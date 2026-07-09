Colombia

Gobierno Petro continuó con el empalme sin el equipo de Abelardo de la Espriella: estaría grabando las sesiones para transmitirlas por Rtvc

La estrategia consistiría en registrar presentaciones de cada cartera en el Salón Azul de la Casa de Nariño, con sillas vacías, para dejar constancia pública de balances y cifras ante la ciudadanía

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Ministerio de Defensa del Gobierno Petro se quedó con las "sillas vacías" de la contraparte tras suspensión de empalme - crédito suministrada a Infobae
El gobierno de Gustavo Petro mantuvo el empalme sin la presencia del equipo de Abelardo de la Espriella tras la disputa por los resultados electorales del 21 de junio - crédito suministrada a Infobae

Mientras sigue la disputa entre el gobierno de Gustavo Petro y el del entrante presidente Abelardo de la Espriella ―por cuenta del no reconocimiento del mandatario saliente de los resultados electorales del 21 de junio de 2026 que dieron como ganador al abogado y empresario―, en la mañana del jueves 9 de julio se conoció que el equipo designado por Petro sigue adelante con el empalme, pero sin la presencia de sus sucesores.

De hecho, según información divulgada por Caracol Radio, el equipo designado por Petro optó por una estrategia inédita que consistiría en grabar una serie de videos en los que cada ministerio expondría su balance y cifras en medio de un gran salón con las sillas vacías donde debía estar el equipo de Abelardo de la Espriella.

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La producción audiovisual, que se estaría realizando en el Salón Azul, busca ofrecer al país una rendición de cuentas detallada, a pesar de la ausencia de los representantes del gobierno entrante.

Según se conoció este jueves, los videos, con una duración aproximada de dos horas cada uno, serán transmitidos por Rtvc y estarían disponibles en las redes sociales oficiales.

Hasta donde se conoce, el proceso de grabación ya incluyó los ministerios de Ambiente, Trabajo y TIC. Este 9 de julio, el turno fue para el sector Salud, con la participación del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el superintendente Daniel Quintero como voceros principales. Ambos lideraron la exposición de informes y resultados del sector para la próxima administración.

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La decisión del equipo de Abelardo de la Espriella de no reanudar las reuniones formales de empalme ha marcado un precedente poco común en los traspasos de gobierno recientes en Colombia.

A raíz de esta ausencia, el Gobierno Petro recurrió a las grabaciones para dejar constancia pública de su gestión, presentando los datos y logros sectoriales directamente a la ciudadanía.

Está previsto que las sesiones de grabación concluyan el sábado 11 de julio, tras una agenda que contempló el miércoles la filmación de las primeras tres entregas y, para este jueves, la cobertura de las áreas de Salud, Hacienda y el Departamento de Prosperidad Social.

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