Consejo de Estado admitió tutela para revivir la personería del movimiento político creado por Rodrigo Lara, ministro del Interior de Abelardo de la Espriella

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal, el movimiento político fundado por su padre, Rodrigo Lara Bonilla, y así abrir una nueva revisión sobre la decisión del 30 de octubre del 2025 que dejó sin efecto el reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ese mismo año.

El punto central de la controversia está en una fecha: según la posición expuesta dentro del trámite, Dignidad Liberal se fusionó con el Nuevo Liberalismo en 1979, varios años antes del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984.

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Esa conclusión es una de las bases con las que se sostiene que la colectividad dejó de existir como movimiento independiente.

El documento fue radicado ante la Sección Primera del alto tribunal que tendrá en su poder la decisión de revivir a Dignidad Liberal. La tutela pretende revertir el fallo de la Sección Quinta que anuló la resolución del CNE mediante la cual se había restituido la personería jurídica del movimiento.

La tutela presentada ante el Consejo de Estado pretende abrir una nueva revisión sobre el fallo del 30 de octubre que anuló la restitución de la personería jurídica otorgada por el CNE en 2024 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En la providencia citada por Semana, el tribunal sostuvo: “Esas colectividades subsistían y desaparecían sin el rigor que hoy el ordenamiento legal prevé y estaban habilitadas para congregarse y presentar figuras ideológicas novedosas para alcanzar el poder político”.

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Con la admisión de la tutela, el Consejo de Estado vinculó al Consejo Nacional Electoral, a la Sección Quinta del mismo tribunal y a los ciudadanos Samuel Alejandro Ortiz Mancipie y Manuela Arredondo, que habían accionado contra la resolución del CNE. Todos deberán pronunciarse sobre las pretensiones antes de que se adopte una decisión de fondo.

La discusión jurídica busca responder si debe mantenerse la nulidad de la resolución de 2024 o si procede revivir de manera independiente la personería de Dignidad Liberal. La respuesta dependerá del análisis de la tutela y de los conceptos que se incorporen en los próximos días al expediente.

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La controversia jurídica se centra en si Dignidad Liberal se fusionó con el Nuevo Liberalismo en 1979 y dejó de existir como movimiento independiente - crédito Colprensa y Consejo Superior de la Judicatura

El medio citado también conoció la respuesta firmada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, en la que solicitó declarar improcedente la acción “por falta de relevancia constitucional”. Ese documento divide la postura contraria a la tutela en tres ejes.

El primero sostiene que no se probó que hechos de violencia grave o extraordinaria hubieran afectado de manera directa la participación política de Dignidad Liberal en 1988.

La respuesta reseña: “La Sala Electoral declaró la nulidad de la resolución que reconoció personería jurídica; comoquiera que, no se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del Movimiento Político Dignidad Liberal”.

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El segundo eje se refiere a la fusión del movimiento. Según el documento, se valoraron las pruebas aportadas por las partes y otras decretadas de oficio para concluir que Dignidad Liberal se fusionó en 1979 con el Nuevo Liberalismo, una fecha anterior al magnicidio de Lara Bonilla.

La Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que Dignidad Liberal se integró con otras fuerzas políticas, entre ellas el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento - crédito Colprensa

En ese mismo punto, el magistrado afirmó: “Se demostró más allá de toda duda razonable que, este líder y Luis Carlos Galán Sarmiento fueron reparados a través del otorgamiento de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo”.

La respuesta añade que, tras esa integración, los sectores políticos involucrados siguieron participando en elecciones y obtuvieron votaciones favorables para sus candidatos.

El documento también señala que la votación de permanencia de Dignidad Liberal terminó cuando decidió fusionarse “bajo el manto del Nuevo Liberalismo” en 1979, una data que, según esa tesis, se encuentra separada del hecho de 1984 en el que fue asesinado Lara Bonilla.

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En la misma línea, indica que la expresión “Democratización Liberal” correspondía al propósito compartido por ese dirigente, Galán y otros líderes de tendencias del liberalismo para renovar ese sector político y buscar la Presidencia de la República.

Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá enviar su concepto dentro del trámite. Después de esa etapa, el Consejo de Estado resolverá si mantiene la decisión que dejó sin personería jurídica a Dignidad Liberal o si accede a la solicitud presentada por Rodrigo Lara Restrepo.