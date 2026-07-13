Capturan a mujer señalada de matar a su bebé de 7 meses en Sincelejo: lo sumergió de cabeza en una olla con agua hirviendo

La captura reactivó la exigencia social de sanción efectiva en delitos graves - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

13 años después del crimen de un bebé de siete meses en Sincelejo, la Policía Nacional capturó en San Juan del Cesar a Raquel Elena Polo Suárez, señalada de asesinar a su propio hijo en 2013. El caso seguía abierto por homicidio agravado y tras la detención se volvió a activar el proceso judicial pendiente con el fin de concluir el caso.

La aprehensión se llevó a cabo en la mañana del miércoles 8 de julio de 2026, en una vivienda del municipio de La Guajira, en cumplimiento de una orden judicial. De acuerdo con la investigación, la mujer que tenía 27 años cuando ocurrieron los hechos y hoy tiene 40 fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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Según el reporte del caso, difundido por medios locales como El Meridiano, la acusada había quedado libre por vencimiento de términos y se trasladó a La Guajira, donde permaneció hasta su recaptura.

La ciudadanía espera que la señalada agresora no obtenga ningún tipo de rebaja de pena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El expediente atribuye la muerte a la inmersión del bebé en agua hirviendo

El crimen ocurrió en 2013 en una vivienda del barrio 6 de Enero, en la capital de Sucre. La investigación citada por Impacto News indica que el niño fue sumergido de cabeza en una olla con agua hirviendo y sufrió quemaduras que le causaron una insuficiencia respiratoria aguda.

Las autoridades señalaron que ese día el bebé se despertó llorando hacia las 5:00 a. m. En ese momento, la mujer se habría levantado a preparar un tetero y luego volvió a la habitación con el menor y allí, según la acusación expuesta en audiencias, ocurrió el homicidio.

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El fiscal relató en esas diligencias que la muerte fue causada por la inmersión de cabeza en un líquido caliente y que se trataba de una muerte violenta tras revisar los hallazgos en los análisis que los profesionales del Instituto de Medicina Legal le practicaron al cuerpo del pequeño. Por la condición de la víctima, un menor completamente dependiente de su madre, el caso fue investigado como homicidio agravado.

La investigación sostiene que el menor, de siete meses, fue sumergido de cabeza en una olla con líquido caliente en 2013 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso provocó rechazo en Sincelejo y tensión durante las audiencias

Según reportes divulgados por los medios locales, la mujer había expresado días antes del brutal ataque su intención de entregar al bebé en adopción por problemas personales y de pareja.

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También se indicó que llevaba apenas tres días trabajando como empleada doméstica en la vivienda donde ocurrieron los hechos cuando determinó que atacaría a su pequeño.

El Meridiano indicó que el padre del menor, identificado como José Carlos Contreras Montes, que se dedicaba a la venta ambulante de verduras, dijo en ese entonces que estaba dispuesto a perdonar a la mujer y ayudarla pese a que ella fue señalada como la causante de la muerte de su hijo.

La comunidad exige máxima condena en memoria de la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, se informó que Raquel Polo Suárez y su esposo asistían a una iglesia evangélica y atravesaban una mala situación económica. Incluso, los propietarios de la vivienda donde ocurrió el hecho los ayudaron con un trabajo para los dos, teniendo en cuenta que en el lugar funcionaba una zapatería artesanal.

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Cabe mencionar que la comunidad intentó agredir a la mujer tras la muerte del niño y la Policía tuvo que intervenir para brindarle seguridad. Durante las audiencias, la acusada permaneció en un aparente estado de shock y fue necesaria la presencia de un psicólogo.

Ese especialista concluyó que estaba bien de salud y que presentaba mutismo moderado, una condición que no le impedía responder durante la audiencia. Según las autoridades, durante la captura reciente se respetaron todos sus derechos y no se presentó maltrato en el procedimiento.

Ahora, la comunidad está a la espera de la decisión judicial que permita concluir el caso tras 13 años de la muerte del menor de edad.

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