ataque lo convirtieron en uno de los nombres más estables del equipo durante el bicampeonato.

Así se refuerzan los equipos de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Los clubes estructuran sus nóminas para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, buscando quedarse con la estrella de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llaneros FC

Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.

Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras.

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

Salidas : Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.

Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

Salidas: Sin novedades confirmadas

Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortíz.

Deportivo Cali

Salidas : Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.

Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.

Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.

Internacional de Bogotá

Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.

Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.

Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez

Llegadas: Lucas González (DT).

Águilas Doradas

Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.

Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera.

Independiente Santa Fe

Sin novedades confirmadas.

Independiente Medellín

Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.

Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Deportivo Pasto

Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán

Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez.

Alianza FC

Salidas: Carlos Lucumí.

Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.

Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.

Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhomier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.

Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.

Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.

Llegadas: Marlon Carabalí.