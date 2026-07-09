Ponen la lupa al comercio de cosméticos en Colombia por incremento de falsificaciones e importaciones

El mercado de cosméticos es uno de los más vulnerables para la adulteración y la importación fraudulenta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) anunció la consolidación de una estrategia regional para mitigar el impacto del comercio ilícito en el sector, luego de advertir que los productos de perfumería y cosmética presentan los mayores índices de vulnerabilidad a la falsificación en la región.

El gremio, que lidera la Mesa de Cosméticos dentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac), alertó que el índice de vulnerabilidad a la falsificación alcanzó 0.9999 sobre 1, un dato que “representa un desafío estructural para el control aduanero y un riesgo directo para la salud de los consumidores”.

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Los datos mundiales figuraron en el informe Mapping Global Trade in Fakes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en la que Colombia tiene membresía.

En las terminales aéreas hay personas inescrupulosas que trafican en cantidades pequeñas cosméticos fraudulentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe citado por la Andi calculó que el comercio transfronterizo de bienes falsificados superó los 467 mil millones de dólares, es decir, el 2,3% de las importaciones globales.

En ese sentido, para el sector de perfumería y cosméticos, en la Ocde se identificó una posición de vulnerabilidad crítica, especialmente, por las consecuencias directas que pueden sufrir los consumidores de productos fraudulentos.

“El alto riesgo de que productos falsificados lleguen a manos de los consumidores exige una acción coordinada entre autoridades y la cadena productiva legal”, se leyó en un comunicado de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi.

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Cuáles serán las acciones que tomarán las autoridades

Frente a este panorama, desde la asociación de industriales se formalizó una agenda de trabajo enfocada en la educación al consumidor y la articulación con pequeños distribuidores, a través de la campaña Tu Salud No Tiene Réplica.

El gremio adelantó que promoverá acuerdos bilaterales y regionales para facilitar el intercambio de información sanitaria y aduanera, trabajar con plataformas de comercio electrónico para limitar la venta de productos falsificados y desarrollar distintivos de identificación para farmacias y tiendas oficiales.

En los aeropuertos se dificulta el control del paso de productos cosméticos que son irregulares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También hicieron énfasis en la adquisición de productos únicamente en canales autorizados. “La denuncia ciudadana a través del portal del Invima constituye una herramienta clave para combatir el almacenamiento y la comercialización de mercancía falsificada”, indicaron desde la organización.

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Además, en la asociación reiteraron su compromiso con el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, en vista de que “nuestro objetivo es proteger la salud de los consumidores y fortalecer la transparencia en la industria”, concluyó el gremio.

El ‘modus operandi’ de estructuras dedicadas al fraude

Entre las tácticas de los grupos dedicados al fraude, el gremio resaltó que el 59% del comercio ilícito de estos productos utiliza transporte terrestre y predomina la microdistribución mediante envíos fraccionados.

“El 79% de las incautaciones globales corresponde a cargamentos de menos de diez artículos, lo que busca evadir los controles y saturar la capacidad de revisión de terminales postales y aéreas”, señaló la organización.

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De la misma manera está la fragmentación de insumos como una modalidad recurrente: “Las redes informales transportan empaques, etiquetas y producto base por separado, aprovechando envíos e itinerarios independientes para evadir las alertas aduaneras”.

Las autoridades pidieron siempre acudir al Invima para reportar cualquier caso de comercialización de cosméticos fraudulentos - crédito Invima

Esta estrategia ha dificultado la labor de las autoridades para detectar y frenar el ingreso de mercancía falsificada.

El impacto del comercio ilícito en el sector no se limita a consecuencias económicas; también hay riesgos sanitarios, porque los productos que eluden los registros oficiales “carecen de trazabilidad química y controles de calidad, exponiendo a los consumidores a materias primas prohibidas o contaminación microbiológica en artículos de uso frecuente, como cremas, perfumes, maquillaje y productos para bebés y niños”. El uso de estos artículos puede causar “reacciones alérgicas y daños en la barrera cutánea y en los ojos”.

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Según datos de la Ocde, el 54% de los compradores de estos productos conoce su origen irregular, mientras que el 46% restante adquiere cosméticos falsificados sin saberlo.