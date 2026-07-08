Colombia

Petro reaccionó a designación de Omar Bula como canciller de Abelardo de la Espriella: “Lástima que Colombia ya no se opondrá al genocidio”

En sus redes sociales, el presidente advirtió que el país dejará de ser un referente internacional en la defensa de la vida y la ciencia y acusó al integrante del nuevo gabinete de promover el negacionismo climático

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Gustavo Petro - Omar Bula
El presidente Gustavo Petro puso reparos en la designación de Omar Bula como designado ministro de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en la tarde del miércoles 8 de julio a la designación de Omar Bula como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y cuestionó de entrada el giro de la política exterior, que, a su juicio, apartará a Colombia de la defensa de la vida, la ciencia y la oposición al genocidio a partir del 7 de agosto, cuando asuma el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado saliente sostuvo que el nuevo rumbo implicará que el país deje de enfrentar la crisis climática desde la descarbonización y pase a una posición alineada con la negación científica. Sus críticas las hizo al replicar el mensaje de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, en el que recopiló algunas de las publicaciones en las que Bula expresaba su concepto al cambio climático.

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“Lo conocí cuando era yo estudiante universitario, y él del colegio, no aprendió mucho de los hermanos ni de su padre que hizo historia en un episodio de paz con el M-19, políticos de Sahagún como de la Espriella, espero que no hayan (sic) vecinos en Sahagún que lo conozcan y digan que era un niño malo, porque Abelardo sí tiene vecinas que dicen eso”, precisó Petro en su perfil de X, en relación con las referencias familiares.

Gustavo Petro sobre el nombramiento de Omar Bula
Con este extenso mensaje en X, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre el nombramiento de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores designado - crédito @petrogustavo/X

Las referencias personales que, según Gustavo Petro, tiene de Omar Bula

En efecto, Petro hizo un contraste entre Jorge Iván Bula, hermano del nuevo canciller y actual funcionario del gobierno, y Omar Bula. “Estudié con su hermano, Jorge Iván, que me acompaña en mi Gobierno y es buen economista, sus dos hermanos eran de jóvenes revolucionarios maoístas y fueron cambiando con el tiempo, pero Jorge Iván el de menos patrimonio sigue conmigo”, expresó el jefe de Estado en su publicación.

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Sin embargo, en su mensaje el primer mandatario lamentó la postura de Bula sobre temas científicos. “Eso de negar la ciencia, y decir que la crisis climática no existe es el top de la negación científica. Oscurantismo se decía antes, pero como dijo el filósofo austrohúngaro Gorgy Luckas, el ascenso del irracionalismo en el pensar, es el ascenso del fascismo”, reafirmó Petro, que puso la lupa sobre anteriores posturas de Bula.

En ese sentido, el presidente relacionó el negacionismo científico y el retroceso en políticas ambientales con riesgos globales, al evocar referencias históricas. “Estamos en esos tiempos de negación científica, de creencia en la mentira, tiempos de miedo y amenazas que antes, a mediados en los años 30 del siglo XX, desembocó en un holocausto. Cincuenta millones de muertos en Europa y 30 millones en Asia", destacó.

A partir del 7 de agosto Omar Bula Escobar asumirá como canciller en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @omarbula/X
A partir del 7 de agosto Omar Bula Escobar asumirá como canciller en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @omarbula/X

Y se cuestionó sobre qué sucederá en el corazón del mundo, “cuando la voz del país de la diversidad y de la exuberancia de la vida en el mundo, niega la ciencia”. Con ello, el primer mandatario reiteró la importancia que su administración ha dado a la lucha contra la crisis climática y la descarbonización de la economía, y enfatizó en lo que consideró es la pérdida de liderazgo con la llegada de la nueva administración.

“Si el eje fundamental de mi política internacional fue superar la crisis climática con la descarbonización de la economía en el mundo y Colombia brilló en el mundo por eso y fuimos faro de la Vida. Pero negar la ciencia siempre lleva a la barbarie y el holocausto y ahora ese irracionalismo se hace gobierno a partir del 7 de agosto, tamaña irresponsabilidad con la Humanidad y con la Vida”, agregó Petro en su declaración.

Gustavo Petro cuestionó el viraje en la política de política exterior con la llegada de Omar Bula

En el mismo mensaje, Petro destacó este giro político con intereses internacionales y e insistió en presuntos fraudes electorales que determinaron la victoria de Abelardo de la Espriella. “De ser aportantes a la paz y la vida en el mundo, en contra de nuestra Constitución pasamos a ser aportantes de la muerte y el genocidio, glorificar el genocidio solo lleva al holocausto”, afirmó el gobernante frente a este asunto.

Diplomático global, escritor y profesor: este es el perfil de Omar Bula Escobar, que estará al frente de la Cancillería - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según Petro, la crisis climática, si no se detiene, “que según la ciencia es dejando de consumir hidrocarburos, o fósiles como los llamo, hay un holocausto de lo viviente en el mundo incluida la humanidad". Además de afirmar en su extenso mensaje en X que le da “lástima da una Colombia que ya no se opondrá al genocidio y que ya no apoyará la vida en el planeta, pero no por su pueblo que votó mayoritariamente por la vida”.

Fue entonces cuando aprovechó para lanzarle pullas a los entes electorales que se encargaron de velar por la transparencia de la elección. “Los algoritmos comprados a Israel para cambiar los modificables E-14 mientras el gobierno de Israel manejaba la ciberseguridad de la Registraduría”, expresó Petro, que sigue en su tónica de poner en entredicho la manera en que fue elegido De la Espriella como el nuevo jefe de Estado.

Así pues, el presidente acusó a actores internacionales de intervenir en los procesos democráticos colombianos. “(Benjamin) Netanyahu tumba progresismos en el mundo con los algoritmos de sus softwares que reemplazan la democracia de los pueblos, solo para salvarse de ser juzgado internacionalmente por genocidio", remarcó el presidente en su perfil, en el que se refirió al fracking.

El presidente Gustavo Petro insinuó que el designado ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula apoya el "genocidio" contra el pueblo palestino - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
El presidente Gustavo Petro insinuó que el designado ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula apoya el "genocidio" contra el pueblo palestino - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Y habló de cómo “los adictos a la gasolina” solo son, desde su parecer, “fogoneros de la muerte y ahora amantes de genocidas“. Con ello, Petro señaló que fue un ”mal camino" el que, en su denuncia, “le escogieron a Colombia los poderes oscuros del extranjero”. Con ello, concluyó su mensaje con un llamado a la movilización social y la defensa de la vida, en la recta final de una administración a la que le quedan 30 días.

“Hubo mucha luz en el pueblo colombiano que quiere apagar Netanyahu, el genocida. La luz de la vida de los bebés que quieren apagar en el mundo por codicia y para salvarse de la cárcel. Y como soy amante de la vida y como he convocado un gran ejército mundial de guerreros y guerreras por la vida sin armas ni mucho dinero pero llenos de multitudes, y palabras poderosas, debemos unirnos y avanzar más", puntualizó.

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