Colombia

Cayó en Medellín capo canadiense buscado por la Interpol por tráfico de drogas y armas: ingresó al país con documentos falsos

Arif Jhuman ya tenía una condena de nueve años en Canadá y era buscado por las autoridades de su país y estadounidenses, así como por la Interpol, desde 2025

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El hombre ya tenía una condena de 9 años por delitos de narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos y Canadá - crédito @FicoGutierrez/X

Mientras practicaba su rutina de cardio en un gimnasio de la zona sur de Medellín, las autoridades emprendieron un operativo que concluyó con la captura de Arif Jhuman, alias Gilliani, un ciudadano canadiense de 40 años, solicitado con circular roja de Interpol por tráfico de armas y drogas.

La acción conjunta se llevó a cabo en la comuna de El Poblado, y contó con la participación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, así como de organismos nacionales e internacionales, luego de un seguimiento coordinado entre agencias de seguridad de varios países con equipos especiales que ingresaron al establecimiento y aseguraron a Jhuman sin que se reportaran incidentes.

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Según reportaron las autoridades, Jhuman está acusado por la justicia de Estados Unidos de traficar más de 100 armas de fuego desde el estado de Florida hacia Canadá entre 2023 y 2024. De acuerdo con la investigación, el canadiense habría operado junto a otras cuatro personas y es considerado una figura relevante en el tráfico de armas entre Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades informaron que el proceso de extradición está en curso y que Jhuman permanecerá bajo custodia mientras avanzan los trámites judiciales.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró el operativo que terminó con la captura del canadiense - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez celebró el operativo que terminó con la captura del canadiense - crédito @FicoGutierrez/X

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó los hechos y expresó que “Medellín no es un refugio de criminales” y relató que, además de ser objetivo de búsqueda por las autoridades estadounidenses, “también era buscado por las autoridades de Canadá”.

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“El hombre habría ingresado a Colombia con documentos falsos y enfrentaba cargos por la presunta conspiración para traficar más de 100 armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá. Aquí trabajamos de la mano con las autoridades nacionales e internacionales para cerrarles el paso a las estructuras criminales transnacionales. Aquí hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, dijo el alcalde.

Estas eran las armas comercializadas por la red de tráfico de armas de fuego en la que estaba involucrado el canadiense - crédito @401_da_sarpanch/X
Estas eran las armas comercializadas por la red de tráfico de armas de fuego en la que estaba involucrado el canadiense - crédito @401_da_sarpanch/X

De acuerdo con reportes informativos de las autoridades canadienses, en 2023, el hombre cumplía “una condena de nueve (9) años y once (11) meses por posesión de una sustancia de la Lista I/II con fines de tráfico × 2, conspiración para cometer un delito grave, posesión de una sustancia de la Lista I/II con fines de tráfico, y tráfico de una sustancia de la Lista I/II".

Dos años más tarde, en diciembre de 2025, se supo que el homicidio de un hombre canadiense estaría ligado a las armas comercializadas en el estado de la Florida, a manos de la red en la que pertenecería “Gilliani”. Por tal motivo, las autoridades de Estados Unidos se sumaron al caso.

En ese momento, según el informe policial, “las autoridades anunciaron cargos contra cinco hombres ya acusados de contrabandear más de 100 armas a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá”.

Esta es la información oficial de los servicios de Policía OPP sobre la búsqueda del capturado - @OPP_GTATraffic
Esta es la información oficial de los servicios de Policía OPP sobre la búsqueda del capturado - @OPP_GTATraffic

“El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el miércoles que Tyler Corbin, de 25 años, de Tampa; Alfredo Santana, de 32 años, de Miami; y tres ciudadanos canadienses —Edward Noel, de 26 años; Omar Singateth, de 24 años; y Arif Jhuman, de 39 años— han sido acusados de conspiración para traficar con armas de fuego, tráfico de armas de fuego y venta de armas de fuego sin licencia", informó el Toronto Crime Watch.

Suman 26 los presuntos delincuentes extranjeros capturados en lo que va de 2026 en Medellín

La información de la Policía Nacional es que ya son 26 presuntos delincuentes internacionales detenidos en el Valle de Aburrá durante 2026, muchos de ellos requeridos por circular roja de Interpol por delitos como narcotráfico, lavado de activos y homicidio.

Entre los arrestos más recientes, se destacan los de Óscar David Román Ovares, alias Kokin, señalado de integrar la organización criminal Los Saggy y solicitado por Costa Rica, y Ferney Osorio Gaitán, alias Palizada, requerido para cumplir una condena de 25 años por tráfico de cocaína.

Las capturas, realizadas especialmente en Sabaneta y Envigado, hacen parte de una ofensiva contra el crimen organizado transnacional y han sido posibles gracias a la cooperación entre agencias nacionales e internacionales. La Policía Nacional aseguró que las operaciones continuarán para evitar que integrantes de estructuras delictivas internacionales utilicen el territorio colombiano para evadir la justicia.

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