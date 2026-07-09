Colombia

Concejales advirtieron que el reconocimiento a Bogotá como la ciudad mejor administrada del país no se refleja en la calle

La capital alcanzó 98,6 sobre 100 en el Índice de Desempeño Institucional 2025, su nivel más alto desde que se mide, tras evaluar planeación, transparencia, contratación, gobierno digital y servicio a la ciudadanía

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Inseguridad - Bogotá
Concejales advirtieron que la Secretaría Distrital de Seguridad está gravemente rezagada en ejecución presupuestal, lo que impide percibir eficiencia, y llamó a no ignorar urgencias de convivencia y tranquilidad- crédito Alcaldía de Bogotá

El informe más reciente del Departamento Administrativo de la Función Pública ubicó a Bogotá como la ciudad mejor administrada del país, con un puntaje de 98,6 sobre 100 en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2025, el registro más alto para la capital desde que se mide este indicador.

El alcalde Carlos Fernando Galán celebró el resultado, destacando que “es el reconocimiento al trabajo de un gabinete comprometido con la ciudad, y muestra que estamos sacando adelante proyectos importantes para los bogotanos”. El mandatario subrayó que “Bogotá es y debe seguir siendo referente de una gestión pública eficiente e innovadora, pero sobre todo, que gira siempre alrededor de la gente”.

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El IDI evalúa la gestión de entidades públicas en áreas como planeación, control interno, talento humano, transparencia, contratación, gobierno digital y servicio a la ciudadanía, mediante una escala de 1 a 100. El resultado obtenido por Bogotá refleja, según Galán y varios secretarios de despacho, un esfuerzo institucional sostenido en la ejecución y en la calidad de los procesos administrativos.

El mandatario atribuyó la calificación a un gabinete comprometido y a proyectos en marcha, y afirmó que la gestión debe ser eficiente e innovadora, con enfoque en las personas, según el reporte oficial - crédito Carlos Fernando Galán/X
El mandatario atribuyó la calificación a un gabinete comprometido y a proyectos en marcha, y afirmó que la gestión debe ser eficiente e innovadora, con enfoque en las personas, según el reporte oficial - crédito Carlos Fernando Galán/X

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, señaló que “la buena gestión pública no es un discurso: se demuestra con resultados. Bogotá está elevando el estándar, con rigor, ejecución y un equipo comprometido con hacer que las cosas pasen para la gente”.

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Por su parte, la secretaria de Hacienda celebró que “ser reconocida como la capital mejor administrada del país es un logro que refleja el compromiso de esta administración, que trabaja todos los días por una gestión pública eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”.

Sin embargo, la distinción generó reacciones encontradas en el Concejo de Bogotá, donde varios cabildantes consultados por Infobae Colombia reconocieron la robustez administrativa de la ciudad, pero también advirtieron sobre el contraste con las preocupaciones ciudadanas cotidianas, especialmente en materia de seguridad, movilidad y manejo de residuos.

Situación de impagos al personal sanitario de la SubRed Centro Oriente es señalada por políticos y amenazas laborales son reportadas - crédito prensa Heidy Sánchez
Heidy Sánchez señaló que la solidez institucional de Bogotá contrasta con retrasos en obras, crisis de seguridad y fallas en tránsito, basuras y acceso a derechos - crédito prensa Heidy Sánchez

La concejala Heidy Sánchez (Pacto Histórico) destacó que Bogotá cuenta con una de las institucionalidades más robustas del país, con herramientas de seguimiento y control presupuestal únicas en su tipo. Sin embargo, matizó que:

“Eso no se ha traducido en la buena gestión de los funcionarios con relación a las principales preocupaciones de la ciudad. No solamente el tema de inseguridad o de basura, sino también los controles en el manejo de tránsito, los trancones interminables, la operación de obras como la troncal de la trece o la séptima, que presentan retrasos advertidos por la Contraloría”. Sánchez insistió en que, pese al avance técnico, persisten retos críticos en acceso a derechos, prevención de la violencia de género y respuesta a la crisis de seguridad y convivencia.

Concejales sugieren un acercamiento entre entidades para abordar el futuro del proyecto - crédito @SamirBedoya/X
Los concejales de MIRA dijeron que la capacidad administrativa de Bogotá debe reflejarse en más seguridad, obras entregadas y soluciones en servicios públicos - crédito @SamirBedoya/X

Los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabian Puentes (MIRA) valoraron el reconocimiento como una señal positiva y celebraron la capacidad administrativa de Bogotá, pero enfatizaron que la verdadera prueba de una buena gestión está en la calle:

Hoy muchos ciudadanos siguen expresando preocupación por la inseguridad, obras que no avanzan al ritmo esperado, puntos críticos de basuras, dificultades en movilidad y acceso a servicios públicos. El reto del alcalde Galán es que ese reconocimiento institucional se sienta en la calle, con más seguridad, obras entregadas y respuestas efectivas para la ciudadanía”.

Julián Sastoque destacó el manejo técnico de los recursos públicos, pero cuestionó la baja ejecución presupuestal de la Secretaría Distrital de Seguridad - crédito @ConcejoDeBogota/X
Julián Sastoque destacó el manejo técnico de los recursos públicos, pero cuestionó la baja ejecución presupuestal de la Secretaría Distrital de Seguridad - crédito @ConcejoDeBogota/X

El concejal Julián Sastoque (Verde) calificó el logro como “una excelente noticia”, destacando el manejo técnico de los recursos públicos y la solidez financiera de la capital. Sin embargo, advirtió que la Secretaría Distrital de Seguridad está “gravemente rajada en ejecución” y que la baja ejecución presupuestal en seguridad impide que la ciudadanía perciba una administración realmente eficiente.

“No podemos generalizar que hay una adecuada administración pública cuando la Secretaría de Seguridad ejecuta muy mal y descuida la tranquilidad ciudadana. El reconocimiento nacional nos impulsa, pero no nos puede cegar ante las urgencias reales de la gente”, enfatizó Sastoque.

Julián Uscátegui advirtió que los recursos de Bogotá explican parte del reconocimiento, aunque la ciudad sigue afectada por trancones, suciedad y crisis de seguridad - crédito Prensa Julián Uscátegui
Julián Uscátegui advirtió que los recursos de Bogotá explican parte del reconocimiento, aunque la ciudad sigue afectada por trancones, suciedad y crisis de seguridad - crédito Prensa Julián Uscátegui

Desde el Centro Democrático, el concejal Julián Uscátegui celebró el reconocimiento, pero señaló que la capital cuenta con recursos y capacidades que no tienen otras ciudades, lo que le permite destacarse en estos indicadores.

“Esto no implica que Bogotá esté haciendo bien la tarea en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones para solucionar aquellas problemáticas que los bogotanos más piden soluciones. Seguimos viendo una capital estancada, atascada por los trancones, sucia, y con una crisis de seguridad que no ha superado”.

El concejal Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo) consideró que el reconocimiento evidencia que la “máquina” administrativa de Bogotá funciona bien, pero advirtió que no necesariamente se traduce en una gestión destacada en los frentes que impactan la vida diaria de la ciudadanía.

Juan David Quintero Rubio
Juan David Quintero y otros cabildantes coincidieron en que la administración Galán muestra capacidad técnica, pero aún no resuelve del todo los problemas de seguridad, movilidad, obras y aseo - crédito Concejo de Bogotá

“Es positivo, más no absoluto el anuncio que celebra hoy el alcalde. Debe ser un llamado para que esa capacidad administrativa se traduzca en atender necesidades como la inseguridad, el transporte y el sistema integrado de movilidad”.

El consenso entre los cabildantes consultados es que el resultado en el IDI refleja la capacidad técnica y operativa de la administración Galán, pero advierten que los retos cotidianos en seguridad, movilidad, obras y aseo siguen sin resolverse del todo. El desafío, coinciden, es lograr que la eficiencia institucional reconocida por el Gobierno Nacional se sienta en los barrios y mejore, de manera tangible, la calidad de vida de los bogotanos.

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