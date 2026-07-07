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Of Monsters And Men anunciaron su regreso a Colombia con ‘The Mouse Parade Tour’: fecha, lugar y precios

La banda islandesa vuelve a Bogotá diez años después de su paso por el Festival Estéreo Picnic, con un repertorio que incluye material de su más reciente disco de estudio

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Of Monsters and Men llegará a Bogotá para presentar All Is Love and Pain in the Mouse Parade, su cuarto álbum de estudio publicado en octubre de 2025 - crédito @ofmonstersandmen/Instagram
Of Monsters and Men llegará a Bogotá para presentar All Is Love and Pain in the Mouse Parade, su cuarto álbum de estudio publicado en octubre de 2025 - crédito @ofmonstersandmen/Instagram

De cara al panorama de conciertos en Colombia para el segundo semestre de 2026, siguen acumulándose los anuncios, y los amantes de la música indie o el rock alternativo vieron este martes 7 de julio un anuncio significativo en un contexto que ya tiene nombres como The Strokes o Gorillaz en la programación.

El anuncio más reciente involucra a Of Monsters and Men, que se presentará por primera vez en 10 años con su gira The Mouse Parade Tour – The Americas 2026, que también incluirá paradas en Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Argentina y Brasil.

La cita será en el Teatro Royal Center de Bogotá el 30 de noviembre de 2026. La fecha marca el retorno de la banda islandesa al país diez años después de su única presentación anterior, en el Festival Estéreo Picnic, esta vez promocionando All Is Love and Pain in the Mouse Parade, su cuarto álbum de estudio, publicado en octubre de 2025.

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Of Monsters and Men confirmó un concierto en Bogotá para el 30 de noviembre de 2026 en el Teatro Royal Center como parte de 'The Mouse Parade Tour – The Americas 2026' - crédito @ofmonstersandmen/Instagram
Of Monsters and Men confirmó un concierto en Bogotá para el 30 de noviembre de 2026 en el Teatro Royal Center como parte de 'The Mouse Parade Tour – The Americas 2026' - crédito @ofmonstersandmen/Instagram

El concierto en el Royal Center tendrá un aforo total de 2.847 personas en localidad general, distribuidas en tres etapas de venta con precios diferenciados. La Etapa 1 ofrece 700 boletas a $157.000 pesos, con un cargo por servicio de $25.000, para un precio total de $182.000. La Etapa 2, también con 700 boletas disponibles, tiene un valor de $199.000 más $31.000 de cargo por servicio, para un total de $230.000. La Etapa 3 amplía el aforo con 1.447 boletas a $239.000, más $37.000 de cargo, con un precio total de $276.000.

La venta se desarrolla en dos fases a través de Ticketmaster. La preventa artista abrirá el miércoles el 8 de julio a las 10:00 a. m. y estará activa hasta el 9 de julio a las 11:59 p. m.; para acceder se requiere un código enviado por el artista, y el 90% del aforo de cada localidad estará disponible en esta fase.

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Por su parte, la venta general comienza el 10 de julio a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta agotar existencias, con el total del aforo restante disponible. En ambas fases se puede adquirir un máximo de 8 boletas por transacción.

Of Monsters and Men: del éxito viral a la experimentación

Of Monsters and Men se formó en 2010 en Islandia y alcanzó proyección internacional con "Little Talks", sencillo que superó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify - crédito @ofmonstersandmen/Instagram
Of Monsters and Men se formó en 2010 en Islandia y alcanzó proyección internacional con "Little Talks", sencillo que superó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify - crédito @ofmonstersandmen/Instagram

La banda se formó en 2010 en Garðabær, Islandia, a partir del proyecto en solitario de Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, que actuaba bajo el nombre Songbird antes de convocar a sus compañeros. El quinteto lo integran también Ragnar “Raggi” Þórhallsson en voz y guitarra, Brynjar Leifsson en guitarra líder, Kristján Páll Kristjánsson en bajo y Arnar Rósenkranz Hilmarsson en batería.

Las dos voces principales —las de Hilmarsdóttir y Þórhallsson— son el sello distintivo de canciones como Little Talks, Mountain Sound, King and Lionheart y Dirty Paws, que contribuyeron a darle forma al sonido del indie folk durante la década de 2010.

El despegue internacional llegó en 2011, cuando la emisora de radio de Filadelfia Radio 104.5 comenzó a difundir una maqueta de Little Talks. Su álbum debut, My Head Is an Animal, alcanzó el número 1 en Australia, el 3 en el Reino Unido y el 6 en Estados Unidos, con certificaciones de doble platino en varios mercados.

Little Talks entró en el top 20 de más de quince países y llegó al puesto 20 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer sencillo de una banda islandesa en superar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

Con Beneath the Skin (2015), la banda adoptó un tono más oscuro y una producción más elaborada, codirigida en Los Ángeles por Rich Costey (Muse, Interpol, Foster the People). El álbum llegó al número 1 en Canadá y al 3 en Estados Unidos. En 2019 llegó Fever Dream, su trabajo más orientado hacia los sintetizadores que alcanzó el número 1 del Billboard Top Rock Albums. “Un disco tranquilizador y afable”, lo definió The Independent, aunque reconoció que ninguna canción del álbum tenía visos de eclipsar el éxito de Little Talks.

Tras un paréntesis en el que algunos miembros se dedicaron a proyectos en solitario, la banda lanzó en julio de 2025 el sencillo Television Love, su primera entrega original en tres años, seguido de Ordinary Creature en agosto.

En octubre de 2025 publicó All Is Love and Pain in the Mouse Parade, autoproducido y en el que exploró temáticas ligadas a la coexistencia del amor y el dolor a través de su fórmula folk-rock habitual.

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