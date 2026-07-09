Colombia

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano le pidió a De la Espriella que continúe con el proceso de paz que avanzó durante el Gobierno Petro

En una carta abierta, el grupo planteó avanzar en cambios legislativos para una salida estable al conflicto armado

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Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano - Diálogo de paz
Avanza el diálogo de paz entre el Estado y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano - crédito Oficina de paz

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción que se separó de la Segunda Marquetalia ―una de las disidencias de las Farc tras el Acuerdo de Paz de 2026―, instó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a que se dé continuidad al proceso de paz que se viene desarrollando con el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro.

En una carta pública, el grupo guerrillero, actualmente dirigido por José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, manifestó su disposición de voluntad de paz, al considerar que se debe detener la violencia que ha azotado el territorio colombiano, específicamente en los departamentos de Nariño y Putumayo, lugares en los que hace presencia la organización armada.

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“Al doctor Abelardo de la Espriella presidente electo para el periodo 2026 - 2030, le decimos: Nuestra premisa es la paz, la reconciliación y la democracia, estamos listos para sentarnos a dialogar con respeto y altura, seguir construyendo sobre lo que ya está construido, avanzar sobre lo que ya avanzamos con el gobierno del presidente Gustavo Petro”, mencionaron.

De igual manera, enfatizaron en que, dentro de sus políticas internas, “nos identificamos con discursos alusivos a la paz los cambios y la democracia y no con discursos altisonantes, amenazantes que solo generan miedo, exacerbando odios y venganzas”.

Un presidente la elige el pueblo para construir la paz y los cambios, y no para destruir la tranquilidad, en paz y la armonía entre los colombianos”, complementaron.

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Petición al nuevo Congreso

Su llamado no solo fue para el futuro mandatario de los colombianos sino a los congresistas que se posesionarán el 20 de julio para cumplir con su periodo legislativo 2026 - 2030.

El nuevo Parlamento y nuevo gobierno colombiano, tiene una tarea inaplazable y obligatoria, la construcción de una paz estable, duradera y definitiva (...) Honorables Parlamentarios, en sus manos esta la paz, o la continuación de la guerra. Todos contra la guerra, todos a favor de la paz, la democracia y la libertad, debe ser la premisa”, señaló el grupo alzado en armas en la misiva revelada por Caracol Radio.

En su pronunciamiento, la Cneb insistió en entablar un diálogo nacional con fuerzas políticas y sociales, el empresariado, la comunidad internacional y organizaciones armadas, con el objetivo de terminar el conflicto armado y abrir el camino a la paz, la democracia y la reconciliación nacional.

Desde al primer momento que empezamos a negociar como Coordinadora, presentamos a la comisión de paz del Gobierno nacional, en cabeza del doctor Armando Novoa, una agenda de puntos, una agenda con una visión estratégica, en lo político, económico, social jurídico y cultural (...) Las reformas para construir la paz no son favores que el estado y su dirigencia le haga al pueblo colombiano, es un deber política, ético y moral de un Estado dar bienestar a su pueblo”, aseguraron.

Por el momento, el presidente electo Abelardo de la Espriella no ha emitido ninguna declaración frente a la petición de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

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