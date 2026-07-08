Colombia

Por qué culpan a Blessd de “llevarle la sal” a Colombia en su duelo con Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Ya nos dañó el partido”

El cantante aceptó “su culpa” y ahora está buscando cómo deshacerse de unos vehículos, teniendo en cuenta que el costo de pintarlos en honor a la Tricolor es elevado y tendría que invertir más dinero para revertir el proceso

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Blessd pintó sus carros con los colores de la Tricolor y fue criticado por sus seguidores por llevar la sal al equipo - crédito @blessd/IG

Blessd compartió en sus redes sociales que decidió personalizar su Lamborghini Urus y su Brabus Mercedes-AMG G-Wagon con vinilo adhesivo en amarillo, azul y rojo, más escudos de la Federación Colombiana de Fútbol, antes del partido de octavos de final entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026.

El gesto de apoyo terminó siendo el centro de las burlas y críticas en redes sociales después de que la Tricolor cayera en penales.

El partido del 7 de julio en el BC Place de Vancouver terminó 0-0 tras 120 minutos y se resolvió en la tanda de penales con marcador de 4-3 a favor de los suizos. Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz fallaron sus cobros, y Colombia quedó fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva en esa instancia desde los once pasos.

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Blessd recibió comentarios negativos por ser la sal para la Selección Colombia - crédito @blessd/TikTok

Horas antes del duelo, el cantante paisa había publicado en TikTok un video con los dos vehículos de alta gama ya decorados, él mismo vestido con un look alusivo al combinado nacional y el mensaje “Vamos” como único texto. La publicación acumuló elogios de sus seguidores, que celebraron el respaldo del reguetonero al equipo de Néstor Lorenzo.

El propio Blessd reconoció la situación con humor en la descripción del video: “Qué tristeza, donde hubiéramos ganado la cábala, pero como perdimos, acepto ser la sal 💔”.

El tono cambió en cuanto el árbitro confirmó la eliminación. Los mismos usuarios regresaron al video para dejar mensajes como:

- “Este man con la sal que mantiene ya nos dañó el partido”.

- “Vengo del futuro y adivinen qué pasó”.

- “Próximo álbum ‘EL HOMBRE MÁS SALADO DEL MUNDO’ jajajaja”.

- “La sal fue Blessd con esos carros”, a lo que el paisa respondió con una frase “nos vemos en un mes”, acompañado de un corazón roto.

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Blessd recibió comentarios negativos por ser la sal para la Selección Colombia - crédito @blessd/IG

La personalización completa de ambos vehículos puede costar entre 8 millones y 25 millones de pesos colombianos, según el tipo de diseño, impresiones y logotipos incorporados.

Luego, ante la pregunta de qué hacer con los carros ya pintados, preguntó a sus seguidores: “¿Quién me va a colaborar? ¿Quién me va a recibir estos dos carros que estoy regalando al por mayor?”.

Cabe mencionar que la Tricolor se despidió del torneo sin haber perdido un solo partido en tiempo reglamentario, condición que no alcanzó para evitar la eliminación.

Yeferson Cossio perdió más de 4.000 millones de pesos

La eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026 no solo tuvo repercusiones deportivas, sino que también provocó fuertes pérdidas económicas para figuras públicas como Yeferson Cossio. El creador de contenido apostó más de 4.600 millones de pesos colombianos (1,38 millones de USD) en favor del equipo nacional y perdió toda la suma tras la derrota ante Suiza en los octavos de final.

Yeferson Cossio perdió la totalidad de su apuesta millonaria tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en octavos de final - crédito @yefersoncossio/ Instagram
Yeferson Cossio perdió la totalidad de su apuesta millonaria tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en octavos de final - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Cossio inició su secuencia de apuestas en el partido debut de Colombia frente a Uzbekistán, donde arriesgó un millón de dólares a la victoria nacional y obtuvo una ganancia de 380.000 dólares.

En vez de retirar ese capital, el empresario decidió reinvertirlo y aumentó la cifra a USD 1,38 millones para el duelo contra Suiza. Antes del encuentro, prometió en redes sociales que regalaría un reloj de lujo a cada jugador de la selección si la apuesta resultaba ganadora, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

El partido se disputó en Vancouver y terminó igualado sin goles tras 120 minutos. Todo se definió en la tanda de penaltis, donde dos errores de los colombianos y la actuación del arquero suizo sellaron la eliminación. Así, Cossio confirmó en sus redes haber perdido el monto total apostado y expresó: “Esta vez perdimos, qué dolor. Pero que momentos tan bonitos, la pasamos increíble entre amigos”.

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