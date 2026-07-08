El Dane reveló qué pasará con la información estadística de Colombia en medio la crisis del empalme entre Petro y De la Espriella

Piedad Urdinola es la directora del Dane, entidad que lleva las cuentas oficiales de Colombia, entre ellas, la inflación y el desempleo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El empalme entre Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quedó suspendido el 7 de julio de 2026, en medio de una ruptura política entre las dos orillas. No obstante, el 8 de julio de 2026, De la Espriella ordenó la suspensión inmediata del proceso y dirigió la instrucción al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, coordinador del empalme. El presidente electo denunció una supuesta corrupción en el gobierno saliente y dijo que no estaba dispuesto a legitimar lo que calificó como un “desastre” institucional.

Desde Cúcuta, el líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que no continuará con la transición porque, según dijo, el Ejecutivo no reconoce el resultado de las elecciones. También aseguró que, una vez asuma la Presidencia, “ya no podrán seguir maquillando la información”.

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Añadió que entonces tendrá acceso a las cuentas del Estado para revisar las cifras reales. A partir de esa revisión, planteó, definirá qué proyectos para las regiones tienen viabilidad financiera.

Desde Cúcuta el presidente electo anunció que no continuará con el proceso de transición con el Gobierno saliente - crédito suministrada a Infobae Colombia

Acusaciones cruzadas que frenaron la transición

Petro rechazó esos señalamientos y sostuvo que la entrega del gobierno seguirá “ante el pueblo”, aunque sin la participación del equipo de De la Espriella. El mandatario también reiteró sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales. El actual jefe de Estado fijó como plazo para el traspaso institucional el 6 de agosto a la medianoche. Indicó que ese cierre responde a lo que dictan las normas, antes de la posesión prevista para el 7 de agosto de 2026.

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El ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, instruyó a los ministros a suspender su presencia en las reuniones de empalme. La decisión respondió a la falta de condiciones mínimas de respeto y al uso de expresiones incompatibles con la institucionalidad.

Ambas partes dejaron abierta la posibilidad de reanudar el proceso si existen garantías de respeto recíproco y condiciones para una transición técnica y seria. El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional también suspendió su participación en las sesiones conjuntas “hasta tanto existan garantías de respeto recíproco”. Ante esto, el procurador General, Gregorio Eljach, pidió a los delegados de Petro y de De la Espriella que el empalme se haga con prontitud y respeto por todos los que participan en él. También llamó a superar la polarización.

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El proceso de transición que debía hacerse con la designación de José Manuel Restrepo y Germán Ávila, como líderes de los equipos entrante y saliente del Gobierno, no llegó a feliz término - crédito @jrestrp/X

Qué dice el Dane sobre la entrega de información

Ante la situación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas, entregará toda la información para el empalme “de forma abierta y transparente a todos los ciudadanos” y que pondrá a disposición los datos requeridos para la transición gubernamental por medio de los canales oficiales, con criterios de transparencia, legalidad e independencia técnica.

Añadió que garantizará el acceso y la transparencia que respaldan la labor estadística del país.

La entidad que dirige Piedad Urdinola y lleva las cuentas oficiales de índices como la inflación, el desempleo, el crecimiento del PIB y la pobreza, entre otros, recordó que actúa como rectora del Sistema Estadístico Nacional. También señaló que pondrá a disposición toda la información requerida en el proceso de transición gubernamental por medio de los mecanismos y canales oficiales establecidos para ese fin.

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De igual manera, apuntó que tiene un compromiso con la transparencia, la legalidad, la independencia técnica y el servicio al Estado colombiano. Añadió que las estadísticas oficiales constituyen un bien público y un patrimonio del Estado colombiano.

El Dane informó que entregará toda la información para el empalme de gobierno de forma abierta - crédito Dane

El Dane también informó que “continuará con la producción y difusión de información estadística con estándares de calidad, oportunidad y rigor técnico. Agregó que ese trabajo sirve de soporte para la toma de decisiones públicas y privadas, con independencia de los cambios de gobierno”.

La entidad explicó que el proceso seguirá las directrices que imparta el Gobierno nacional, con respeto a la Constitución y a las leyes. También indicó que contará con la respectiva transmisión institucional para toda la ciudadanía.

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Precisó que en esta oportunidad no se convocó una mesa específica para el sector de información estadística, integrado por el Dane y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Señaló que ese asunto se abordó en el mismo espacio del sector de Hacienda y Crédito Público.

Llamados a preservar una transición institucional

Dicha definición, añadió la entidad, no modifica su compromiso de poner a disposición de la ciudadanía, de manera completa y oportuna, la información sobre su gestión por los canales oficiales establecidos para ese fin. El Dane sostuvo además: “El respeto por las instituciones y por el derecho de los ciudadanos a conocer la gestión institucional es el principio que guía este proceso”.

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Añadió en ese mismo pronunciamiento que la transparencia es el eje central del empalme y de la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Su postura dejó fijada una vía institucional para la entrega de información estadística en medio del choque político.

La posición del Dane deja planteado que la entrega de información estadística seguirá su curso por vías institucionales. En medio de la disputa, el organismo situó el acceso ciudadano a los datos y la rendición de cuentas dentro del marco que debe ordenar la transición.