Cambios en el Registro Universal de Ingresos, que reemplazará al Sisbén: el Gobierno aplazó su entrada en operación

El Gobierno aplazó un mes la entrada del RUI- crédito Freepik y Sisbén

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de su directora Natalia Irene Molina, confirmó que el Registro Universal de Ingresos (RUI) no reemplazará el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) en julio de 2026.

Según expuso, el Gobierno amplió la transición hasta el 1 de agosto de 2026 para completar ajustes técnicos, operativos e institucionales antes de su entrada en operación como instrumento único de focalización.

La modificación quedó formalizada en el Decreto 662 del 26 de junio de 2026. El texto también fijó una prórroga hasta el 31 de octubre de 2026 para las personas que ya estuvieran identificadas o focalizadas por el Sisbén al 31 de julio.

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Natalia Irene Molina, directora del Departamento de Planeación Nacional, señaló que la etapa de transición se extendió hasta el 31 de octubre de 2026 para completar los ajustes tecnológicos y evitar traumas en los beneficios sociales - crédito DNP

En el comunicado oficial, Molina buscó desactivar la principal inquietud instalada en las últimas semanas: “Quiero ser enfática: el Sisbén no desaparece, evoluciona”. La funcionaria agregó que la información ya entregada por las familias “sigue siendo válida y necesaria”.

La decisión oficial corrigió la fecha que se había difundido en versiones preliminares, según las cuales el RUI empezaría a regir en julio de 2026. Con el nuevo calendario, las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas deberán pasar al nuevo esquema desde agosto, mientras que la transición para parte de la población seguirá abierta hasta finales de octubre.

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El Gobierno aplazó un mes la entrada del RUI y mantuvo una transición hasta octubre

Según Planeación Nacional, el RUI se construirá sobre la información ya recogida y la complementará con registros administrativos estatales - crédito Capital Salud

Natalia Irene Molina, directora de Planeación Nacional, explicó que el cambio de fecha responde a la necesidad de cerrar etapas previas de implementación en todo el país. “El tiempo adicional que da este decreto es, precisamente, para hacer las cosas bien: consolidar la interoperabilidad entre las bases de datos y los sistemas”, afirmó.

La declaración expone el motivo central del aplazamiento: el Gobierno no presentó la extensión como un cambio de modelo, sino como una pausa para ordenar la integración institucional y tecnológica. El énfasis estuvo puesto en la interoperabilidad de registros y sistemas, un punto clave para que el RUI funcione como base de focalización.

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Molina también precisó cuál será el lugar del Sisbén dentro del nuevo esquema. “Toda la información que las familias colombianas ya entregaron sigue siendo válida y necesaria. Lo que hace el RUI es fortalecer esa base con registros administrativos del Estado, para que ningún hogar que de verdad lo necesite se quede sin la posibilidad de acceder a un subsidio”.

Según Planeación Nacional, el RUI se construirá sobre la información ya recogida y la complementará con registros administrativos estatales, en lugar de sustituir de manera inmediata la base previa.

Cada entidad deberá publicar su propio esquema de transición y atención al ciudadano

Planeación Nacional informó además que mantendrá el acompañamiento técnico a las entidades ejecutoras - crédito Sisben/Canva

El decreto no solo cambió la fecha de arranque. Además, obligó a las entidades responsables de programas, subsidios y servicios sociales a adoptar y publicar un acto administrativo con su esquema de transición, su cronograma, sus actividades operativas y sus mecanismos de atención a la ciudadanía.

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La medida traslada parte de la implementación a cada organismo administrador. Eso implica que la adaptación al RUI no será automática ni uniforme, porque cada entidad deberá definir su hoja de ruta dentro del marco general fijado por el Gobierno nacional.

Planeación Nacional informó además que mantendrá el acompañamiento técnico a las entidades ejecutoras. Esa asistencia estará orientada a la caracterización de la población objetivo y a la definición de criterios de entrada, permanencia y salida de los programas sociales.

Planeación salió a responder tres versiones que habían generado alarma sobre subsidios y encuestas

El pronunciamiento oficial también incluyó una respuesta directa a rumores que, según Departamento Nacional de Planeación, provocaron alarma injustificada entre la ciudadanía. El primero apuntó a la versión de que el Sisbén habría desaparecido el 1 de julio de 2026.

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La respuesta del organismo fue que esa interpretación es incorrecta porque la fecha de entrada en operación del RUI como único instrumento será el 1 de agosto de 2026. Además, sostuvo que el Sisbén seguirá vigente como una de las principales fuentes de información del nuevo Registro Social de Hogares.

La segunda versión desmentida fue la idea de que el cambio implicaría la pérdida inmediata de subsidios. La aclaración oficial señaló que el RUI “es un instrumento neutral que clasifica según ingresos” y que serán las entidades administradoras de cada programa las que definan los esquemas de transición y los puntos de corte graduales.

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Esa precisión delimita responsabilidades dentro del nuevo modelo. El registro clasificará a la población, pero la continuidad, el ajuste o la salida de cada beneficio dependerá de las reglas que fije cada programa social.

La tercera versión rechazada fue la supuesta obligación de repetir de inmediato la encuesta para no perder beneficios. Planeación Nacional sostuvo que “no se requiere ninguna acción inmediata” y que la actualización será gradual.

La institución añadió que las entidades territoriales deberán informar oportunamente a cada hogar sobre los pasos a seguir. Durante todo el período de transición, y hasta el 31 de octubre de 2026, las entidades deberán ejecutar estrategias de divulgación e información dirigidas a beneficiarios, potenciales beneficiarios y comunidad en general.

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