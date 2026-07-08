Colombia

Ecopetrol detiene proceso millonario por denuncias en contratación: qué pasará con las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja

La pausa contractual abre un periodo de análisis interno en la empresa, que evaluará la posible intervención de entidades de control y revisará los criterios de vigilancia corporativa

Guardar
Google icon
Ecopetrol es la compañía más rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters
Ecopetrol es la compañía más rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Ecopetrol informó el 7 de julio de 2026 que suspendió el trámite para revisar inquietudes y observaciones formuladas durante el proceso de contratación del servicio de mantenimiento para sus dos principales complejos de refinación.

La compañía indicó que reportó “la suspensión temporal del proceso encaminado a la contratación del servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales con parada de planta y en operación, de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena”. Añadió que ese aviso se tramitó por los canales oficiales previstos por la ley en Secop II.

La medida recae sobre un proceso ligado al mantenimiento de las dos principales instalaciones de refinación de la compañía. En el pronunciamiento, la empresa no informó cambios en la operación de las plantas ni alteraciones en los servicios asociados a esas refinerías.

PUBLICIDAD

Ecopetrol suspendió temporalmente el desarrollo del proceso para contratar mantenimiento de refinerías - crédito Ecopetrol
Ecopetrol suspendió temporalmente el desarrollo del proceso para contratar mantenimiento de refinerías - crédito Ecopetrol

Qué revisará Ecopetrol durante la suspensión

Ecopetrol explicó que durante la pausa impulsará análisis empresariales sobre las inquietudes y observaciones formuladas a lo largo del proceso contractual. La revisión, según la compañía, busca evaluar esos elementos antes de seguir con la contratación prevista.

Indicó que estudiará si resulta procedente pedir la intervención de la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol S.A. y de la Procuraduría General de la Nación. Esa posibilidad quedó planteada dentro del periodo de suspensión, sin que la compañía precisara el plazo de esa etapa.

El comunicado señaló que todas las actuaciones se mantendrán dentro de los procedimientos establecidos por la ley y de las reglas del proceso. Ecopetrol tampoco detalló cuáles fueron las observaciones presentadas por los participantes.

PUBLICIDAD

Denuncias que rodean el proceso contractual

La decisión se conoció en medio de denuncias sobre presunta corrupción, pago de coimas y posible direccionamiento de contratos. Los señalamientos aparecen como denuncias y revelaciones, no como hechos confirmados por la empresa. Desde mayo, según información relevada por El Tiempo, varios miembros de Junta Directiva recibieron información sensible sobre un posible direccionamiento de contratos por más de USD700 millones. También se mencionó una denuncia sobre coimas de más de 3% y la supuesta participación de al menos diez funcionarios y dos allegados a uno de ellos.

La Refinería de Cartagena produce combustibles de alta calidad y abastece gran parte de la demanda nacional e internaciona - crédito Fredy Builes/Reuters
La Refinería de Cartagena produce combustibles de alta calidad y abastece gran parte de la demanda nacional e internaciona - crédito Fredy Builes/Reuters

De acuerdo con el medio, altos funcionarios de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja pidieron en cartas que se frenara la contratación. También señala que el asunto iba a discutirse en junta directiva el miércoles y jueves citados en esa misma nota, antes del anuncio de suspensión.

Dentro de esas denuncias, se menciona además el caso de una firma con $76 millones de capital que iba a quedarse con un contrato de USD12 millones. En la denuncia aparecen nombres de funcionarios implicados y de empresas presuntamente favorecidas.

Alcance del contrato para las dos refinerías

El proceso suspendido corresponde al servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales con parada de planta y en operación. Eso incluye labores asociadas al funcionamiento y la atención técnica de instalaciones industriales en las refinerías de Ecopetrol en Barrancabermeja y Cartagena.

La comunicación oficial encuadra el proceso dentro del mantenimiento de los dos principales complejos de refinación de la empresa. Este es uno de los contratos más importantes para la operación de esas plantas, aunque la compañía no informó afectaciones operativas por la suspensión.

La pausa, de acuerdo con el comunicado, se concentra en el trámite contractual y no en la operación general de la petrolera. No se reportaron cambios en la prestación de los servicios de las refinerías mientras avanza la revisión.

Juan Carlos Hurtado es el presidente encargado de Ecopetrol - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Juan Carlos Hurtado es el presidente encargado de Ecopetrol - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Posición de Ecopetrol sobre transparencia y continuidad del proceso

Ecopetrol sostuvo que su gestión contractual se rige por altos estándares de transparencia y por la legislación aplicable. La empresa afirmó que su contratación se fundamenta en criterios de “moralidad, transparencia, concurrencia, pluralidad, objetividad, eficiencia, eficacia y competitividad”.

La compañía también enmarcó esos principios en su Código de Ética y en sus prácticas corporativas. A la vez, no anunció una fecha específica para reactivar el proceso suspendido.

Durante la suspensión, Ecopetrol centrará su actuación en revisar los reparos surgidos dentro del proceso y en decidir si activa apoyos de control interno o preventivo. Hasta que esa evaluación concluya, el contrato seguirá en pausa.

Temas Relacionados

EcopetrolReficarRefinería de BarrancabermejaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

La hija menor del presidente saliente festejó rodeada de sus seres queridos y las palabras de sus allegados para festejar la fecha llamaron la atención

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Abogado de Petro pidió a los ministros de De la Espriella continuar con el empalme y aclaró de qué se trata el proceso: “Pónganse a trabajar”

El jurista Alejandro Carranza advirtió que el empalme no puede ser considerado una auditoría anticorrupción o un debate de control político

Abogado de Petro pidió a los ministros de De la Espriella continuar con el empalme y aclaró de qué se trata el proceso: “Pónganse a trabajar”

‘Influencer’ colombiana se volvió viral por su parecido con Erling Haaland y desató ola de reacciones en pleno Mundial 2026: “Como si fuera yo misma”

Ana Sofía Montoya contó que las comparaciones con el delantero noruego comenzaron como una broma entre sus seguidores, pero terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados en sus redes sociales

‘Influencer’ colombiana se volvió viral por su parecido con Erling Haaland y desató ola de reacciones en pleno Mundial 2026: “Como si fuera yo misma”

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

El defensor central ha participado de tres series con la Tricolor y una de ellas se volvió famoso por el portero al que enfrentó y lo que le dijo durante el disparo

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

Aterrizaje de Nicolás Gómez al gabinete de Abelardo de la Espriella desató la ira del petrismo: “¡El nepotismo de los de siempre!”

El nombramiento del hijo del senador electo Enrique Gómez y del designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez, provocó una ola de críticas entre figuras de los movimientos progresistas, que acusan al nuevo gobierno de perpetuar el nepotismo y concentrar el poder en una sola familia

Aterrizaje de Nicolás Gómez al gabinete de Abelardo de la Espriella desató la ira del petrismo: “¡El nepotismo de los de siempre!”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial: “Dios no se mete en el fútbol, porque si no...”

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Aura Cristina Geithner tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre y contó detalles de su relación: “Tengo un colágeno”

Of Monsters And Men anunciaron su regreso a Colombia con ‘The Mouse Parade Tour’: fecha, lugar y precios

Deportes

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero habrían jugado su última Copa del Mundo: el fin de una generación de la Selección Colombia

Jhon Arias pidió perdón tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Ya está bueno quedarnos siempre ahí, en la víspera”

Néstor Lorenzo agradeció el respaldo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 y aceptó el mayor error de la Tricolor: “No convertir se paga”