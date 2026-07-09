Colombia

Indignación en Palmira: un adulto mayor diagnosticado con cáncer fue hallado abandonado en un parque

Los vecinos del barrio Santa Isabel dieron aviso al encontrar a un hombre sin poder desplazarse y con signos de enfermedad, que aseguró que fue llevado desde Cali y dejado solo por su familia

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Un adulto mayor con cáncer fue encontrado en estado de abandono en un parque del barrio Santa Isabel de Palmira, Valle del Cauca- crédito @ColombiaOscura / X
Un adulto mayor con cáncer fue encontrado en estado de abandono en un parque del barrio Santa Isabel de Palmira, Valle del Cauca- crédito @ColombiaOscura / X

Un adulto mayor con cáncer fue encontrado en estado de abandono en un parque del barrio Santa Isabel en Palmira, Valle del Cauca, situación que generó indignación y reacciones entre la ciudadanía y las autoridades de la región.

El hallazgo puso nuevamente en discusión la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y cuidado para la población de la tercera edad, en especial quienes enfrentan enfermedades graves.

Residentes del barrio Santa Isabel alertaron a las autoridades luego de encontrar a un hombre de la tercera edad, visiblemente enfermo y sin posibilidad de movilizarse. De acuerdo con el testimonio recogido por la comunidad y entregado a los organismos de socorro, el hombre manifestó que sus familiares lo habrían trasladado desde Cali y lo dejaron solo en el parque, pese a que padece cáncer y requiere atención constante.

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La rápida reacción de los vecinos permitió que el Cuerpo de Bomberos de Palmira interviniera en la emergencia. Los socorristas trasladaron al paciente a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y recibe acompañamiento psicológico debido a su delicado estado de salud.

Vecinos de Santa Isabel alertaron a las autoridades tras hallar al hombre enfermo y sin posibilidad de movilizarse en el parque - crédito @ColombiaOscura / X
Vecinos de Santa Isabel alertaron a las autoridades tras hallar al hombre enfermo y sin posibilidad de movilizarse en el parque - crédito @ColombiaOscura / X

Autoridades investigan presunto abandono

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades locales, que buscan esclarecer las circunstancias del presunto abandono, determinar la identidad de los familiares del adulto mayor y establecer si existe responsabilidad penal por abandono o vulneración de derechos.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de los allegados del paciente ni sobre los primeros hallazgos en la verificación de los hechos.

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La versión del hombre, que aseguró haber sido trasladado y dejado a su suerte por familiares, provocó un profundo rechazo entre los habitantes de Palmira y motivó muestras de solidaridad hacia el afectado. La comunidad exige esclarecer el caso y garantizar la protección integral del adulto mayor.

Mientras avanzan las investigaciones, el hombre permanece en el hospital con atención médica y psicológica, a la espera de que las autoridades confirmen su identidad y tomen decisiones sobre la protección de sus derechos.

El drama del abandono en la vejez

María, adulta mayor, permanece en abandono frente a la Cruz Roja de Engativá pese a múltiples intervenciones oficiales - crédito @NoticiasCaracol / X
Un informe de la Universidad Javeriana indicó que cerca de 400 adultos mayores son abandonados cada año en Colombia, en un contexto de pobreza y envejecimiento - crédito X

La situación de abandono de adultos mayores no es un fenómeno aislado en Colombia. Un informe de la Universidad Javeriana advierte que cada año son abandonadas cerca de 400 personas mayores en el país, mientras que el 24% de esta población vive en pobreza monetaria y el 45% se considera pobre. El mismo estudio señala que en 1985, siete de cada cien colombianos tenían más de 60 años, cifra que actualmente se duplicó y que continuará creciendo en las próximas décadas.

Sebastián Jaramillo, líder del Centro de Bienestar del Anciano San José de Marinilla, explicó que el país enfrenta un envejecimiento acelerado, sin que exista un desarrollo equivalente en infraestructura social y modelos de cuidado para la vejez. “Si no nos preparamos, el abandono y la soledad serán el principal problema de salud pública de nuestro país en pocos años”, advirtió Jaramillo.

Llamado a fortalecer la protección estatal y comunitaria

Vecinos de Los Quindos auxiliaron a la adulta mayor, quien fue encontrada desorientada y temblando de frío en la vía pública - crédito Captura video
La Corte Constitucional exigió al Gobierno nacional planes de apoyo comunitario y programas integrales ante el abandono de adultos mayores en Colombia - crédito Captura video

La Corte Constitucional se pronunció sobre la problemática, subrayando que la internación en hospitales o centros psiquiátricos no puede considerarse como única respuesta estatal ante el abandono de adultos mayores.

En una sentencia emitida en septiembre de 2025, el alto tribunal exigió que el Gobierno nacional desarrolle planes de apoyo comunitario y programas integrales para el cuidado de esta población, recalcando que el cuidado de los adultos mayores es un derecho social que compete tanto a la familia como al Estado y la sociedad.

En línea con lo expuesto por el centro de estudios económicos Anif, más del 27% de los adultos mayores en Colombia participan en el mercado laboral, frecuentemente en empleos informales y de baja calidad, situación que limita su acceso a protección social y agrava su vulnerabilidad.

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