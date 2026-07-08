Ecopetrol detiene proceso millonario por denuncias en contratación: qué pasará con las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja

Ecopetrol es la compañía más rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Ecopetrol informó el 7 de julio de 2026 que suspendió el trámite para revisar inquietudes y observaciones formuladas durante el proceso de contratación del servicio de mantenimiento para sus dos principales complejos de refinación.

La compañía indicó que reportó “la suspensión temporal del proceso encaminado a la contratación del servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales con parada de planta y en operación, de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena”. Añadió que ese aviso se tramitó por los canales oficiales previstos por la ley en Secop II.

La medida recae sobre un proceso ligado al mantenimiento de las dos principales instalaciones de refinación de la compañía. En el pronunciamiento, la empresa no informó cambios en la operación de las plantas ni alteraciones en los servicios asociados a esas refinerías.

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Ecopetrol suspendió temporalmente el desarrollo del proceso para contratar mantenimiento de refinerías - crédito Ecopetrol

Qué revisará Ecopetrol durante la suspensión

Ecopetrol explicó que durante la pausa impulsará análisis empresariales sobre las inquietudes y observaciones formuladas a lo largo del proceso contractual. La revisión, según la compañía, busca evaluar esos elementos antes de seguir con la contratación prevista.

Indicó que estudiará si resulta procedente pedir la intervención de la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol S.A. y de la Procuraduría General de la Nación. Esa posibilidad quedó planteada dentro del periodo de suspensión, sin que la compañía precisara el plazo de esa etapa.

El comunicado señaló que todas las actuaciones se mantendrán dentro de los procedimientos establecidos por la ley y de las reglas del proceso. Ecopetrol tampoco detalló cuáles fueron las observaciones presentadas por los participantes.

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Denuncias que rodean el proceso contractual

La decisión se conoció en medio de denuncias sobre presunta corrupción, pago de coimas y posible direccionamiento de contratos. Los señalamientos aparecen como denuncias y revelaciones, no como hechos confirmados por la empresa. Desde mayo, según información relevada por El Tiempo, varios miembros de Junta Directiva recibieron información sensible sobre un posible direccionamiento de contratos por más de USD700 millones. También se mencionó una denuncia sobre coimas de más de 3% y la supuesta participación de al menos diez funcionarios y dos allegados a uno de ellos.

La Refinería de Cartagena produce combustibles de alta calidad y abastece gran parte de la demanda nacional e internaciona - crédito Fredy Builes/Reuters

De acuerdo con el medio, altos funcionarios de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja pidieron en cartas que se frenara la contratación. También señala que el asunto iba a discutirse en junta directiva el miércoles y jueves citados en esa misma nota, antes del anuncio de suspensión.

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Dentro de esas denuncias, se menciona además el caso de una firma con $76 millones de capital que iba a quedarse con un contrato de USD12 millones. En la denuncia aparecen nombres de funcionarios implicados y de empresas presuntamente favorecidas.

Alcance del contrato para las dos refinerías

El proceso suspendido corresponde al servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales con parada de planta y en operación. Eso incluye labores asociadas al funcionamiento y la atención técnica de instalaciones industriales en las refinerías de Ecopetrol en Barrancabermeja y Cartagena.

La comunicación oficial encuadra el proceso dentro del mantenimiento de los dos principales complejos de refinación de la empresa. Este es uno de los contratos más importantes para la operación de esas plantas, aunque la compañía no informó afectaciones operativas por la suspensión.

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La pausa, de acuerdo con el comunicado, se concentra en el trámite contractual y no en la operación general de la petrolera. No se reportaron cambios en la prestación de los servicios de las refinerías mientras avanza la revisión.

Juan Carlos Hurtado es el presidente encargado de Ecopetrol - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Posición de Ecopetrol sobre transparencia y continuidad del proceso

Ecopetrol sostuvo que su gestión contractual se rige por altos estándares de transparencia y por la legislación aplicable. La empresa afirmó que su contratación se fundamenta en criterios de “moralidad, transparencia, concurrencia, pluralidad, objetividad, eficiencia, eficacia y competitividad”.

La compañía también enmarcó esos principios en su Código de Ética y en sus prácticas corporativas. A la vez, no anunció una fecha específica para reactivar el proceso suspendido.

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Durante la suspensión, Ecopetrol centrará su actuación en revisar los reparos surgidos dentro del proceso y en decidir si activa apoyos de control interno o preventivo. Hasta que esa evaluación concluya, el contrato seguirá en pausa.