La Selección Colombia derrotó a Argentina y se quedó con el oro en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: así quedó la tabla de medallería

Así fue la premiación de la Selección Colombia de baloncesto masculino, tras ganar la medalla de oro en los Parasuramericanos que se desarrollaron en Valledupar 2026 - crédito Comité Paralímpico Colombiano

La delegación colombiana vivió una de sus jornadas más destacadas en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 gracias al título conseguido por la Selección Colombia masculina de baloncesto en silla de ruedas. El equipo nacional derrotó 71-52 a Argentina en la final del torneo y le entregó al país una nueva medalla de oro, resultado que le permitió mantenerse en el segundo lugar de la clasificación general de las justas.

El compromiso por el título reunió a dos de las mejores selecciones del campeonato. Colombia, impulsada por el apoyo del público en Valledupar, mostró superioridad durante todo el encuentro y nunca cedió la ventaja en el marcador. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional construyó la victoria desde el primer cuarto con un parcial de 16-13, amplió la diferencia antes del descanso al llegar 37-27 y terminó de sentenciar el partido en el tercer periodo, cuando estiró la ventaja hasta 58-37. En el último cuarto administró la diferencia para cerrar el compromiso con un contundente 71-52.

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Otra panorámica de la celebración por parte de la Selección Colombia al coronarse campeona de los Parasuramericanos en Valledupar 2026 - crédito Lorena Moreno

Colombia por encima de Argentina y Brasil

Con esta victoria, Colombia se quedó con la medalla de oro, mientras que Argentina obtuvo la plata y Brasil completó el podio con la presea de bronce. El resultado confirmó el crecimiento del baloncesto en silla de ruedas colombiano, disciplina que ha mostrado una evolución constante durante los últimos años y que volvió a responder en una competencia internacional disputada en territorio nacional.

El oro obtenido por el equipo masculino de baloncesto fue uno de los resultados más importantes de la jornada para la delegación anfitriona, aunque no fue el único. Colombia también sumó cuatro medallas de bronce en el para tenis de mesa gracias a las actuaciones de Luis Valencia, Jessica Lorena Alzate, José David Vargas Piraján y Manuela Guapi Guzmán, quienes alcanzaron el podio en sus respectivas categorías y aportaron nuevas preseas al medallero nacional.

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Este es el momento de uno de los puntos que le dio la victoria a la Selección Colombia 71-52 ante Argentina en los Parasuramericanos Valledupar 2026 - crédito Foto Pro Col

Colombia también brilló en voleibol

Además, la Selección Colombia de voleibol sentado aseguró su presencia en la final del torneo después de superar nuevamente a Argentina, por lo que el país mantiene opciones de aumentar su cosecha de medallas de oro antes del cierre de la competencia.

Los resultados de la jornada fortalecieron la posición de Colombia en la tabla general de los Juegos Parasuramericanos. Después de las competencias disputadas, la delegación nacional llegó a un total de 33 medallas, distribuidas en 11 de oro, nueve de plata y 13 de bronce, consolidándose en el segundo lugar del medallero.

Esta fue la llama que marcó el inicio de los juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 en Colombia - crédito Foto Pro Col

Brasil lidera la tabla de medallería

Brasil continúa liderando la clasificación general gracias a su amplio dominio en diferentes disciplinas del programa, mientras que Colombia mantiene una diferencia favorable sobre Argentina, que ocupa la tercera posición. Chile y Venezuela completan los cinco primeros lugares del medallero, en una competencia que reúne a deportistas de distintos países de Sudamérica.

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Hasta el momento, buena parte de las medallas colombianas han llegado en deportes como el paraciclismo, el parapowerlifting, la paranatación, el para atletismo y las disciplinas de conjunto, ratificando el crecimiento del deporte paralímpico en el país. El respaldo del público en Valledupar también ha sido un factor importante para el desempeño de los atletas nacionales durante el desarrollo del evento.

Con varias jornadas todavía por disputarse, Colombia mantiene el objetivo de ampliar su cosecha de medallas y asegurar el segundo lugar del medallero general, aunque también buscará reducir la diferencia con Brasil en las pruebas restantes. El título conseguido por la Selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas representa uno de los momentos más importantes de los Juegos Parasuramericanos para la delegación anfitriona y confirma el buen momento que atraviesan los deportes paralímpicos colombianos en el escenario internacional.

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