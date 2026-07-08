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El mensaje de Radamel Falcao a la Selección Colombia después de la eliminación del Mundial 2026: “Este camino no termina”

El ‘Tigre’ envió un nuevo mensaje dirigido a los futbolistas, esos que fueron sus compañeros. Los hinchas se preguntan si volverá a compartir en la cancha con ellos

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El atacante de la selección colombiana de fútbol Radamel Falcao García celebra tras anotar un gol ante Chile por la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Nacional, Santiago, Chile, junto a James Rodríguez - crédito Claudio Reyes/Reuters
El atacante de la selección colombiana de fútbol Radamel Falcao García celebra tras anotar un gol ante Chile por la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Nacional, Santiago, Chile, junto a James Rodríguez - crédito Claudio Reyes/Reuters

Radamel Falcao García envió un nuevo mensaje tras la eliminación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026. Durante la transmisión del partido ante Suiza por los octavos de final del torneo ya se había pronunciado, pero más hacia la dirigencia y su responsabilidad en el resultado. En esta ocasión, el mensaje fue para los jugadores del equipo, esos que alguna vez fueron sus compañeros y de los cuales es ídolo.

La comunicación fue enviada a través de su cuenta de Instagram en la que expuso: “Hoy más que nunca quiero decirles que me siento orgulloso de esta Selección. Gracias a cada jugador por representarnos con valentía y gracias a todos los colombianos por creer, alentar y nunca dejar de soñar. Este camino no termina aquí. Nos levantaremos y lo volveremos a intentar. ¡Vamos, mi Selección!“, fue lo que escribió el futbolista profesional, acompañado de una foto en la que aparecen abrazados los jugadores del equipo actual.

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Un mensaje mucho más amistoso del que ya había expresado el pasado 7 julio, día del partido ante Suiza. En esa comunicación había manifestado que la eliminación del Mundial 2026 debe servir como punto de partida para revisar el modelo del balompié nacional y no limitar el análisis al rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo.

Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF
Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF

El mensaje que ya había enviado Falcao: mucho más crítico

"Nuestro fútbol merece algo más“, afirmó el delantero, antes de explicar que el país cuenta con el talento suficiente para competir al máximo nivel, pero que existen problemas de organización que frenan su desarrollo. “Tenemos muy buenos jugadores, pero necesitamos una estructura que los ayude a crecer”, sostuvo el samario.

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Falcao también cuestionó la falta de una tercera división profesional y advirtió que el sistema actual no favorece el desarrollo de nuevos futbolistas. "No tener una Primera C profesional limita muchísimo el crecimiento del fútbol colombiano“, señaló, al tiempo que insistió en que las decisiones sobre el campeonato deben tomarse pensando en el futuro del deporte el nivel competitivo del torneo local también debe elevarse para fortalecer a la selección nacional. ”No podemos conformarnos con lo que tenemos. Hay que buscar que nuestro fútbol siga creciendo“, expresó.

Falcao aclaró que su mensaje buscaba impulsar cambios en las divisiones inferiores del fútbol colombiano. - crédito @Falcao/Instagram
Falcao aclaró que su mensaje buscaba impulsar cambios en las divisiones inferiores del fútbol colombiano. - crédito @Falcao/Instagram

Horas después de esas declaraciones, el histórico capitán de la Tricolor compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que manifestó su respaldo al grupo de jugadores. "Hoy más que nunca quiero decirles que me siento orgulloso de esta Selección“, escribió. Además, agradeció “a cada jugador por representarnos con valentía” y a “todos los colombianos por creer, alentar y nunca dejar de soñar”, antes de cerrar con un mensaje de esperanza: "Este camino no termina aquí. Nos levantaremos y lo volveremos a intentar. ¡Vamos, mi Selección!“.

Radamel Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por una lesión de ligamento cruzado anterior - crédito Colprensa
Radamel Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por una lesión de ligamento cruzado anterior - crédito Colprensa

¿Radamel Falcao García volverá a jugar con la Selección Colombia?

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 ha generado que algunos hinchas del equipo manifiesten a través de las redes sociales cómo extrañan a Radamel Falcao García en el equipo. No es para menos, Falcao es el máximo goleador en la historia del equipo colombiano. Y algunos analistas, entre ellos Alejandro Pino Calad, han afirmado que una de las principales razones de la eliminación de Colombia en este torneo es que no había quién hiciera gol. De allí que se recuerde los 36 goles que hizo en el equipo.

Falcao no tiene club asegurado para continuar su carrera profesional como futbolista, y ya comenzó a incursionar en el mundo del periodismo deportivo como comentarista en ESPN, precisamente durante la actual Copa del Mundo. Por eso, pensar que Falcao puede volver a jugar con la Selección Colombia es más una ilusión.

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