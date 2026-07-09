Uno de cada dos niños en Colombia está en riesgo de no aprender a leer, alertó estudio regional

El estudio estima que cerca de 1,3 millones de niños colombianos entre los 6 y 8 años enfrentan riesgo de no desarrollar adecuadamente la lectura-Imagen ilustrativa Infobae

Aprender a leer durante los primeros años de escuela es una de las habilidades que más influye en el futuro académico de un niño. Sin embargo, en Colombia ese proceso sigue enfrentando importantes desafíos. Un estudio regional reveló que más de la mitad de los menores que cursan la alfabetización inicial presentan factores que podrían impedirles desarrollar adecuadamente la lectura y la escritura.

La investigación, elaborada por el Instituto de Evidencia Educativa, ubica a Colombia como el segundo país de América Latina con mayor proporción de niños en riesgo de no aprender a leer entre los seis países analizados. Solo Argentina registra una situación más crítica. De acuerdo con el informe Comprender el riesgo, actuar con urgencia, el 51% de los niños colombianos entre los 6 y 8 años enfrenta condiciones que pueden afectar el desarrollo de competencias lectoras básicas. En términos absolutos, esto representa cerca de 1,3 millones de menores.

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Colombia ocupa el segundo lugar entre seis países de América Latina con mayor riesgo de dificultades en la alfabetización- crédito comercial_de_envigado / Instagram

Para medir esta situación, los investigadores desarrollaron el Indicador de Riesgo para la Alfabetización Inicial (IRA), una herramienta que permite estimar cuantos niños transitan los primeros años de primaria con probabilidades de no alcanzar las habilidades esperadas de lectura y escritura.

El indicador reúne dos variables principales. La primera corresponde a la privación escolar, que incluye a los niños que permanecen por fuera del sistema educativo. La segunda es la privación de aprendizaje, que agrupa a los estudiantes matriculados que no logran los niveles mínimos de comprensión lectora y escritura para su grado.

El análisis comparó la situación de seis países de la región. Argentina encabeza la lista con un riesgo del 59%, seguida por Colombia con 51%. Después aparecen México con 48%, Brasil con 47% y Perú con 44%, mientras Chile registra el mejor resultado, con un 27%. En conjunto, los seis países suman 10,1 millones de niños que atraviesan la etapa de alfabetización inicial en condiciones de riesgo, una cifra que evidencia la magnitud del desafío educativo en América Latina.

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Los investigadores advierten que intervenir en los primeros años de primaria es clave para evitar rezagos en el aprendizaje- crédito Alcaldía de Bogotá

“Dimensionar este riesgo es fundamental para orientar acciones preventivas, focalizar esfuerzos y actuar a tiempo, antes de que las dificultades se consoliden y condicionen las trayectorias educativas futuras”, señala Romina Paola Durán, jefa de Investigación del Instituto de Evidencia Educativa y autora del estudio.

El informe explica que intervenir de manera temprana es clave para evitar que las dificultades de aprendizaje se acumulen con el paso de los años y terminen afectando el desempeño escolar, la permanencia en el sistema educativo y las oportunidades de los estudiantes. En el caso colombiano, la investigación reconoce que durante los últimos años se fortalecieron los mecanismos para evaluar los aprendizajes en educación básica. La aplicación de las pruebas Saber de 3º, 5º, 7º y 9º en 2023 permitió obtener información reciente sobre el desempeño de los estudiantes en diferentes etapas de su formación.

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Particularmente en tercer grado, las evaluaciones de Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura ofrecen información sobre comprensión literal, inferencial y crítica. Estos resultados sirven como insumo para que las instituciones educativas y las secretarías de educación identifiquen brechas y ajusten sus estrategias pedagógicas. El estudio considera que contar con mejores herramientas de diagnóstico representa un avance importante para el país. No obstante, advierte que todavía persisten retos para transformar esa información en acciones que permitan fortalecer la alfabetización desde los primeros años de primaria.

Las pruebas Saber de tercer grado sirven como una herramienta para identificar brechas y orientar estrategias de fortalecimiento de la lectura en las escuelas- crédito UIS

A diferencia de otros países que ya muestran indicadores recientes de mejora en lectura, Colombia concentra sus avances en la generación de información, el desarrollo de iniciativas nacionales y locales relacionadas con la lectura y la escritura, así como en la participación de organizaciones sociales, fundaciones y centros de investigación que mantienen este tema dentro de la agenda pública.

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Para los autores, el objetivo del indicador es anticiparse a las dificultades antes de que se conviertan en un problema permanente. “Los bajos niveles de comprensión lectora observados al final de la primaria son, en realidad, la manifestación tardía de problemas que comienzan mucho antes, durante los primeros años de escolaridad”, explica Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México.

El informe concluye que fortalecer la alfabetización inicial requiere actuar desde los primeros años de la educación básica, cuando todavía es posible corregir rezagos y evitar que millones de niños enfrenten barreras que limiten su aprendizaje durante el resto de su vida escolar.

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