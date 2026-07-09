Petro criticó las medidas que implementaría el Gobierno de Abelardo de la Espriella para financiar universidades públicas y llamó a marchar el 20 de julio: “Resistencia juvenil”

El jefe de Estado afirmó que su Gobierno priorizó el acceso a la educación para las poblaciones más vulnerables - crédito Presidencia de la República

El 9 de julio de 2026, a menos de un mes del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que el próximo Ejecutivo liderado por Abelardo de la Espriella alista propuestas para reglamentar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establecen el modelo de financiación y presupuesto para las universidades públicas.

Cabe recordar que Viviane Morales, ministra de Educación designada, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que, pese a los esfuerzos y cambios aprobados en el Congreso de la República, tendrán el reto de encontrar nuevas formas de financiación para estas entidades.

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“El año pasado (2025) se logró en el Congreso la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (de 1992), que establece unos nuevos mecanismos de financiación para la universidad pública”, expresó.

Y agregó: “Evidentemente, hay una asfixia financiera para las universidades y nos tocará entrar a reglamentar un nuevo método para determinar la financiación de las universidades públicas con base en esa ley que fue aprobada el año pasado”.

Petro afirmó que, según su opinión, los cambios que busca implementar el gobierno entrante culminarán en un recorte a la financiación universitaria, por lo que defendió el aumento de recursos para la educación superior pública durante su administración.

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“Le dicen derrochar a haber aumentado un 56% el presupuesto de las universidades públicas y gratuitas”, escribió en su cuenta de X.

El presidente saliente sostuvo que el aumento de los recursos a instituciones de educación superior no fue un gasto prescindible y lo enmarcó como una decisión de política pública: “Es la mejor inversión que un gobierno puede hacer en una sociedad”.

El presidente de la República sostuvo que el aumento de los recursos a instituciones de educación superior no fue un gasto prescindible, catalogándolo como una decisión de política pública - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro vinculó el eventual ajuste a un problema fiscal que atribuyó a decisiones de gobiernos anteriores. “Anuncian ya su recorte para pagar un déficit que ellos mismos configuraron al hacer un subsidio a la gasolina por 70 billones de pesos”, afirmó, y señaló como responsable de ese diseño al “futuro vicepresidente Restrepo” por su paso por el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

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A la par, cuestionó el origen del déficit con una acusación más amplia sobre el financiamiento del subsidio y el rol de los sectores de mayores ingresos. “Ellos mismos crearon el déficit al hacer subsidio para ricos con el crédito del FMI que pagamos y después los megarricos se negaron a devolver ese dinero para pagar un pequeño impuesto a la sociedad”, escribió.

En esa línea, sostuvo que la carga del ajuste busca trasladarse a los trabajadores y colombianos de a pie. “Quiere que el pueblo trabajador pague el déficit que ellos mismos hicieron”, dijo, y agregó sobre su administración: “Nosotros le pagamos toda la deuda y no la dejamos crecer a pesar que subieron la tasa de interés”.

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En su extenso análisis, Petro aprovechó para criticar a quienes apoyaron en las urnas al presidente electo Abelardo de la Espriella, puesto que considera que se perderá la representación de los sectores populares en el Ejecutivo.

El jefe de Estado hizo un llamado a los colombianos a salir a las calles el 20 de julio- crédito @petrogustavo/X

“No votaron por los de nunca, votaron por los de siempre y con las mismas de siempre y echaron a los de nunca del gobierno de Colombia”, planteó.

Frente a un posible recorte en educación superior, el gobernante de los colombianos llamó a una respuesta organizada desde el movimiento estudiantil.

“La resistencia juvenil a ese desafuero contra el derecho a la educación debe comenzar con organización más unida y profunda que antes”, sostuvo, y pidió que la protesta mantenga un marco no violento: “Recuerden la violencia mata las multitudes, las multitudes crecen en la paz y la alegría pero deben ser contundentes (sic)”.

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En el cierre, convocó a la movilización pública y definió el eje de esa agenda: “La juventud universitaria y la juventud barrial y rural que aún no puede estudiar, a preparar la lucha por la vida y la luz del saber”, escribió. Y llamó a una jornada nacional para el Día de la Independencia: “El 20 de julio a gritar independencia nacional en todas las plazas públicas del país”.

Gustavo Petro rechazó afirmaciones del presidente electo sobre el empalme

El presidente Gustavo Petro rechazó postura de Abelardo de la Espriella de buscar que sea investigado - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a Abelardo de la Espriella por suspender el empalme entre gobiernos. “Miedo tuvieron los que abandonaron el empalme porque no tenían nada que decir e iban a ser televisados. ¿Están asustados?”, preguntó.

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De igual manera, rechazó las advertencias de De la Espriella con respecto a la posibilidad de que sea investigado y extraditado. Aseguró que no ha estado involucrado en ningún hecho delictivo y que el mandatario electo no tiene la competencia de tomar decisiones sobre su situación jurídica, teniendo en cuenta que no es un juez de la República.