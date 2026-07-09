Omar Bula Escobar relató el angustioso momento que vivió al quedar atrapado en medio de un tiroteo en Sudán: “Una bala me pasó muy cerca”

Omar Bula tiene más de 20 años de experiencia a nivel diplomático - crédito @omarbula/X

Omar Bula Escobar, designado canciller de Colombia por el presidente electo Abelardo de la Espriella, relató que durante sus 20 años como diplomático de las Naciones Unidas vivió en países afectados por guerras, dictaduras y crisis humanitarias, una experiencia que incluyó negociaciones para abrir corredores de ayuda, un tiroteo en Sudán (África) y una conversación directa con Sadam Hussein en Irak.

Bula Escobar residió en Bélgica, Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. En varias de esas misiones fue testigo de algunas de las crisis humanitarias más graves y de los efectos de los conflictos armados sobre la población civil de los últimos tiempos.

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El futuro ministro de Relaciones Exteriores contó que, por ejemplo, en Sudán quedó atrapado en medio de una balacera. “A mí no me pasó nada. No fue nada grave, pero la bala me pasó muy cerca. Un amigo mío sí murió efectivamente en Sudán”, dijo en entrevista con Semana.

El canciller designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo que ha sido testigo de algunas de las crisis humanitarias más graves y de los efectos de los conflictos armados sobre la población civil- crédito Visuales IA

En su relato, dijo que su trabajo consistía en participar en negociaciones entre el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (Elps) y el gobierno islámico de ese país para abrir corredores humanitarios. Recordó que esas tareas se desarrollaban en el sur sudanés, una zona que describió como selva africana, afectada por malaria y otras condiciones extremas.

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El diplomático añadió que en uno de esos desplazamientos la tregua ya se había roto y comenzaron los disparos. También recordó su paso por Somalia, donde, según dijo, los aterrizajes solo podían hacerse por pocas horas debido a la presencia de facciones y clanes armados.

En Irak participó en un programa de ayuda para 24 millones de personas

En varias de esas misiones fue testigo de algunas de las crisis humanitarias más graves y de los efectos de los conflictos armados sobre la población civil - crédito @jhonlintonr_/IG

Omar Bula Escobar afirmó que pasó largos periodos en países en guerra como Sudán, Irak y Somalia. En el caso iraquí, dijo que estuvo allí antes de la caída del régimen y que integró una misión con un proyecto de USD 3.000.000.000 para distribuir alimentos y artículos humanitarios a 24 millones de personas.

Sobre ese operativo, sostuvo que en ese contexto “no se perdía ni un gramo” de la ayuda. “Nadie robaba nada porque al que robaba le iba mal allá”, dijo en el mismo dialogo, refiriéndose al control ejercido por la dictadura.

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El designado canciller también relató una misión nutricional en Irak que, conforme a su testimonio, produjo un resultado incómodo para el gobierno de entonces. “Encontramos que la mitad de la población de Irak era adulta, era obesa. Entonces dijimos: ‘Donde le presentemos esto al Gobierno nos van a sacar de aquí a patadas’”.

Esa conclusión chocaba, dijo Bula Escobar, con la narrativa oficial de que la población se moría de hambre por la presión internacional ejercida por Gran Bretaña y los Estados Unidos. El servidor público narró que, en medio de esa situación, recibió un mensaje inesperado: “Sadam Huseín quiere hablar con usted”.

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Omar Bula Escobar dijo que negoció la publicación de un informe sensible con el régimen iraquí

Omar Bula Escobar dijo que negoció la publicación de un informe sensible con el régimen iraquí - crédito EFE/AP Photos

En la entrevista con el medio citado, Bula Escobar recordó que quedó “más o menos paralizado” cuando le avisaron que debía reunirse con el entonces gobernante iraquí. Dijo que Hussein lo recibió de manera cordial, que conversaron y que el líder iraquí conocía a Colombia.

“No voy a defender a Sadam, que fue un dictador brutal en todo sentido, pero logramos negociar el hecho de que la obesidad de los millones se pusiera como un anexo para poder publicar el informe, porque nos iban a sacar del país para no publicarlo”, afirmó.

El diplomático agregó que durante esa etapa hubo micrófonos en los hoteles y persecución. Al describir el final del encuentro, recordó una frase de Hussen sobre el país: “Las mejores orquídeas del mundo”.

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El hoy designado canciller dijo que vivió junto a su esposa 10 años en países islámicos y que son los que más cariño le despiertan en la memoria. Sobre esa etapa, resumió: “Esa vida del desierto africano es una vida dura, gente dura también. Pero uno sale más fortalecido”.