Carlos Vives confesó que veía ‘Videomatch’ pirateado y sorprendió a Tinelli con los vínculos históricos entre su equipo y San Lorenzo

El cantante llegó a Infobae Mundial y relató la influencia del entretenimiento argentino en su vida y carrera - crédito Infobae

Carlos Vives sorprendió el miércoles 8 de julio en Infobae Mundial con una confesión que dejó sin palabras al conductor Marcelo Tinelli: de joven, en Colombia, veía su programa Videomatch a través de una antena parabólica instalada de contrabando en su barrio.

“Yo me di cuenta que yo veía Videomatch pirateado”, le dijo a Tinelli al aire, entre risas, haciendo alusión a la primera visita del samario en Argentina. “Claro, y es una historia con una antena parabólica que pusieron en el barrio y era de contrabando la antena”, explicó el artista, quien reveló que el programa nunca tuvo derechos de transmisión vendidos en territorio colombiano.

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Además, confirmó que el formato sirvió de inspiración para la creación de La Tele, uno de los más destacados de la televisión colombiana durante los años 90.

“Ver lo que tú hiciste era como algo, una inspiración muy grande. Yo te lo dije siempre”, le dijo a Tinelli, quien confirmó que el cantante llegó como invitado al programa por primera vez alrededor de 1992 o 1993, en pleno furor de La Gota Fría. El conductor recordó que Vives sabía más de Argentina que muchos argentinos: “Decíamos: ¿cómo puede ser?”, expresó.

Carlos Vives pasó por Infobae Mundial y habló de su amor por el rock argentino y el parecido entre los uniformes de Unión Magdalena y San Lorenzo, el equipo por el que simpatiza Marcelo Tinelli - crédito Infobae

El cantante también habló de su vínculo con la cultura argentina desde la infancia, contando que creció con películas argentinas en blanco y negro y con una profunda admiración por Carlos Gardel heredada de su padre.

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Un momento llamativo de la noche llegó cuando Carlos Vives contó al público argentino que los colores y el apodo de su equipo de fútbol, el Unión Magdalena de Santa Marta: rayas azules y rojas con pantalón blanco y medias grises. “Nos llamábamos el Ciclón”, dijo, ante la reacción incrédula de Tinelli, hincha confeso de San Lorenzo.

El parecido no es casual: según el propio cantante, el fundador del club tenía vínculos con la institución porteña y varios jugadores argentinos y brasileños pasaron por Unión Magdalena en la época dorada del fútbol de esa región.

El nombre “el Ciclón” también tiene su explicación geográfica. Siendo Santa Marta una zona bananera del Caribe colombiano, los ciclones tropicales arrasaban históricamente con las plantaciones. Curiosamente, Tinelli se declaró hincha del Junior de Barranquilla y recibió de Vives una clase exprés sobre los orígenes del fútbol en esa región: el primer partido de la historia del fútbol colombiano se disputó entre equipos de Barranquilla y Santa Marta, con participación de jugadores ingleses.

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Antes de entrar en el terreno futbolero, Vives también recordó a dos amigos que llegaron a su vida a través de la televisión argentina: los actores y conductores José María y Diego Pérez, conocido este último por su personaje “El insoportable” en Videomatch. “Yo heredé dos grandes amigos de la tele”, dijo el cantante.

“Está mal que no te pagáramos derechos y todo, pero si no, no te hubiéramos conocido”, señaló Vives, ante la sonrisa cómplice de Tinelli.

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