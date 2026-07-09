Líder de la campaña de Abelardo de la Espriella en España rechazó denuncia de fraude electoral de Petro: “Sin sentido”

El abogado Juan Gonzalo Ospina aseguró que la campaña de De la Espriella se forjó durante 10 meses - crédito Sitthipong Charoenjai/EFE

Desde el 21 de junio de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario Gustavo Petro ha advertido sobre un presunto fraude electoral. En distintas publicaciones en X y declaraciones públicas, ha dicho que hubo irregularidades en la votación en el exterior, en los escrutinios realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en los sistemas informáticos utilizados para la verificación de los sufragios.

Además, aseguró que hubo injerencia extranjera y anomalías en la selección de jurados de votación en el exterior. Las dudas del jefe de Estado son tantas que se niega a reconocer a Abelardo de la Espriella como el ganador de los comicios y, por tanto, como el jefe de Estado electo.

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“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”, aseveró el presidente Petro en su cuenta de X.

Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Juan Gonzalo Ospina, abogado colombo-español que estuvo al frente de la campaña de Abelardo de la Espriella en España, rechazó tajantemente las advertencias del mandatario saliente sobre irregularidades en las elecciones presidenciales y, sobre todo, en la votación de los colombianos en el exterior.

En diálogo con El Heraldo, el profesional en Derecho afirmó que no hay pruebas que sustenten las declaraciones del jefe de Estado. Recordó que el CNE es la autoridad electoral que inspecciona los comicios y, por ende, considera “imposible” que exista algún tipo de manipulación o fraude.

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“Es una afirmación sin sentido, carente de fondo y que yo creo que incluso atenta contra la inteligencia del pueblo colombiano (...). Impensable que fuera la oposición la que pudiera manipular esas elecciones”, precisó el abogado al medio de comunicación citado.

Ospina aclaró que en las mesas de votación había jurados, funcionarios y representantes del CNE que se encargaron de vigilar todo el proceso electoral, con el objetivo de evitar cualquier irregularidad.

El abogado aseguró que es imposible que la oposición manipulara las elecciones presidenciales en el exterior - crédito @Registraduria/X

Por otro lado, aseguró que la jornada electoral del 21 de junio fue muy compleja y que, incluso, cuestionaron determinaciones que tomaron algunos funcionarios con respecto a los resultados electorales. Según indicó, esas decisiones se tradujeron en un apoyo para el oficialismo. Además, recordó que en España ganó el excandidato presidencial Iván Cepeda, superando a De la Espriella por un punto porcentual, aproximadamente.

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“Hubo mucha tensión política y, desde nuestro punto de vista, incluso vimos una actitud beligerante de sectores del Pacto Histórico. También observamos decisiones de algunos funcionarios vinculados al consulado y a la embajada que consideramos favorecieron al oficialismo, por ejemplo invalidando votos que eran válidos o validando otros que no lo eran”, detalló.

El abogado explicó que durante 10 meses estuvieron trabajando en la campaña de Abelardo de la Espriella en España. La estrategia empezó con la convocatoria de voluntarios a través de las redes sociales. Además, trabajó de la mano con su padre, Javier Ospina, que fue el coordinador ejecutivo y la persona encargada de organizar a los voluntarios.

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El presidente electo señaló al mandatario saliente de estar involucrado en hechos ilícitos y afirmó que “todo en él es falsedad y marrulla” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Al igual que Juan Gonzalo Ospina, el presidente electo de Colombia niega que hayan existido irregularidades en las elecciones del 21 de junio. En un video que publicó en sus redes sociales, aseguró que las advertencias que ha hecho el jefe de Estado saliente al respecto tienen un objetivo: generar indignación, rechazo y violencia entre la ciudadanía, con base en un falso fraude electoral.

“Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país. Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, aseveró el mandatario electo.

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