De esto depende la continuidad de Néstor Lorenzo como entrenador de la selección Colombia, según Javier Hernández Bonnet

Néstor Lorenzo fue subcampeón de la Copa América y su rendimiento es de 69% - crédito Lee Smith/REUTERS

La continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia después del Mundial de 2026 quedó atada a una evaluación interna de la Federación Colombiana de Fútbol, a la definición sobre el futuro dirigencial de Ramón Jesurún y al vencimiento de su contrato a finales de julio, tras la eliminación por penaltis 4-3 contra Suiza en los octavos de final.

Según el registro de Transfermarkt, el vínculo del entrenador argentino se extiende hasta el 31 de julio. A partir de esa fecha, la federación deberá resolver si prolonga el ciclo o abre una nueva etapa con vistas a la Copa América de 2028 y al Mundial de 2030.

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En las próximas horas, además, el plantel quedará licenciado y entrará en vacaciones, mientras que la siguiente actividad oficial de la selección será en septiembre, durante la fecha FIFA, con dos amistosos todavía sin rivales confirmados.

La principal señal conocida hasta ahora apunta a que el técnico podría seguir, aunque no de manera automática. Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, dijo en Blu Radio que “parece que Lorenzo va a continuar, pero también es importante hacer una evaluación. Si continúa Ramón Jesurún, continúa Lorenzo. Eso se va a tratar en un próximo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol”.

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Hernández Bonnet agregó que la situación de Ramón Jesurún debe analizarse desde el plano institucional. Explicó que, una vez concluya su período, el Comité Ejecutivo tendrá que elegir al presidente para el siguiente ciclo y que, si es ratificado, “seguramente de la mano llegará Néstor Lorenzo”.

Ese punto no cierra por completo la discusión dentro de la dirigencia. Fabio Poveda sostuvo que en el entorno federativo existe un ambiente favorable para mantener el trabajo del técnico argentino, antiguo asistente de José Pékerman, pero Hernández Bonnet advirtió que la discusión real pasa por la voluntad del Comité Ejecutivo, más allá de la posición del presidente.

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