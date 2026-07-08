Colombia

Metro de Medellín suspenderá seis líneas de Metrocable por mantenimiento: fechas y cronograma de la interrupción del servicio

El sistema aéreo tendrá cierres programados para ejecutar intervenciones de alta complejidad, con revisiones y certificaciones externas, además del reemplazo de piezas críticas de la infraestructura

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El beneficio tarifario en el Metrocable aplica a residentes del Valle de Aburrá y zonas cercanas al Parque Arví - crédito Metro de Medellín
El Metro de Medellín iniciará entre julio y octubre de 2026 el mantenimiento mayor anual de las seis líneas de Metrocable - crédito Metro de Medellín

El Metro de Medellín iniciará a partir de mediados de julio y hasta octubre el mantenimiento mayor anual de sus seis líneas de Metrocable, una operación esencial para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de transporte aéreo que moviliza a miles de usuarios en la ciudad y su área metropolitana.

Durante el proceso, se suspenderá el servicio comercial en cada línea por varios días, según el cronograma establecido, lo que permitirá realizar intervenciones técnicas de alta complejidad en los componentes clave de la infraestructura.

Las primeras líneas en ser intervenidas serán la J (San Javier – La Aurora), la H (Oriente – Villa Sierra) y la M (Miraflores – Trece de Noviembre). El mantenimiento en la línea J se llevará a cabo desde el jueves 16 de julio hasta el miércoles 22 de julio de 2026, con reanudación del servicio a partir del jueves 23 de julio.

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Para la línea H, la suspensión será del jueves 23 de julio al domingo 26 de julio, reanudando operaciones el lunes 27 de julio. En la línea M, el cierre se extenderá del jueves 23 de julio al jueves 30 de julio, y la reapertura será el viernes 31 de julio.

El Metro de Medellín revisará sistemas de evacuación, cambiará el cable portador tractor y certificará cada instalación del Metrocable bajo normativa internacional - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE
El Metro de Medellín revisará sistemas de evacuación, cambiará el cable portador tractor y certificará cada instalación del Metrocable bajo normativa internacional - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Durante estos periodos, se ejecutarán actividades como la revisión y certificación de los sistemas de evacuación de emergencia, el cambio del cable portador tractor —pieza fundamental que garantiza el desplazamiento seguro de las telecabinas—, la renovación del empalme del cable por cumplimiento de ciclos de uso, el cambio de reductor y frenos, así como la inspección y certificación externa de cada instalación para asegurar que cumplen con la normativa internacional.

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Posteriormente, el mantenimiento mayor continuará en las líneas K, P y L, en fechas que serán informadas oportunamente por el Metro de Medellín. En estos cables, el énfasis estará en la sustitución del cable portador tractor y la polea motriz (volante), así como en la intervención de rieles y la inspección integral de todos los sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad.

A lo largo de las jornadas de mantenimiento, también se realizará la inspección general de los sistemas, el cambio de componentes técnicos como rodamientos, rieles, mangueras y poleas, y la revisión exhaustiva de los frenos, sistemas de aceleración y desaceleración, así como de toda la infraestructura asociada.

La empresa Metro de Medellín precisó que el objetivo es garantizar la máxima seguridad y confiabilidad en la operación diaria del Metrocable, un sistema clave para la movilidad y la integración social en Medellín.

El mantenimiento mayor continuará en las líneas K, P y L del Metrocable con sustitución de cable portador tractor, polea motriz e inspección de sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad - crédito Metro de Medellín
El mantenimiento mayor continuará en las líneas K, P y L del Metrocable con sustitución de cable portador tractor, polea motriz e inspección de sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad - crédito Metro de Medellín

El Metro informará anticipadamente a la ciudadanía sobre el calendario específico de cada intervención y las alternativas de transporte disponibles durante las suspensiones, de modo que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos con tiempo y minimizar el impacto en sus rutinas diarias.

Actualización tecnológica en el sistema de recaudo: adiós a la Cívica Classic

En paralelo al mantenimiento de los Metrocables, desde el 1 de julio de 2026 dejaron de funcionar las tarjetas Cívica Classic en toda la red Metro, como parte de la modernización del sistema de recaudo en trenes, cables, tranvía y buses. Estas tarjetas, expedidas entre 2007 y 2014, presentan obsolescencia tecnológica y ya no soportan recargas virtuales, lo que limita la experiencia de usuario.

Durante los últimos meses, el Metro de Medellín habilitó puntos de atención exclusivos y jornadas especiales para facilitar el cambio gratuito a las nuevas tarjetas, alcanzando la renovación de 88.400 tarjetas. Sin embargo, aún restan cerca de 140.000 tarjetas activas por actualizar.

La empresa reportó 88.400 renovaciones en los últimos meses y mantiene el trámite sin costo en los PAC de Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier, además de Sabaneta y Poblado - crédito Metro de Medellín
La empresa reportó 88.400 renovaciones en los últimos meses y mantiene el trámite sin costo en los PAC de Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier, además de Sabaneta y Poblado - crédito Metro de Medellín

Los usuarios pueden realizar el cambio de manera gratuita en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) ubicados en Niquía, Acevedo, San Antonio (oriente y occidente), Itagüí y San Javier, de lunes a viernes entre las 9:30 a. m. y las 6:30 p. m., así como en Sabaneta en un horario extendido y en el punto móvil de la estación Poblado.

La nueva tarjeta incorpora tecnología NFC (Near Field Communication) permite activar el saldo de manera más ágil y sin necesidad de validar físicamente tras una recarga digital, alineando el sistema con las tendencias internacionales en movilidad urbana.

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