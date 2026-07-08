El Mundial de Fútbol 2026 impulsó en un 41% la oferta de vuelos entre Colombia y México

El Mundial de Fútbol 2026 transformó la operación aérea entre Colombia y México con un alza de vuelos y asientos - crédito Visuales IA

El Mundial de Fútbol 2026 marcó una transformación en la operación aérea entre Colombia y México, dos países históricamente conectados por el turismo y los negocios.

De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), desde el 12 de junio —fecha en la que arrancó del torneo— las frecuencias diarias pasaron de 17 a 21, lo que supuso un aumento inmediato de 24%. Además, la disponibilidad de asientos creció 22%, al escalar de 3.056 a 3.726 en un solo día.

Iata informó que el fenómeno no fue aislado, sino que se mantuvo y escaló conforme avanzaron los días clave del campeonato. Para el 15 de junio, el tráfico aéreo se incrementó a 23 vuelos diarios, 35% más que el año anterior. La capacidad de asientos alcanzó 4.096, evidenciando un crecimiento de 34% frente a la misma fecha de 2025.

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Un salto histórico antes del debut colombiano

Iata registró que desde el 12 de junio las frecuencias diarias entre Colombia y México subieron de 17 a 21 vuelos - crédito ANI

El mayor pico se registró el 16 de junio, víspera del primer encuentro de la Selección Colombia en territorio mexicano. Ese día, la ruta entre ambos países contabilizó 24 vuelos diarios, 41% más que en 2025, y la oferta de asientos trepó a 4.327, un récord que representó 44% de incremento respecto al año previo. Según Iata, esto implicó 1.325 asientos adicionales en una sola jornada, un dato que ilustra la magnitud del fenómeno.

Paula Bernal, Country Manager de Iata en Colombia, destacó que “la escalada progresiva en frecuencias y sillas disponibles a lo largo de los primeros días del torneo reflejó la madurez operativa de las aerolíneas que sirven la ruta Colombia–México y la solidez de un mercado que sabe adaptarse cuando las circunstancias lo exigen”, en declaraciones recogidas por Iata Economics & Sustainability.

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Expansión sostenida durante todo el Mundial

El aumento en la conectividad aérea no se limitó a los días previos al debut colombiano. Durante junio y lo corrido de julio de 2026, la ruta ha mantenido una oferta superior a la habitual.

Las frecuencias diarias promediaron un crecimiento de 6,2% frente al mismo periodo de 2025, mientras que la cantidad de asientos disponibles creció en promedio 4,6%, según los registros de IATA elaborados con información de OAG.

La disponibilidad de asientos en la ruta Colombia–México creció 22% y pasó de 3.056 a 3.726 en un solo día - crédito Ilustración: Jesús Aviles

Las gráficas del gremio muestran que la curva correspondiente a 2026 superó de forma constante la de 2025 durante la primera semana de junio, con el punto más alto el 16 de junio. El comportamiento se mantuvo estable después, reflejando una planificación ajustada de las aerolíneas para atender la demanda generada por el evento deportivo.

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Aerolíneas y sector aéreo, a prueba ante la alta demanda

El análisis de Iata subraya que la respuesta de las aerolíneas fue inmediata, con una progresión tanto en frecuencias como en capacidad, lo que permitió cubrir las necesidades de un flujo de pasajeros mucho mayor al habitual. “El sector aéreo colombiano está demostrando que tiene capacidad de respuesta ante eventos de alta convocatoria como el Mundial”, afirmó Bernal.

La expansión en la oferta benefició a viajeros de turismo, negocios y aficionados al fútbol que se desplazaron para seguir a sus selecciones favoritas, según el informe del gremio. Este comportamiento se tradujo en un fortalecimiento del intercambio entre ambos países y en una mayor actividad para la industria turística y aeroportuaria regional.

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El 15 de junio el tráfico aéreo entre Colombia y México llegó a 23 vuelos diarios, un 35% más que en 2025 - crédito @AerocivilCol / X

Grandes eventos deportivos, impulso al tráfico aéreo internacional

Iata remarcó que el Mundial de Fútbol 2026 se convirtió en un motor para el transporte aéreo internacional, con efectos directos sobre el turismo, el intercambio comercial y el flujo de visitantes entre Colombia y México.

El reporte elaborado por Iata Economics & Sustainability concluye que los datos reflejan la capacidad del sector aeronáutico para adaptarse a situaciones de alta demanda y responder con eficiencia a las necesidades del mercado.