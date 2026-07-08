Colombia

Estos son los problemas económicos que afectarán a los colombianos en los próximos tres meses por el aumento del salario mínimo y El Niño

Entre energía, clima y sueldos elevados, Standard & Poor’s advierte que hogares y empresas enfrentarán un entorno desafiante sin márgenes para políticas expansivas

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El salario mínimo en Colombia tuvo un aumento del 23,7% y fue decretado por el presidente Gustavo Petro bajo el concepto de "salario vital" - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El salario mínimo en Colombia tuvo un aumento del 23,7% y fue decretado por el presidente Gustavo Petro bajo el concepto de "salario vital" - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La calificadora Standard & Poor’s (S&P) advirtió que inflación persistente en Colombia marcará un tramo final de 2026 más complejo, con la posibilidad de que el Banco de la República vuelva a endurecer su política monetaria. Aunque mantuvo su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2,5% para este año, la firma señaló que el mayor costo de la energía, el impacto de El Niño y el incremento del salario mínimo seguirán presionando el costo de vida.

Considera que Colombia afrontará más presión inflacionaria y tasas de interés más altas en 2026 porque ve un deterioro del escenario de precios frente a las expectativas de comienzos de año y estima que el banco central podría volver a subir su tasa de política monetaria. La entidad mantuvo el crecimiento en 2,5%, pero atribuye la persistencia de la inflación a factores internos y externos, entre ellos la energía, los alimentos, los estímulos fiscales, el salario mínimo y los riesgos climáticos.

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El diagnóstico aparece en el informe “Panorama económico para los mercados emergentes – 3T de 2026: Presiones inflacionarias persistirán”. Allí, la calificadora sostiene que el panorama inflacionario colombiano se deterioró frente a lo que preveía a comienzos de año.

El Banco de la República de Colombia está entre los que más aumentó la tasa de interés en los últimos 12 meses - crédito Standard & Poor’s
El Banco de la República de Colombia está entre los que más aumentó la tasa de interés en los últimos 12 meses - crédito Standard & Poor’s

Afirmó que “la persistencia de una inflación elevada respalda nuestra opinión de que el banco central reanudará el endurecimiento de la política monetaria en los próximos meses”. Esa visión la lleva a proyectar que la tasa de política monetaria cerrará 2026 en 12,25%, frente al 9,25% registrado al cierre de 2025.

La firma incluye la previsión dentro de un cuadro más amplio para los mercados emergentes. La evaluación es que la mayoría de bancos centrales mantendrá una postura restrictiva por las presiones de la energía y los alimentos, algo que limita una baja sostenida del costo del dinero.

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Factores que presionarán la inflación

Dentro de los elementos que seguirán empujando los precios en Colombia, S&P mencionó “los continuos estímulos fiscales, un importante aumento del salario mínimo, así como el alza de los precios de la energía”. De acuerdo con la entidad, esa combinación frenará una desaceleración más rápida de los precios al consumidor.

También ubicó a Colombia entre los países con mayor exposición al impacto de la sequía generada por el fenómeno de El Niño. Señaló que una mezcla de sequías en el interior e inundaciones costeras puede afectar la producción de café y la generación de energía hidroeléctrica.

Colombia se encuentra entre los ecosistemas meteorológicos extremos más expuestos frente al fenómeno de El Niño - crédito Standard & Poor’s
Colombia se encuentra entre los ecosistemas meteorológicos extremos más expuestos frente al fenómeno de El Niño - crédito Standard & Poor’s

Añadió que “los factores relacionados con El Niño podrían provocar un aumento en los precios de los alimentos”. También explicó que el encarecimiento de la energía y de los fertilizantes se trasladará de forma gradual a los alimentos, una dinámica que ya empezó a observarse en algunos mercados emergentes en los últimos meses.

En el análisis global, anotó que los precios internacionales del petróleo empezaron a moderarse luego de la reapertura gradual del estrecho de Ormuz. Aun así, advirtió que los combustibles refinados tardarán más en reducir el precio, algo que mantendrá altos los costos energéticos y seguirá presionando la inflación.

Crecimiento estable con una demanda interna bajo presión

Pese al deterioro del entorno inflacionario, Standard & Poor’s mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento para Colombia. La economía crecería 2,5% en 2026, apenas por debajo del 2,6% estimado para 2025. La firma, de todos modos, rebajó su previsión para 2027 también a 2,5%. Según el documento, esa revisión “refleja los efectos retardados” de un menor poder adquisitivo y de tasas de interés más altas sobre la demanda interna.

Dicho diagnóstico apunta a un crecimiento moderado en los próximos trimestres. Los hogares, según la evaluación de S&P, afrontarán mayores costos financieros y un entorno de consumo más limitado.

La inflación en Colombia se seguirá manteniendo alta en 2026 - crédito Standard & Poor’s
La inflación en Colombia se seguirá manteniendo alta en 2026 - crédito Standard & Poor’s

Contexto regional y global que agrava el panorama

La proyección para América Latina también muestra una pérdida de ritmo. S&P prevé que la expansión regional pase de 2,3% en 2025 a 1,8% en 2026, sobre todo por una inflación más alta asociada al aumento de los precios de la gasolina y, en algunos países, de los alimentos.

A nivel internacional, la firma indicó que la evolución del conflicto en Medio Oriente seguirá como un factor de peso para los mercados emergentes. El acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán apunta a una normalización del comercio por el estrecho de Ormuz, pero la calificadora advirtió que persisten riesgos para la aplicación del pacto.

A eso se suman cuellos de botella logísticos que, según la entidad, seguirán añadiendo presión sobre los precios de las materias primas. Ese escenario refuerza los riesgos externos para las economías emergentes en lo que queda de 2026.

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