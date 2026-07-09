Colombia

Marca de jabón facial viral en redes sociales y con alerta sanitaria del Invima explicó qué pasó con los permisos

La empresa explicó en un comunicado en qué va el trámite ante las autoridades y pidió calma a sus clientes, después de que crecieran las dudas en redes por la circulación de la alerta oficial

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Arana Shop rompe el silencio sobre su jabón facial y promete regularizar el permiso sanitario - crédito @aranashopoficial/IG
Arana Shop rompe el silencio sobre su jabón facial y promete regularizar el permiso sanitario - crédito @aranashopoficial/IG

La polémica alrededor del jabón facial de Arana Shop, promocionado por el creador de contenido Jesús Arana, continúa generando reacciones.

Horas después de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitiera una alerta sanitaria en la que pidió suspender el uso del producto y advirtió que su comercialización es ilegal por no contar con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente, la empresa detrás de la marca decidió pronunciarse públicamente.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, Arana Shop S.A.S. explicó cuál es la situación del permiso sanitario del cosmético y envió un mensaje de tranquilidad a sus clientes, distribuidores y aliados comerciales, asegurando que ya adelanta las gestiones necesarias ante las autoridades para regularizar el proceso.

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El pronunciamiento se conoció luego de que la alerta del Invima comenzara a circular ampliamente y que miles de usuarios expresaran dudas sobre la seguridad del producto y sobre la continuidad de su comercialización en Colombia.

Qué pasa con el jabón que promociona Jesús Arana - crédito @aranashopoficial/IG
Qué pasa con el jabón que promociona Jesús Arana - crédito @aranashopoficial/IG

En su comunicado, la empresa sostuvo que el inconveniente corresponde al estado administrativo de la Notificación Sanitaria Obligatoria y no, según indicó, a un problema relacionado con la calidad del jabón facial.

“Hemos conocido la alerta sanitaria emitida por el Invima respecto de nuestro jabón facial. Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos nuestros consumidores. Desde nuestros inicios hemos trabajado con el compromiso de ofrecer los mejores productos. La situación informada por la autoridad sanitaria corresponde al estado de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), cuyo proceso de renovación y actualización ya se encuentra radicado y siendo gestionado por nuestra compañía ante las autoridades competentes, con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos legales vigentes”, señaló la compañía.

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La empresa agregó que continuará colaborando con las autoridades sanitarias mientras concluye el trámite correspondiente y aseguró que mantendrá una comunicación permanente sobre el avance del proceso.

“Mientras este proceso culmina, Arana Shop S.A.S. mantendrá plena disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades sanitarias y continuará colaborando de manera transparente con el Invima. Agradecemos la confianza que durante estos años han depositado en nuestra marca y reiteramos nuestro compromiso con la calidad, la seguridad de nuestros productos y el cumplimiento de la normatividad sanitaria”, indicó.

El Invima emite una alerta por la venta ilegal del jabón facial de Arana Shop - crédito Colprensa y página web Arana Shop
El Invima emite una alerta por la venta ilegal del jabón facial de Arana Shop - crédito Colprensa y página web Arana Shop

Asimismo, invitó a los consumidores a mantenerse informados únicamente por medio de sus canales oficiales, donde prometió divulgar cualquier novedad relacionada con el proceso de renovación de la Notificación Sanitaria Obligatoria.

La respuesta de la marca llegó después de que el Invima emitiera una alerta sanitaria en la que informó que el jabón facial identificado con la marca Arana Shop perdió la vigencia de su Notificación Sanitaria Obligatoria desde el 13 de enero de 2026. Según la entidad, desde esa fecha cualquier distribución o comercialización del producto en el territorio nacional se considera ilegal.

La autoridad sanitaria explicó que un cosmético sin una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente no ofrece garantías verificables sobre aspectos fundamentales como su calidad, seguridad, eficacia, composición, origen o condiciones de fabricación y almacenamiento.

Por ese motivo, el Invima recomendó a los consumidores no adquirir productos cosméticos que no cuenten con los permisos sanitarios exigidos por la normativa colombiana y pidió a quienes actualmente utilizan el jabón facial suspender su uso de manera preventiva mientras se resuelve su situación regulatoria.

La cancelación de un permiso sanitario deja en condición fraudulenta la distribución de un cosmético promocionado en redes - crédito Invima
La cancelación de un permiso sanitario deja en condición fraudulenta la distribución de un cosmético promocionado en redes - crédito Invima

Además de dirigirse a los consumidores, el Invima solicitó a las secretarías de Salud del país reforzar las labores de inspección y vigilancia para identificar posibles puntos de comercialización del jabón facial. Igualmente, pidió a distribuidores, comercializadores e importadores abstenerse de ofrecer el producto mientras no cuente con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente, advirtiendo que el incumplimiento de esta medida podría derivar en sanciones administrativas.

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