Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, inauguró las obras de remodelación del Atanasio Girardot: “Ya es una realidad”

La administración de Medellín informó que ya cuenta con la licencia de construcción para intervenir el estadio Atanasio Girardot-crédito @FicoGutierrez/X

El 8 de julio de 2026, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el inicio de las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot.

“Ya comenzamos con el desmonte de la cubierta de occidental. Ya tenemos la licencia de construcción del Estadio que la ciudad se merece”, escribió en la red social, junto a imágenes de la inauguración de los trabajos.

La publicación muestra el arranque de una de las primeras fases de la intervención, centrada en el desmonte de la cubierta del costado occidental. El anuncio se enmarca en el proyecto de remodelación del Atanasio Girardot, uno de los escenarios deportivos más conocidos de la ciudad.

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La intervención del Atanasio Girardot contempla naming right, baños renovados y nuevas infraestructuras dentro del plan de remodelación-crédito @FicoGutierrez/X

Con ese mensaje, Gutiérrez presentó el comienzo formal de las obras sobre el estadio y vinculó el avance del proyecto a la obtención del permiso de construcción necesario para ejecutar la remodelación.

Por su parte, El Colombiano e Inder explicó en un video cómo será el proceso de remodelación del “Coliseo de la 70” (forma popular cómo se conoce el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En primer lugar explicaron el desmonte de la cubierta de la tribuna occidental de la siguiente forma:

“Iniciaron las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot de Medellín. El desmonte de la cubierta de la tribuna occidental ya es una realidad. Los trabajos comenzaron el primero de julio y su duración prevista es de aproximadamente dos meses. Esta constituye la primera etapa de la remodelación de este escenario deportivo, integrada por la instalación de una tercera bandeja y la modernización de toda la infraestructura existente”, dijo

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Por otra parte, también se confirmó lo que serán los nuevos detalles que tendrá el Atanasio Girardot con la remodelación, y se estipuló que la fecha límite para entregar el estadio con los cambios será a finales del próximo año:

“El alcalde también anunció la instalación de pantallas electrónicas y otros elementos que convertirán al escenario en uno de los más modernos de América Latina. Se prevé que para finales de 2027 el estadio esté completamente modernizado. Entre otras novedades, el alcalde informó que el estadio contará con naming right, es decir, un nombre complementario de una empresa publicitaria, además de nuevas infraestructuras y mejoras, como baños renovados y otros beneficios que posicionarán al escenario deportivo como uno de los más destacados de Colombia y de América Latina”, dijeron.

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El proyecto prevé que el estadio Atanasio Girardot de Medellín esté completamente modernizado para finales de 2027-crédito @INDERMEDELLIN/X

El Inder Medellín, el administrador del Atanasio Girardot mostró fotografías del alcalde de la capital de Antioquia, junto al director del organismo Eduardo Silva Meluk en los actos protocolarios de la intervención del recinto deportivo:

“Anuncio de la intervención del desmonte que se realizará en nuestro estadio“, dijeron.

El desmonte de la cubierta occidental del estadio Atanasio Girardot comenzó el 1 de julio y tiene una duración prevista de aproximadamente dos meses-crédito @INDERMEDELLIN/X

El Concejo de Medellín aprobó el aumento

La modernización del Atanasio Girardot ampliará el aforo a 60 mil personas e intervendrá 44.000 metros cuadrados del estadio-crédito @concejomedellin/Instagram

El Concejo de Medellín aprobó el 7 de julio de 2026 subir la Tasa Pro Deporte y Recreación del 1,3% al 2,5%para financiar la renovación del estadio Atanasio Girardot, una obra que ampliará su aforo a 60 mil personas y se cobrará desde el 1 de enero de 2027 sobre contratos suscritos con el Distrito.

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La votación salió adelante con 19 votos a favor y dos en contra, y dejó la tarifa en el máximo permitido por la legislación nacional. El proyecto prevé una intervención de44.000 metros cuadrados y un aumento de 15.000 espectadores en la capacidad del escenario.

La decisión también despejó el punto que concentró buena parte del debate: el cobro no recaerá sobre la ciudadanía en general. La tasa se aplicará únicamente a personas naturales o jurídicas que firmen contratos o convenios con el Distrito de Medellín, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta y otras entidades descentralizadas.

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En términos prácticos, por cada $100 millones contratados con esas entidades, el aporte pasará de $1,3 millones a $2,5 millones. La nueva regla regirá solo para los contratos firmados a partir de 2027.

La estructura del cobro conservará el 1,3% vigente para programas deportivos, mantenimiento de escenarios y apoyo a deportistas a través del Inder Medellín. El cambio aprobado consiste en 1,2 puntos porcentuales adicionales que empezarán a cobrarse desde 2027.

El estadio busca contar con los estándares FIFA - crédito Atlético Nacional

De ese incremento, el 90 % irá a la modernización y adecuación del Atanasio Girardot. El 10 % restante se destinará a fortalecer los apoyos de alimentación y transporte para niños, niñas y jóvenes vinculados a programas deportivos de la ciudad.

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La tasa había sido creada en 2020 con una tarifa del 1,3% para generar recursos dirigidos al deporte, la recreación, la actividad física y la infraestructura deportiva. La modificación ahora conecta el recaudo adicional con uno de los principales proyectos de infraestructura deportiva de Medellín.

La norma aprobada también incluye excepciones. Quedarán por fuera los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales, los contratos educativos, los relacionados con refinanciación y servicio de la deuda pública y los contratos de condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios.

El plan de transformación abarcará la cancha, las graderías, los camerinos y las áreas técnicas. También incorporará nuevas condiciones de accesibilidad, ingresos con reconocimiento facial, ampliación de áreas interiores y nuevas ofertas comerciales.

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El proyecto contempla además zonas VIP, palcos, suites y espacios comerciales pensados para diversificar los ingresos del escenario. La capacidad final prevista es de 60 mil espectadores y el objetivo es que el renovado Atanasio Girardot cumpla estándares internacionales de la FIFA para albergar competiciones internacionales y grandes eventos.