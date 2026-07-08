Colombia

Gustavo Petro felicitó a la Selección Colombia tras despedirse del Mundial 2026 con una confesión de su final soñado

Tras la derrota en penales contra Suiza, el jefe de Estado envió un mensaje de respaldo a los futbolistas y resaltó el impacto positivo de su participación en el torneo

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Pintura en acuarela de Gustavo Petro con gafas, cabello oscuro y canas, usando la camiseta amarilla de la selección Colombia con escudo y logo Adidas.
Gustavo Petro se pronunció tras la eliminación de la Selección Colombia y agradeció el esfuerzo de los jugadores durante el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro se sumó a las voces de aliento tras la dolorosa eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. Después de que el combinado nacional cayera 4-3 en la definición por penales ante Suiza, el mandatario envió un mensaje cargado de agradecimiento.

A pesar de la tristeza colectiva por quedar fuera de la Copa del Mundo tras empatar sin goles en los 120 minutos de juego, Petro prefirió enfocarse en el impacto positivo que tuvo el desempeño de los dirigidos por Néstor Lorenzo en el ánimo de los ciudadanos, al destacar que el equipo logró sembrar una semilla de ilusión en todo el territorio nacional.

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En su publicación en la red social X, el jefe de Estado no ocultó su desilusión por el resultado en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá) y confesó que mantenía la firme esperanza de ver a la Tricolor disputando el partido por el título en territorio norteamericano.

Me hubiera gustado que la final fuera EEUU y Colombia, hubiera sido muy interesante. Lástima. Pero felicito a los jugadores colombianos se esmeraron y jugaron con el corazón. Hicieron vibrar a Colombia y llenarla de esperanza", escribió en la red social.

Gustavo Petro destacó la entrega del equipo nacional y aseguró que la Tricolor logró llenar de esperanza a millones de colombianosc - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro destacó la entrega del equipo nacional y aseguró que la Tricolor logró llenar de esperanza a millones de colombianosc - crédito @petrogustavo/X

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