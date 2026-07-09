Colombia

René Higuita se refirió a la mujer que le vendió la lujosa casa que estaría vinculada con el Cartel de Medellín: " La mataron"

El exarquero de la selección Colombia detalló que por la compra del predio involucrado entregó un apartamento que recibió de Conavi por haber sido elegido mejor jugador del año y otro comprado con lo ganado en Atlético Nacional

Guardar
Google icon
Pintura acuarela de René Higuita, camiseta deportiva, balón. Detrás, una casa, vehículo de policía, agente y cinta amarilla de Fiscalía.
René Higuita frente a su casa en Antioquia, donde la Fiscalía realizó una acción de extinción de dominio del inmueble - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

René Higuita, exarquero de la selección Colombia, aseguró que apelará la decisión judicial que le quitó un predio en El Poblado, en Medellín, Antioquia, y sostuvo que el hecho de ser acusado y vinculado en un proceso relacionado con propiedades adquiridas con dineros del narcotráfico solo lo pone en la posición de un tercero que obró de buena fe en un negocio que hizo en 1992, con dos apartamentos obtenidos con recursos legales.

La consecuencia de esa versión es el núcleo del caso: perdió la propiedad por extinción de dominio, pero sostiene que la apelación debe reconocerlo como comprador de buena fe y como el principal perjudicado por la operación.

PUBLICIDAD

El exfutbolista negó haber conocido cualquier vínculo del inmueble con bienes del Cartel de Medellín y afirmó que el proceso lo convirtió en “prácticamente la víctima de estos acontecimientos”.

En la entrevista con Blu Radio, Higuita ubicó el origen de la disputa en una permuta que hizo en los años noventa y detalló que entregó un apartamento que recibió de Conavi por haber sido elegido mejor jugador del año y otro comprado con lo ganado en Atlético Nacional.

“Efectivamente, yo doy dos apartamentos. La historia es uno que me da Conavi por ser el mejor jugador en esa temporada y otro apartamento que yo consigo con los recursos del Atlético Nacional, que se lo hago a nombre de doña Magnolia. Yo entrego los dos apartamentos y los entrego legales (...) Hasta ahí sé yo, hasta ahí les puedo decir qué fue lo que, lo que yo entregué. Yo entregué mis ahorros que los tenía ahí”, explicó el exdeportista.

PUBLICIDAD

René Higuita aseguró que apelará la decisión judicial que le quitó un predio en El Poblado, Medellín, Antioquia, y sostuvo que fue un tercero de buena fe en una operación que, según su relato, hizo en 1992 con dos apartamentos obtenidos con recursos legales - crédito @higuitastore/Instagram
René Higuita aseguró que apelará la decisión judicial que le quitó un predio en El Poblado, Medellín, Antioquia, y sostuvo que fue un tercero de buena fe en una operación que, según su relato, hizo en 1992 con dos apartamentos obtenidos con recursos legales - crédito @higuitastore/Instagram

Ese dato, que el expediente también registra como parte de pago, es central en su defensa sobre el origen lícito de su patrimonio.

El exfutbolista añadió que la demanda apareció “a los dos o cuatro años” de haber cerrado el negocio y dijo que desde entonces empezó un trámite que primero se presentó, según su versión, “como por una estafa”. Hoy, explicó, la discusión jurídica gira sobre su condición de comprador ajeno al origen ilícito que luego se atribuyó a la cadena de propietarios.

Higuita habló después de que se conociera la orden de extinción de dominio sobre la casa. Su versión apunta a una tensión precisa: acepta que el inmueble terminó asociado en la investigación a personas señaladas por nexos con el narcotráfico, pero rechaza que ese pasado lo alcance a él como adquirente y sostiene que todo lo que entregó para comprarlo provenía de actividades legales.

Higuita dijo que nunca supo de los antecedentes del inmueble

Cuando le preguntaron por la compra, Higuita situó la operación en una época en la que, según dijo, no existían las facilidades de verificación que hoy ofrece internet. “Yo le compro a María Victoria. Nosotros averiguamos de pronto en la época los certificados de libertad y de tradición. Y en ese certificado no salen antecedentes de las personas a quien nosotros le compramos”, afirmó.

La investigación concluyó que la vivienda de 1.253 metros cuadrados fue comprada con fondos ilícitos y transferida hasta quedar a nombre de René Higuita y un familiar - crédito captura de video X
La investigación concluyó que la vivienda de 1.253 metros cuadrados fue comprada con fondos ilícitos y transferida hasta quedar a nombre de René Higuita y un familiar - crédito X

El exarquero insistió en que no hizo trato con quienes después aparecieron mencionados en el expediente, sino con la mujer que figuraba como propietaria. “Yo no le compro ni al señor”, dijo, al desmarcarse de cualquier relación directa con Gustavo Cuarta Rendón, nombre citado en la conversación radial como uno de los eslabones de la cadena de dominio.

Ante la pregunta sobre si sabía que la casa había sido comprada en algún momento con dinero del narcotráfico, respondió: “No, hombre. De haber sabido, yo no hubiera hecho ningún negocio”. Luego agregó que solo conoció ese trasfondo cuando el proceso ya estaba en marcha.

Ese punto aparece una y otra vez en su relato como la base de su defensa. “Lo mío ha sido legal”, dijo, tras rechazar cualquier señalamiento de testaferrato o de adquisición de bienes con dinero ilícito.

El exarquero vinculó el origen del pleito con una presunta estafa

En su reconstrucción de los hechos, el negocio fue gestionado por un compadre suyo y padrino de uno de sus hijos, después de que él expresara que quería una casa para su familia. Dijo que le mostraron dos opciones, eligió esa vivienda y cerró la negociación con María Victoria, a quien aseguró haber conocido únicamente durante esa transacción.

En otro tramo de la entrevista, mencionó una audiencia con el juez ocurrida hace entre seis y ocho meses. Allí, según dijo, declaró una mujer que era amiga de María Victoria y que se quedó con uno de los apartamentos entregados en la permuta porque, de acuerdo con esa versión, le había prestado dinero a la vendedora y el inmueble fue usado para saldar esa deuda.

René Higuita - crédito @higuitarene/X
René Higuita - crédito @higuitarene/X

Su relato también buscó separarse de los nombres del Cartel de Medellín

Durante la entrevista, el periodista le preguntó por la relación entre el predio y los hermanos Moncada. Higuita respondió que no sabía qué tenían que ver con la casa y sostuvo que, hasta donde conoce por el proceso y por lo que le ha explicado su abogado, la persona mencionada en el expediente era familiar de ellos, pero que no le constaba una prueba concluyente de testaferrato.

También dijo que en la audiencia reciente fue llamada una de las hijas de Cuarta Rendón y que ella afirmó no conocer esos antecedentes de su padre. A partir de eso, Higuita reforzó su argumento: si la propia familia decía no saberlo, resultaba menos razonable, según su planteo, exigirle a él que lo hubiera sabido cuando compró el inmueble.

El exfutbolista evitó profundizar en referencias a Pablo Escobar y pidió que el caso se concentrara en la casa y en el expediente. “Aquí lo que estamos hablando es de la casa”, afirmó, después de señalar que su visita pasada a La Catedral le trajo problemas y lo instaló durante años como “el amigo de Pablo Escobar”, una asociación que considera ajena al proceso actual.

Cuando le preguntaron si la vivienda extinguida era el centro de su patrimonio, Higuita respondió sin rodeos: “Ese era mi patrimonio”. Añadió que tuvo que empezar “otra vez de cero” y que actualmente vive en Guarne.

Explicó que dejó esa casa tiempo atrás porque allí le lanzaron una granada, un episodio que recordó al hablar de las razones por las que se fue del lugar. Desde entonces, dijo, reconstruyó su vida familiar y económica en otro municipio, mientras continúa la batalla judicial.

“Ahora lo que me toca es apelar”, afirmó al comienzo de la entrevista. En el cierre volvió sobre esa línea y pidió que se escuchara también a su abogado para entender los términos jurídicos del caso.

Temas Relacionados

René HiguitaPablo EscobarExtinción de dominioCasa en AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salome, hija de James Rodríguez, se mostró conmovida tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

La hija del capitán acompañó el adiós del Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales y una imagen abrazada con Dulce María Ospina, hija del arquero David Ospina, tras el 4-3 desde los once pasos ante Suiza

Salome, hija de James Rodríguez, se mostró conmovida tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios son algunos de los equipos de regular presentes que confirmaron a sus primeras caras nuevas para el inicio del fútbol profesional colombiano

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Mafe Carrascal anunció la reducción de precios en medicamentos: “Más acceso para pacientes”

La representante del Pacto Histórico informó sobre la reciente reducción del 7% en medicamentos regulados, medida que busca trasladar la apreciación del peso al bolsillo de los colombianos

Mafe Carrascal anunció la reducción de precios en medicamentos: “Más acceso para pacientes”

Isabella Ladera se mostró afectada al hablar del difícil proceso de su embarazo en las últimas semanas: “Duele mucho, no puedo caminar”

La modelo venezolana habló del cansancio acumulado y el malestar físico que han repercutido en su ánimo y rutina diaria

Isabella Ladera se mostró afectada al hablar del difícil proceso de su embarazo en las últimas semanas: “Duele mucho, no puedo caminar”

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano le pidió a De la Espriella que continúe con el proceso de paz que avanzó durante el Gobierno Petro

En una carta abierta, el grupo planteó avanzar en cambios legislativos para una salida estable al conflicto armado

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano le pidió a De la Espriella que continúe con el proceso de paz que avanzó durante el Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata tras comentarios que recibió al confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata tras comentarios que recibió al confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Isabella Ladera se mostró afectada al hablar del difícil proceso de su embarazo en las últimas semanas: “Duele mucho, no puedo caminar”

Esta es la finca a las afueras de Bogotá que Yina Calderón decidió vender: “Requiere demasiado tiempo”

Diego Guauque volvió a la sala de quimioterapia y conmovió al compartir el sentido motivo de su visita: “Quiero pedirles un favor”

Epa Colombia estaría enfrentando graves problemas emocionales en prisión, aseguró Karen Caro: “Ha habido muchas injusticias”

Deportes

Salome, hija de James Rodríguez, se mostró conmovida tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

Salome, hija de James Rodríguez, se mostró conmovida tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Tadej Pogacar es nuevo líder tras ganar el Tourmalet; Egan Bernal está al borde del top 10

De esto depende la continuidad de Néstor Lorenzo como entrenador de la selección Colombia, según Javier Hernández Bonnet

Jhon Lucumí estaría en el radar de la Premier League y de un gigante de la Serie A de Italia: qué equipos siguen al defensor de la Tricolor