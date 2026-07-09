Nobsa celebra el Festival de la Ruana 2026: agenda de tres días para vivir la tradición y el turismo popular boyacense

Nobsa celebrará el Festival de la Ruana “Pal Mundo, Sumercé” 2026 del 10 al 12 de julio con una agenda dedicada a la cultura andina y la tradición campesina - crétito Alcaldía Municipal de Nobsa

Nobsa, Boyacá, se prepara para celebrar una de las fiestas más emblemáticas de la cultura andina: el Festival de la Ruana “Pal Mundo, Sumercé” 2026, que se realizará del 10 al 12 de julio y convertirá al municipio en el epicentro nacional de la identidad, el arte y la tradición campesina.

Bajo el lema “Una tradición que abriga nuestras raíces”, la Administración municipal y su Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo han diseñado una agenda artística y popular que reunirá gastronomía, música, deporte, moda y artesanía, consolidando a Nobsa como referente cultural de Colombia y destino obligado para quienes buscan vivir la autenticidad boyacense.

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La programación del festival comenzará con actividades deportivas previas, los días 8 y 9 de julio, con eliminatorias de fútbol de salón y baloncesto en el Polideportivo Camilo Torres, fomentando la integración y el espíritu comunitario que caracteriza a la región.

El Festival de Música “Boyacarranguear” reunirá en Nobsa a conjuntos carrangueros municipales, regionales y nacionales para celebrar el folclor campesino - crétito Alcaldía Municipal de Nobsa

Viernes 10 de julio: inauguración y fiesta gastronómica

La apertura oficial del festival, el viernes 10 de julio, estará marcada por el Festival Gastronómico de la Papa Chorriada a partir del mediodía, donde los restaurantes de Nobsa ofrecerán este plato insignia de la cocina boyacense. A las 2:00 p. m., el Gran Desfile de Inauguración e Izada de la Ruana recorrerá las principales calles, en un colorido homenaje a la prenda símbolo de la región y a quienes la han convertido en patrimonio cultural.

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La jornada se llenará de música y alegría con el Festival de Música “Boyacarranguear”, desde las 4:00 p. m. en el Centro Artesanal. Este escenario reunirá a conjuntos carrangueros municipales, regionales y nacionales, celebrando el folclor campesino a través de sus letras, ritmos y danzas. La tarde deportiva continuará con las eliminatorias de voleibol en el Polideportivo Jorge Eliécer Gaitán a las 6:00 p.m.

Nobsa celebrará el Festival de la Ruana “Pal Mundo, Sumercé” 2026 del 10 al 12 de julio con una agenda dedicada a la cultura andina y la tradición campesina - crétito Alcaldía Municipal de Nobsa

Sábado 11 de julio: ciclismo, cultura y grandes artistas

El sábado 11, la Papa Chorriada volverá a ser protagonista en la gastronomía local, mientras que a las 2:00 p. m. se dará inicio a la Clásica Ciclística Turismera por la Avenida Holcim, un evento que resalta la tradición deportiva y la belleza del paisaje boyacense.

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A las 6:00 p. m., el Centro Artesanal será el escenario de las muestras culturales y, a las 7:00 p. m., se rendirá homenaje a la fe y la tradición con la serenata en honor a la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen del Carmen.

La noche se llenará de entretenimiento con la presentación del humorista Diego Camargo (8:00 p. m.), seguido de Willy Carranga (10:00 p. m.) y el cierre bailable a cargo de la Orquesta Matecaña (11:30 p. m.), garantizando una velada inolvidable para propios y visitantes.

El 12 de julio el Festival de la Ruana destacará el Concurso de Esquiladores, el Festival de Hilanderas y el Reinado de la Oveja como homenaje a los oficios y la economía ovina - crétito Alcaldía Municipal de Nobsa

Domingo 12 de julio: tradición y homenaje a los artesanos

El domingo, la jornada iniciará a las 10:00 a. m. en el Parque Principal con el Concurso de Esquiladores, donde se reconocerá la destreza artesanal en el manejo de la lana. A las 11:00 a. m., el Festival de Hilanderas celebrará a quienes mantienen viva la técnica ancestral del hilado.

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A la 1:00 p. m., el Reinado de la Oveja exaltará la importancia del ganado ovino en la economía y cultura local, y a las 2:00 p. m., el esperado Fashion de la Ruana y homenaje a los artesanos destacará la creatividad y el aporte invaluable de los nobsanos a la preservación de la ruana como símbolo nacional.

El humorista Don Jediondo hará reír a todos a las 5:00 p. m., seguido de la presentación musical de Marly Romero a las 7:00 p. m., Los Rolling Ruanas a las 9:00 p. m., y La Banda del Rancho a las 11:00 p. m., que cerrarán el festival con una noche de música, baile y alegría.

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El Festival de la Ruana en Nobsa incluirá gastronomía, música, deporte, moda y artesanía bajo el lema “Una tradición que abriga nuestras raíces” - crétito Alcaldía Municipal de Nobsa

Más que una fiesta: un tributo a la identidad boyacense

El Festival de la Ruana “Pal Mundo, Sumercé” es mucho más que una celebración: es una plataforma para fortalecer el turismo, dinamizar la economía local, reconocer el trabajo de los artesanos y preservar las tradiciones que identifican a Nobsa y Boyacá en el contexto nacional e internacional.

Durante tres días, propios y visitantes podrán disfrutar de una experiencia auténtica, donde la cultura, la música, la gastronomía y la hospitalidad boyacense se dan cita para rendir homenaje a la ruana y a quienes la han convertido en emblema nacional.

La Administración municipal invita a turistas, medios de comunicación y a todos los colombianos a sumarse a esta gran fiesta del 10 al 12 de julio. Nobsa los espera con los brazos abiertos para vivir la cultura, la tradición y el orgullo de vestir la ruana en el Festival “Pal Mundo, Sumercé” 2026.

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