Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 9 de julio: ganadores del último sorteo

Este jueves se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Guardar
Google icon
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)

El emocionante sorteo de la lotería El Dorado Mañana de este jueves se llevó a cabo. Estos fueron los números ganadores de uno de los juegos más seguidos del país.

Lotería El Dorado se realiza cada semana, de lunes a sábado, a excepción de los días festivos y miles de personas están al pendiente de la oportunidad de ganar.

Si resultaste ganador del sorteo de este día no olvides guardar y cuidar tu boleto, pues este es tu documento oficial que te permite cobrar el dinero. A continuación te compartimos los resultados de hoy:

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 9 Julio 2026.

Resultados: 0521 - 4.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

PUBLICIDAD

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

PUBLICIDAD

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella confirmó orden y dio un mes a las estructuras criminales en Norte de Santander para someterse a la ley

El comunicado también indicó que, durante la jornada en el departamento, el presidente electo escuchó las necesidades de los municipios y revisó las prioridades en seguridad, salud, infraestructura, turismo y educación

Abelardo de la Espriella confirmó orden y dio un mes a las estructuras criminales en Norte de Santander para someterse a la ley

María José Pizarro pidió a la UNP y a Federico Gutiérrez protección para el concejal de Medellín amenazado en pleno cabildo: “No hacen nada”

La congresista del Pacto Histórico también le hizo el llamado al presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, y a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo

María José Pizarro pidió a la UNP y a Federico Gutiérrez protección para el concejal de Medellín amenazado en pleno cabildo: “No hacen nada”

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata de ataques en redes tras confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

La pareja oficializó su romance durante el lanzamiento de un video musical, lo que generó diversas reacciones en redes sociales, como el mensaje de respaldo a la modelo paisa

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata de ataques en redes tras confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

La hija del capitán acompañó el adiós del Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales y una imagen abrazada con Dulce María Ospina, hija del arquero David Ospina, tras el 4-3 desde los once pasos ante Suiza

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios son algunos de los equipos de regular presentes que confirmaron a sus primeras caras nuevas para el inicio del fútbol profesional colombiano

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata tras comentarios que recibió al confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata tras comentarios que recibió al confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Isabella Ladera se mostró afectada al hablar del difícil proceso de su embarazo en las últimas semanas: “Duele mucho, no puedo caminar”

Esta es la finca a las afueras de Bogotá que Yina Calderón decidió vender: “Requiere demasiado tiempo”

Diego Guauque volvió a la sala de quimioterapia y conmovió al compartir el sentido motivo de su visita: “Quiero pedirles un favor”

Epa Colombia estaría enfrentando graves problemas emocionales en prisión, aseguró Karen Caro: “Ha habido muchas injusticias”

Deportes

Salome, hija de James Rodríguez, se mostró conmovida tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

Salome, hija de James Rodríguez, se mostró conmovida tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Tadej Pogacar es nuevo líder tras ganar el Tourmalet; Egan Bernal está al borde del top 10

De esto depende la continuidad de Néstor Lorenzo como entrenador de la selección Colombia, según Javier Hernández Bonnet

Jhon Lucumí estaría en el radar de la Premier League y de un gigante de la Serie A de Italia: qué equipos siguen al defensor de la Tricolor