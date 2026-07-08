Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

El delantero compartió la noticia tras una celebración privada, rodeado de familiares y amigos en un ambiente íntimo - crédito Fenerbahçe

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán anunció públicamente un aspecto hasta ahora desconocido de su vida personal: será padre de una niña junto a su pareja, identificada como Rosaura M.

El delantero, de 22 años, conocido por su paso por el Aston Villa y la selección Colombia, compartió la noticia a través de sus redes sociales tras una celebración íntima con su círculo más cercano.

El anuncio tuvo lugar la noche del 6 de julio, cuando Durán publicó imágenes y videos de una reunión familiar organizada para revelar el género del bebé. En las publicaciones, se observa al futbolista acompañado de su madre, sus hermanas y amigos cercanos, quienes participaron en la dinámica de la revelación. El momento central llegó con el lanzamiento de fuegos artificiales y la aparición de humo rosado, señal de que la pareja espera una niña. Este gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del delantero en diferentes plataformas digitales.

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Jhon Jáder Durán sorprendió a sus seguidores al revelar que será padre por primera vez junto a su pareja, Rosaura M - crédito @jaderduran9/ Instagram

La celebración permitió conocer más detalles sobre el entorno personal del jugador, quien hasta el momento había mantenido su vida privada fuera del foco mediático. Rosaura M., su pareja, fue identificada a través de las etiquetas en las historias de Instagram. Mantiene un perfil reservado y su cuenta en esa red social es privada, lo que ha limitado el acceso a información sobre su relación con el delantero. A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, Rosaura ha optado por evitar la exposición pública y no comparte aspectos de su vida personal.

Hasta la fecha, no se han conocido declaraciones públicas extensas del futbolista sobre el embarazo ni sobre su vínculo con Rosaura. En el pasado circularon versiones que vinculaban al jugador con otra persona, pero nunca hubo confirmación oficial. Ahora, las publicaciones de Durán muestran abiertamente la relación con la mujer que lo acompaña en esta nueva etapa.

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Otro aspecto conocido a partir de los mensajes compartidos por familiares y amigos es el nombre que llevará la hija del futbolista: María Ángel Durán M.. Aunque Durán no lo anunció de manera directa en sus redes sociales, varias publicaciones de allegados hicieron referencia al nombre de la futura integrante de la familia. Este detalle empezó a circular rápidamente entre los seguidores del jugador y se sumó a la expectación generada por la noticia.

Rosaura M. mantiene un perfil reservado, evitando la exposición pública, lo que ha despertado curiosidad sobre la relación -crédito @_rosauram/ Instagram

El evento tuvo un carácter privado, reuniendo únicamente a los círculos más cercanos del delantero. En las imágenes publicadas se aprecia la presencia de su madre y hermanas, así como la atmósfera de celebración familiar que acompañó la noticia. La revelación del género fue uno de los momentos más emotivos de la reunión, con una reacción general de alegría por parte de los asistentes.

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Actualmente, Jhon Jáder Durán no integra la convocatoria de la Selección Colombia que disputa el Mundial 2026 en Norteamérica y atraviesa un período de mayor enfoque en su vida personal.

Jhon Jáder Durán, un recorrido internacional marcado por goles y cambios de equipo

La trayectoria de Jhon Jáder Durán representa un recorrido inusual por la élite del fútbol internacional en apenas unos años. Nacido en Zaragoza, Antioquia, en 2003, Durán comenzó su carrera profesional a los 15 años con el Envigado FC, club colombiano conocido por su apuesta en talentos jóvenes. Su debut en 2019 lo convirtió en uno de los goleadores más precoces de la Categoría Primera A, anotando su primer gol con solo 15 años y once meses.

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En enero de 2022, el atacante dio el salto al Chicago Fire en la MLS de Estados Unidos, donde sumó 8 goles en 27 partidos y captó rápidamente la atención de clubes europeos. La consolidación de su potencial llegó en 2023 con el traspaso al Aston Villa de Inglaterra, equipo con el que disputó 55 partidos y marcó 12 goles hasta 2025. Destacó por sus actuaciones en la Premier League y la Champions League, donde anotó ante rivales como el Bayern Múnich y firmó dobletes en partidos clave del campeonato inglés.

Su debut profesional fue con Envigado FC, donde se convirtió en uno de los goleadores más jóvenes del país - crédito @envigadofc/Instagram

A comienzos de 2025, Durán firmó con el Al-Nassr de Arabia Saudita, convirtiéndose en el jugador colombiano más caro de la historia, y coincidió en el vestuario con figuras como Cristiano Ronaldo. En Arabia, mantuvo su promedio goleador y posteriormente fue cedido al Fenerbahçe de Turquía, donde ganó la Supercopa en 2026 y sumó nuevos títulos a su palmarés. Su paso por el fútbol turco incluyó goles decisivos en derbis ante Beşiktaş y Galatasaray, además de consolidar su presencia en torneos internacionales.

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En febrero de 2026, el delantero recaló en el Zenit de San Petersburgo por un acuerdo de préstamo, enfrentando el desafío de adaptarse a la liga rusa y buscando recuperar continuidad competitiva. Durante su carrera ha jugado en seis equipos internacionales antes de cumplir 23 años: Envigado, Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe y Zenit, lo que evidencia una trayectoria acelerada y poco frecuente en jugadores de su edad.

El traspaso al Al-Nassr de Arabia Saudita marcó un récord para un colombiano, seguido de etapas en Fenerbahçe y Zenit de Rusia - crédito FCF

En selección nacional, Durán debutó con la Selección Colombia en 2022 y ha sido parte de procesos en la Sub-20 y la absoluta, participando en eliminatorias y amistosos, incluyendo la Copa América 2024. Pese a su juventud, su carrera se caracteriza por la movilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de juego en ligas de alto nivel.

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