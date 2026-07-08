Cuáles son las ciudades más caras y más baratas de Colombia: el Dane reveló cómo el arriendo incidió en el costo de vida en junio de 2026

En Colombia, el 40% de los hogares vive en arriendo. Esto equivale a 7,7 millones de familias. según el Dane - crédito Colprensa

El 7 de julio de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a junio. Según la directora de la entidad, Piedad Urdinola, la inflación anual alcanzó 6,14%, superior al 4,82% registrado en junio de 2025, lo que representa un incremento de 1,32 puntos porcentuales (pp). Urdinola señaló que la inflación acumulada en lo que va del año llegó a 4,77%, frente al 3,74% del mismo periodo del año anterior, mostrando un aumento de 1,03 pp.

La variación mensual del IPC fue de 0,39%, cifra que superó el 0,10% registrado en junio de 2025 y se ubicó cerca de las proyecciones del mercado. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas del Banco de la República, el promedio esperado era de 0,34%.

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De igual manera, la entidad dio a conocer que la variación del IPC en junio de 2026 mostró diferencias marcadas entre las principales ciudades del país. Según el reporte, Neiva encabezó el listado con la mayor inflación mensual, mientras que Montería presentó el menor incremento.

El IPC anual cerró por encima del 6% en junio de 2026 - crédito Dane

Comportamiento por ciudades

El análisis del IPC por dominios geográficos evidencia contrastes significativos. Neiva lideró el aumento mensual, impulsada principalmente por alzas en:

Arriendo imputado: 1,14%.

Cebolla: 21,90%.

Arriendo efectivo: 1,14%.

Papas: 12,93%.

Frutas frescas: 2,25%.

Estas subclases aportaron de manera relevante a la inflación local, destacándose la incidencia de productos alimenticios y servicios de vivienda. Por otro lado, contribuyeron a moderar el alza de los precios en la ciudad:

Plátanos: -10,86%.

Huevos: -2,23%.

Productos de río y mar: -2,52%.

En contraste, Montería registró la menor variación mensual del IPC. Entre los productos que más influyeron en la inflación de la ciudad se encuentran:

Carne de res y derivados: 0,81%.

Prendas de vestir para hombre: 1,82%.

Frutas frescas: 2,06%.

Tomate de árbol: 9,19%.

Leche: 1,88%.

No obstante, lo que ayudó a contener el aumento de precios mensuales en Montería fueron:

Plátanos: -5,43%.

Carne de cerdo y derivados: -2,87%.

Arriendo imputado: -0,24%).

Electricidad: -0,30%.

Neiva resultó siendo la ciudad más cara de Colombia en junio de 2026 - crédito Dane

Variación mensual y anual por ciudades

Al observar el detalle por ciudades, se aprecian diferencias notables: mientras Neiva alcanzó el máximo con 0,69%, otras ciudades estuvieron entre las de mayor variación mensual. Entre ellas están:

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Popayán: 0,66%.

Cali: 0,58%.

Barranquilla: 0,47%.

En el extremo opuesto, se posicionaron con los menores registros de inflación mensual:

Montería: 0,03%.

Cartagena: 0,17%.

Villavicencio: 0,24%.

En cuanto a la inflación anual, calculada entre junio de 2025 y junio de 2026, las disparidades territoriales se mantuvieron. Las cifras muestran un rango que va desde el 3,35% hasta el 7,05% entre las diferentes ciudades y reflejó la influencia de factores locales en la dinámica de los precios.

Las ciudades más caras son:

Bucaramanga: 7,05%.

Pereira: 6,98%.

Medellín: 6,98%.

Por su parte, las ciudades menos costosas son:

Riohacha: 3,35%.

Santa Marta: 4,49%.

Valledupar: 4,80%.

Bucaramanga acumula el mayor índice de inflación de Colombia en los últimos 12 meses - crédito Dane

Señal de alerta

Ante los resultados, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, lamentó que la inflación sea de 6,14%, ya que no es un dato menor, sino que es una señal de alerta.

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“Cuando suben con fuerza rubros esenciales como vivienda y alimentos, el golpe lo sienten primero los hogares. El problema ya no parece transitorio. Hay costos estructurales que siguen llegando al consumidor, afectando el poder adquisitivo, la inversión y la recuperación económica. Contener la inflación exige más que tasas de interés: requiere corregir las causas que encarecen producir, transportar y vivir en Colombia”, escribió la dirigente en X,

Por su parte, el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera llamó la atención porque la inflación de alimentos en Colombia sigue ganando fuerza. “En junio alcanzó 6,83% anual, su nivel más alto desde noviembre de 2023. En apenas siete meses pasó de 5,07% (diciembre 2025) a 6,83%, consolidándose como una de las principales presiones sobre el IPC”, indicó el experto.

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