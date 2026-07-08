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Jhon Arias pidió perdón tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Ya está bueno quedarnos siempre ahí, en la víspera”

El atacante aseguró que la Tricolor debe sacar lecciones de la derrota frente a Suiza, lamentó no haber respondido a la ilusión de los hinchas y llamó a convertir este golpe en un aprendizaje

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Arias afirmó que el equipo deberá reflexionar sobre los aspectos que aún necesita mejorar para competir por el título -crédito REUTERS/Albert Gea
Arias afirmó que el equipo deberá reflexionar sobre los aspectos que aún necesita mejorar para competir por el título -crédito REUTERS/Albert Gea

La eliminación de Colombia en el Mundial 2026 dejó un vestuario golpeado y una sensación compartida de frustración entre jugadores e hinchada. Después de caer en la tanda de penales frente a Suiza en el BC Place de Vancouver, uno de los primeros en dar la cara fue Jhon Arias, quien reconoció el dolor por quedarse a las puertas de los cuartos de final y envió un mensaje directo a los colombianos.

El futbolista no ocultó la decepción tras el desenlace del partido. Con evidente tristeza, aseguró que el grupo siente que volvió a dejar escapar una oportunidad importante, pese al camino que construyó durante el campeonato y al nivel que mostró en la competencia. Sus palabras reflejaron el sentimiento de un plantel que soñó con seguir haciendo historia en el torneo. Arias habló de la necesidad de aprender de este nuevo golpe, asumir responsabilidades y convertir la experiencia en un impulso para el futuro de la selección.

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El futbolista reconoció que el grupo sintió que estaba cerca de alcanzar los cuartos de final-crédito REUTERS/Albert Gea
El futbolista reconoció que el grupo sintió que estaba cerca de alcanzar los cuartos de final-crédito REUTERS/Albert Gea

“El primer sentimiento es pedirle perdón al pueblo colombiano. Ya está bueno quedarnos siempre ahí, en la víspera”, expresó el atacante en la zona mixta. El jugador reconoció que el equipo estaba convencido de que podía llegar más lejos y lamentó no haber aprovechado la oportunidad después del torneo que venía realizando la Tricolor.

“Creo que lo de hoy nos tiene que servir, nos tiene que hacer madurar, nos tiene que hacer ver realmente qué es lo que nos falta para llegar hasta el último día”, afirmó para Gol Caracol. Para Arias, el golpe resulta aún más difícil por el rendimiento que mostró Colombia a lo largo del campeonato y por la ilusión que se había generado entre los aficionados.

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“Yo creo que duele más por el campeonato que hicimos, por lo que demostramos, pero infelizmente no nos alcanzó. Una vez más nos ilusionamos, yo creo que estábamos todos muy ilusionados. Se veía, se sentía, yo creo que estábamos cerca”, agregó. Colombia quedó eliminada luego de empatar 0-0 con Suiza durante los 120 minutos disputados en Vancouver. Fue un compromiso muy equilibrado, en el que la Tricolor generó opciones para quedarse con la clasificación, pero no logró romper el cero.

La Tricolor quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en la definición por penales ante Suiza-crédito REUTERS/Albert Gea
La Tricolor quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en la definición por penales ante Suiza-crédito REUTERS/Albert Gea

La definición llegó desde el punto penal. Juan Fernando Quintero convirtió el primer cobro colombiano y Granit Xhaka respondió para Suiza. Más adelante, Davinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño. Jáminton Campaz y Luis Díaz mantuvieron con vida a la selección al anotar sus lanzamientos. Sin embargo, Gregor Kobel detuvo el cobro de Juan Camilo Hernández, aunque Manuel Akanji también desperdició su oportunidad para el conjunto europeo.

Finalmente, Rubén Vargas convirtió el penal definitivo y aseguró la clasificación de Suiza a los cuartos de final, donde enfrentará a Argentina el sábado 11 de julio. El futbolista del Palmeiras insistió en que el grupo debe transformar este momento en una oportunidad para crecer y regresar más fortalecido.

“Infelizmente nos vamos con las manos vacías, nos vamos precipitadamente del torneo. Pero bueno, yo creo que esto hoy nos tiene que servir, tenemos que sacar lo positivo de esto y crecer, crecer porque seguro que Dios nos tendrá una recompensa ahí adelante.” El futbolista también dedicó unas palabras a los hinchas, quienes acompañaron a la Selección durante toda la Copa del Mundo y mantuvieron intacta la ilusión de alcanzar un resultado histórico.

Jhon Arias habló con los medios de comunicación después de la derrota de Colombia en Vancouver.-crédito REUTERS/Lee Smith
Jhon Arias habló con los medios de comunicación después de la derrota de Colombia en Vancouver.-crédito REUTERS/Lee Smith

“La gente ya se lo merece, ya está en un punto donde siempre nos apoyan, nos demuestran que confían y al final nos vamos con las manos vacías. Para reflexionar qué es lo que nos está faltando”, señaló.

Sobre el posible cruce frente a Argentina en caso de avanzar, el oriundo de Quibdó dejó claro que ese escenario nunca ocupó la mente del grupo durante el compromiso. “Poco nos importaba Argentina, teníamos que haber hecho la tarea hoy. Estábamos enfocados en Suiza”. Con el sueño mundialista terminado, Colombia cierra su participación con una campaña que dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico, aunque nuevamente apareció la frustración de quedarse muy cerca de dar el siguiente paso.

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