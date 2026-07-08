Blessd pagó caro su apoyo a la selección Colombia: perdió millones por la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026

Blessd y la millonaria inversión que hizo por la selección para le Mundial 2026 que ahora le pasa factura - crédito @blessd/IG

La eliminación de la selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 no solo dejó un profundo sentimiento de frustración entre los aficionados, sino que también provocó curiosas reacciones en el mundo del entretenimiento.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el del cantante antioqueño Blessd, quien terminó enfrentando una millonaria pérdida luego de haber apostado por demostrar su respaldo incondicional a la Tricolor con una llamativa modificación en dos de sus vehículos de lujo.

El artista urbano, reconocido por éxitos como Quién TV, siguió de cerca el desempeño del equipo dirigido por Néstor Lorenzo durante la Copa del Mundo, según comentó en sus redes sociales. Cuando Colombia llegó a los octavos de final tras una destacada fase previa —en la que superó a Uzbekistán y República del Congo, además de igualar con Portugal—, las ilusiones de los fanáticos crecieron. Entre ellos estuvo “el bendito”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el sueño mundialista terminó en Vancouver, Canadá, luego de caer 4-3 en la definición por penales frente a Suiza, tras un empate sin goles durante el tiempo reglamentario y el alargue.

La apuesta de Blessd por la selección Colombia que le salió carísima - crédito @blessd/IG

Como millones de colombianos, Blessd no ocultó la tristeza por la eliminación. Sin embargo, en su caso el golpe fue más allá del aspecto deportivo, pues días antes había invertido una importante suma de dinero para personalizar dos de los automóviles más exclusivos de su colección con motivo de la participación de Colombia en el certamen.

A través de sus historias de Instagram, el cantante mostró el resultado de la intervención realizada a una Brabus Mercedes-AMG G-Wagon y una Lamborghini Urus, dos camionetas de alta gama que fueron completamente cubiertas con vinilos en los colores amarillo, azul y rojo, además de incorporar enormes escudos de la Federación Colombiana de Fútbol en diferentes partes de la carrocería.

PUBLICIDAD

La personalización rápidamente despertó cientos de comentarios entre sus seguidores, quienes elogiaron el nivel de detalle del diseño y el respaldo del artista a la selección nacional. Sin embargo, apenas terminó el compromiso frente a Suiza, Blessd reapareció con un tono completamente distinto y, fiel a su estilo, mezcló el humor con la desilusión.

“Ahora, ¿yo qué hago con esto, muchachos? ¿Cómo es la vuelta? ¿Quién me va a colaborar? ¿Quién me va a recibir estos dos carros que estoy regalando al por mayor?”, comentó entre risas mientras mostraba nuevamente los vehículos decorados con la imagen de la Tricolor.

PUBLICIDAD

Blessd quedó con dos camionetas tricolor tras la eliminación de Colombia y ahora se lo toma con humor - crédito @blessd/IG

Aunque el artista no reveló cuánto dinero invirtió en la modificación de sus automóviles, este tipo de trabajos especializados puede representar una cifra considerable.

En el mercado colombiano, una personalización completa con vinilo de alta calidad suele tener un costo que oscila entre los 8 y los 25 millones de pesos por vehículo, dependiendo de la complejidad del diseño, el tipo de impresión, los acabados y la inclusión de elementos gráficos exclusivos, como los escudos utilizados por Blessd.

Esto significa que la inversión realizada para intervenir ambos carros podría haber superado los 50 millones de pesos aproximadamente, una cifra que ahora se convirtió en motivo de bromas entre sus seguidores tras la eliminación del combinado nacional.

PUBLICIDAD

Más tarde, el cantante volvió a pronunciarse con un mensaje mucho más emotivo que reflejó el sentimiento de miles de aficionados colombianos después de la derrota.

“Uy, pa, casi lloro ahí. Sálgase todo el mundo de Instagram, que quiero estar solo, por favor… De buena, ya fuera de recocha y todo eso, ¿cuándo será el día que se nos da algo en el fútbol, ome? En serio, a esta hora duele mucho más”, expresó.

Así quedaron los carros que Blessd forró por la Tricolor - crédito @blessd/IG

Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular en diferentes plataformas digitales, donde numerosos usuarios comentaron que Blessd había quedado “igual que el resto de Colombia”: con la ilusión rota y dos lujosos vehículos completamente decorados para un Mundial que terminó antes de lo esperado.

PUBLICIDAD

El artista también dejó ver parte de la exclusiva colección de automóviles que conserva en su parqueadero. Aunque únicamente la Lamborghini Urus y la Brabus Mercedes-AMG G-Wagon fueron intervenidas para apoyar a la Selección Colombia, el reguetonero posee otros modelos deportivos y de lujo que frecuentemente exhibe en sus redes sociales y que son considerados entre los más exclusivos del país.