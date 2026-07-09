Carlos Vives en Infobae Mundial: reconoció el ‘duelo’ que vive por la eliminación de Colombia y por qué quiere que Argentina sea el campeón

El cantante admitió que tendía a ser demasiado apasionado al ver partidos de fútbol, y sobre todo de la Selección Colombia - crédito Infobae

Carlos Vives admitió el miércoles 8 de julio en Infobae Mundial que, tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026, su nueva ilusión es que el trofeo se quede en el continente americano. “Yo quiero que quede en América la copa”, dijo el cantante ante Marcelo Tinelli, con quien compartió una extensa charla sobre fútbol y pasión sudamericana.

Vives llegó al programa con lo que él mismo describió como “una tusa futbolera terrible”, expresión colombiana para el desgarro que deja una pérdida. Pero lejos de apagarse con la eliminación de su selección, el artista planteó una continuidad emocional con el torneo: “El Mundial siempre te deja algo. Lo vamos a seguir disfrutando sentándonos frente a la televisión. No se acaba con nuestra selección por fuera”. Y ante la pregunta de quién lo representaba en la competencia, la respuesta fue directa: Argentina.

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La intensidad con la que Vives vive el fútbol quedó expuesta cuando comparó su propio comportamiento durante un partido con el del periodista argentino conocido por sus desbordes emocionales. “El Tano Pasman es un pendejo al lado mío cuando yo veo un partido”, afirmó, entre risas del conductor. Tinelli, que se reconoció igualmente pasional, coincidió en que esa entrega es una marca compartida entre colombianos y argentinos.

Carlos Vives relató que celebró el título de Argentina en Qatar 2022 luego de aterrizar de un vuelo junto a su hijo - crédito Infobae

El cantante también trazó una distinción entre la pasión genuina y la violencia que a veces rodea al deporte. “Lo sufro hasta ahí. No me gusta cuando de repente se vuelve una cosa de peleas”, dijo Vives, y añadió que quien alguna vez jugó al fútbol entiende por qué ese deporte une como pocas cosas. “Tal vez cuando lo jugamos uno sabe realmente de qué se trata esta vaina y por qué nos une”, reflexionó.

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El pasaje más emotivo de la conversación llegó cuando Vives recordó cómo vivió la final del Mundial de Catar 2022, en la que Argentina se consagró campeona. Estaba en un avión junto a su hijo menor, Pedro, y por un milagro lograron seguir el partido en el computador de la pasajera del asiento de adelante. La señal se cortó sobre Panamá y el desenlace llegó por boca del capitán del vuelo, ya en tierra, al aterrizar en Bogotá. “Dice el capitán: ‘Argentina es campeón’. Se fue todo el avión: ‘¡Waa!’”, relató el artista.

Para Vives, ese momento condensó su creencia en que hay un país representando a Latinoamérica, en el torneo. “Se da uno cuenta que siempre alguien nos puede representar”, dijo, antes de reiterar su deseo de que la copa permanezca en Sudamérica.

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El cantante señaló que compartía demasiado vínculos con el país, motivo por el que esperaba que defendieran con éxito el título en el Mundial 2026 - crédito Infobae

El intérprete de La Tierra del Olvido aseguró tener una razón muy concreta para torcer por Argentina en el Mundial: su equipo de trabajo más cercano es argentino.

“Necesito que Argentina sea campeona”, afirmó el cantante ante la sorpresa y las carcajadas de Tinelli.

La explicación llegó de inmediato. El mánager de Vives es argentino, y también lo es el presidente de la compañía discográfica con la que trabaja, identificado por Tinelli como Afo Garden. El conductor completó el cuadro al mencionar a Walter Coll, representante del artista y amigo personal de ambos.

Con esa base, Vives trazó una ecuación que el estudio recibió entre risas: “Lo bien que me ha ido cuando negocio, cuando recién Argentina gana”. El artista detalló que, tras cada título de la selección argentina, aprovecha el buen humor de sus interlocutores para cerrar condiciones favorables. “Renuevo contrato. Subo tarifa”, remató, sin rodeos.

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“Tenemos las expectativas puestas toda la familia”, agregó Vives, con lo que la hinchada por Argentina dejó de ser solo una postura futbolera para convertirse en una cuestión de interés profesional y familiar. Tinelli, hincha declarado de la selección, celebró el argumento: “Ojalá sea así entonces. Por vos, por nosotros, por todos”.