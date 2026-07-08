Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial: “Dios no se mete en el fútbol, porque si no...”

A través de sus redes sociales, Shakira compartió un mensaje dedicado a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

En sus historias de Instagram, Shakira compartió un mensaje minutos después de la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Suiza por penaltis.

La barranquillera expresó su orgullo por el rendimiento y la entrega mostrados por los dirigidos por Néstor Lorenzo. “Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, escribió.

En su escrito, la cantante hizo referencia al momento captado por las cámaras de todo el mundo, viendo llorar a Luis Díaz tras el desenlace. “Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”.

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Shakira hizo referencia a las lágrimas de Luis Díaz en su mensaje a la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

La cantante cerró su mensaje reconociendo que las expectativas eran mayores a lo esperado, pero sin negar el esfuerzo de todos los involucrados. “Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos”, concluyó.

Pese a que la autora de Dai Dai, la canción oficial del Mundial, no pudo asistir a ninguno de los partidos de Colombia, constantemente dejó ver que seguía su actividad en la televisión acompañada de su familia. De hecho, en la victoria de Colombia ante Ghana, la cantante se mostró junto a sus hijos Milan y Sasha haciendo el “trencito”.

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Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

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Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovecha su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se vienen desarrollando a la par con el campeonato. A los mismos se les sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, y donde compartirá tarima con Madonna y BTS.

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Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)