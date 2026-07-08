Jota Pe Hernández y Cathy Juvinao se ‘destrozaron’ en redes sociales por su escisión del Partido Verde: “Ningún centro, son zurdos”

Cathy Juvinao y Jota Pe Hernández se pelearon en redes sociales por su postura con el Partido Verde - crédito @SenadoGovCo/X - Cathy Juvinao/Facebook

La representante a la Cámara Cathy Juvinao y el senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, protagonizaron un duro enfrentamiento en redes sociales debido a las condiciones de la escisión del Partido Alianza Verde.

La disputa comenzó en la mañana del miércoles 8 de julio y se extendió hasta la tarde, luego de que la representante explicara que debió adoptar una postura incómoda a favor del entonces candidato oficialista Iván Cepeda como única vía legal para salvar la división de la colectividad y fundar un nuevo partido de centro.

Esta revelación desató una inmediata respuesta por parte del senador Hernández, que cuestionó severamente los principios de su compañera de bancada al considerar que favoreció al oficialismo por un beneficio propio.

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El cruce de mensajes escaló rápidamente en la red social X, en la que ambos legisladores terminaron sacándose los “trapitos al sol” y cuestionando sus respectivas coherencias ideológicas en medio de la crisis de la colectividad.

La discusión dejó en evidencia la creciente fractura dentro de la Alianza Verde, partido cuyos principales dirigentes mantienen posiciones cada vez más distantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con estas palabras, los congresistas se atacaron por ser o no ser de izquierda

El rifirrafe, lejos de apaciguarse, continuó durante las horas de la tarde, cuando el senador Hernández volvió a arremeter contra la representante, al tildar a su sector político de ser “izquierda pura y radical” y cuestionó la existencia real del centro político que ella defiende.

“¿Juvinao, Centro? ¿Después de votar y hacerle campaña a Petro? ¿Después de que tu sector votara e hiciera campaña a Cepeda? Uds son izquierda pura y radical, dieron todo para que la izquierda llegara al poder y con Cepeda querían prolongarla. 🎭NINGÚN CENTRO, SON ZURDOS PETRISTAS! (sic)”, atacó el senador Hernández.

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Jota Pe Hernández calificó al sector de Cathy Juvinao como "izquierda pura y radical" - crédito @CathyJuvinao/X

Por último, la representante a la Cámara decidió cerrar la discusión con un comentario irónico sobre el pasado electoral de su compañero de partido: “Jotica, el único que se hace el zurdo para llegar al Congreso eres tú jeje”.

El duro intercambio dejó en evidencia la fractura interna de los líderes de la Alianza Verde (caracterizada por ser un colectivo de centroizquierda), quienes, a pesar de que fueron elegidos bajo las mismas banderas, hoy buscan rumbos completamente opuestos.

Cathy Juvinao recordó con las banderas de qué ideología fue elegido Jota Pe Hernández - crédito @CathyJuvinao/X

¿Cómo inició esta pelea entre los congresistas que parece no tener fin?

La polémica inició cuando la representante a la Cámara argumentó que, a pesar de sus diferencias, respaldar las directrices institucionales del partido era un requisito indispensable para avanzar en el proceso de separación legal.

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Juvinao aclaró que su intención nunca fue promover activamente la campaña de Iván Cepeda entre la ciudadanía, sino abrir la puerta a un nuevo espacio democrático: “Víctor, yo no presenté NUNCA a Iván Cepeda como una opción democrática: en primera vuelta me quedó claro que no lo es. Hice un video explicando que fue la condición que me puso mi partido para poder irme”.

“Una decisión para mí muy dura porque tuve que sopesar votar en blanco o tener la posibilidad -por fin- de construir un partido de centro. Opté por lo segundo. Me puedes criticar y estoy para rendir cuentas. Pero a mí nadie me puede decir ni que invité a votar por Cepeda, ni que lo presenté como una opción democrática jamás”, explicó la representante a la Cámara.

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Cathy Juvinao afirmó que aceptó una postura oficial sobre Iván Cepeda para mantener viva su salida de la Alianza Verde y avanzar en un partido de centro - crédito @CathyJuvinao/X

El senador Jota Pe Hernández, que es muy polémico por sus posturas y que respaldó el proyecto político del presidente electo Abelardo de la Espriella, que representa la extrema derecha de Colombia, arremetió de inmediato contra los argumentos de la representante.

Hernández aseguró que prefirió sacrificar su propia solicitud de escisión dentro de las instancias partidistas antes que ceder ante las pretensiones de los sectores de izquierda.

“Yo decidí NO VOTAR POR CEPEDA y mostrarle al país lo peligroso que era entregarle nuestra nación al heredero. La consecuencia fue que se hundiera mi escisión, a pesar de que yo sí tenía razones de peso para escindirme. “Nunca negociaría el bienestar de mi país por beneficio propio”, replicó el senador en X.

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Jota Pe Hernández comparó su caso con el de Cathy Juvinao y cuestionó que la Alianza Verde no le diera aval para desligarse - crédito @JotaPeHernandez/X

Ante este señalamiento, la representante Cathy Juvinao respondió con severidad, al recordar las pasadas apariciones públicas de Jota Pe Hernández y criticó su falta de autoridad moral para dar lecciones de principios dentro del Congreso de la República.

“Jotica, recordemos que te fuiste a Puerto Resistencia a posar de zurdo, entonces, con el mayor respeto, no le das clases de principios a nadie. Con respecto a la escisión que logré, mi lógica es contraria a la tuya: tomé una decisión que no me convenía a mí, para poder ofrecerle al país un necesario partido de centro que a futuro pueda ser un espacio para millones de personas cansadas de extremos como el que tú representas".

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Cathy Juvinao respondió que Jota Pe Hernández usó antes las banderas de la izquierda para entrar en la política - crédito @CathyJuvinao/X

“Y me imagino que no lo entiendes, pero igual te lo preciso: existen políticos que tomamos decisiones pensando en muchas más cosas que los likes del momento (...) Tú, en cambio, puedes ahora disfrazarte de tigre sin problema”, contestó la congresista en la misma red social.