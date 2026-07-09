Familiares del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve anunciaron que no declararán en nueva investigación contra Álvaro Uribe: “No hay garantías”

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia; Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave que se llevó contra Álvaro Uribe - crédito @ElPensador75/X/Carlos Ortega/EFE

El papá y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve le expresaron a la Fiscalía General de la Nación su deseo de no rendir declaración en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de La Granja y El Aro.

Sergio Clavijo, abogado de la familia Monsalve, precisó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda decidieron no comparecer en la investigación en la que el exmandatario tiene indagatoria el 24 de julio de 2026, porque, según explicó, no cuentan con las garantías procesales.

“Tras un análisis serio y responsable de lo acontecido anteriormente, mis representados han decidido de manera libre, consciente, voluntaria e informada, no comparecer a rendir nueva declaración. Esta decisión obedece a la falta de garantías en su seguridad, integridad personal, buen nombre, dignidad y tranquilidad familiar”, expresó.

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Sergio Clavijo precisó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda decidieron no comparecer en la investigación en la que el exmandatario tiene indagatoria el 24 de julio de 2026 - crédito @Sergioclavijo54/X

Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda fueron testigos de la Fiscalía en el juicio que se realizó en 2025 contra Uribe Vélez, el cual fue declarado culpable de los de los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, pero que fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir el caso.

En ese momento, los familiares del exparamilitar afirmaron que habían recibido supuestos ofrecimientos y propuestas de Iván Cepeda para que declararan contra el líder del Centro Democrático. Más tarde, informaron sobre amenazas en redes sociales y mensajes intimidatorios, lo que motivó su decisión de no declarar en la investigación en curso.

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“La estigmatización, los señalamientos públicos y la exposición mediática de la que fueron objeto inmediatamente después de su anterior testimonio -impulsados a través de publicaciones en la red social X y otras plataformas por el senador Iván Cepeda Castro, el abogado Miguel Ángel del Río Malo y el periodista Daniel Coronell- conllevan a tomar la presente determinación”, expresó el apoderado.

Sergio Clavijo indicó que sus clientes ya no disponen de información para aportar en la nueva investigación que enfrenta el expresidente Uribe Vélez, por lo que solicitó que se respete la decisión de sus defendidos.

Sergio Clavijo indicó que sus clientes ya no disponen de información para aportar en la nueva investigación que enfrenta el expresidente Uribe Vélez, por lo que solicitó que se respete la decisión de sus defendidos - crédito @Sergioclavijo54/X

“Mis representados ya cumplieron plenamente con su deber ciudadano de colaboración con la justicia. No poseen información adicional que aportar. Su decisión no constituye acto de desobediencia ni pretende obstaculizar la administración de justicia. Por el contrario, es el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la vida, a la seguridad y a la protección de su dignidad, después de haber sido objeto de una campaña de desprestigio que los ha dejado en situación de vulnerabilidad”, puntualizó.

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Por disposición de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, las audiencias en las que se recogerán los testimonios de quienes participarán en la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron pospuestas. El exmandatario está siendo investigado por la posible creación de un grupo paramilitar y su eventual implicación en dos masacres y un asesinato.

La Fiscalía explicó que el aplazamiento responde a la falta de un informe clave, que debe entregar una investigadora encargada de localizar a los testigos. “Tras evaluar los datos aportados por la defensa y teniendo en cuenta que está pendiente el informe de la investigadora encargada de la ubicación de los declarantes, es imperativo fijar nuevas fechas para los testimonios. Así las cosas, una vez se tengan las nuevas fechas se comunicarán oportunamente a los sujetos procesales”, señaló el fiscal de apoyo Héctor Ariel Torres Velásquez.

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Por su parte, Álvaro Uribe criticó la decisión, al considerar que afecta su derecho a la defensa. “Aplazan testimonios pero si la Indagatoria es un ‘Medio de Defensa’ imposible defenderme sin conocer las pruebas”, expresó en su cuenta de X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al aplazamiento de las audiencias en las que se escucharán los testimonios de declarantes en el proceso penal que se surte en su contra - crédito @AlvaroUribeVel/X

La investigación formal contra Uribe fue abierta en junio de 2026, por hechos relacionados con grupos paramilitares en Antioquia durante su periodo como gobernador.