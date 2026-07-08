Colombia

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

El testimonio sobre la culpa, la nostalgia y el peso emocional de ausentarse por trabajo conectó de inmediato con muchas de sus seguidoras

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La presentadora contó lo difícil que es lidiar con la separación de Salvador y publicó un audio de una llamada con su pequeño - crédito Melina Ramírez / Instagram

Melina Ramírez contó a través de sus redes sociales que tuvo que estar fuera de su casa por más de 20 días debido a compromisos laborales, por lo que la separación de su hijo Salvador la impactó bastante a nivel emocional.

La famosa explicó que la tristeza no empezó cuando se fue, sino días antes. Dijo que la idea de estar lejos la afectó con anticipación y que pasó varios días con esa carga, hasta el punto de que la tristeza alteró su descanso, al no poder conciliar el sueño. En su relato, Melina Ramírez precisó que lloró incluso días antes de salir.

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La presentadora reveló a sus seguidores que la distancia se convirtió en una sensación de angustia sostenida: “Nunca se vuelve más fácil; solo aprendes a ser fuerte. Cada vez que nos separamos es un reto. Siento que mi vida queda incompleta, pero, sin duda, sigo aprendiendo muchísimo de ti, hijito. Sé que algunas mamás me entienden”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.

Tras volver a casa, la empresaria se desconectó del mundo digital para enfocarse en su pequeño antes de regresar al set - crédito Melina Ramírez / Instagram
Tras volver a casa, la empresaria se desconectó del mundo digital para enfocarse en su pequeño antes de regresar al set - crédito Melina Ramírez / Instagram

En una publicación tipo storie en su cuenta de Instagram, la conductora detalló cómo se sintió al regresar a su hogar y qué fue lo que hizo para contrarrestar la tristeza: “22 días sin verte. Ese fin de semana me desconecté de redes y me dediqué a recargar el alma con mi niño. Me voy nuevamente a grabar y otra vez serán varios días sin vernos”.

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La decisión de tomar una pausa en su rutina digital fue para concentrarse en tiempo con su hijo antes de retomar el trabajo, puesto que el calendario de grabación volverá a imponer otra separación de varios días.

El lado humano de los famosos

Cabe mencionar que la presentadora suele utilizar sus redes sociales para mostrarse muy profesional y feliz en sus proyectos televisivos, pero esta vez se mostró más vulnerable y no es la primera vez que lo hace, debido a que ha compartido ese lado con sus seguidores que no dudan en responderle casi de inmediato.

En esta ocasión, la conversación en redes se concentró especialmente en madres que dijeron sentirse identificadas con ese sentimiento de culpa cuando el trabajo obliga a tomar distancia de los hijos y más cuando son pequeños, como es el caso de Salvador, el hijo que la famosa tiene con Mateo Carvajal, que nació el 30 de julio de 2019.

La presentadora de Yo me llamo presumió la compañía de su hijo en el set de grabación del programa - crédito @melinaramirez90/ Instagram
La presentadora siempre expresa su amor por su pequeño hijo en redes sociales - crédito @melinaramirez90/ Instagram

La experiencia planteó un debate sobre el peso emocional de separarse de un hijo incluso cuando la decisión está atravesada por responsabilidades profesionales y entre los comentarios se encuentran algunos como: “Te entiendo completamente 🫶🏼 Nunca nos acostumbraremos”, “Es lo más difícil, pero necesario, creo que nunca estamos preparados para separarnos de nuestros chiquis” y “Y la gente sufriendo por que la relaciones se acaban cuando van mal. Y no se ponen a pensar que es lo mejor para los hijos”.

Entre tanto, otros revelaron sus propias experiencias: “Mi hijo tiene 38 años y hace 7 años vive fuera del país, extraño todos esos momentos amorosos cuando era un bebé” y “El mío tiene 20 y estudia en otra ciudad, cuento los meses para volver a tenerlo conmigo”.

Vía Instagram - @juanmamendozah
La presentadora y el actor han conformado uno de los hogares más estables de la farándula - crédito @juanmamendozah / Instagram

Cabe mencionar que tras terminar su relación con el modelo y creador de contenido Mateo Carvajal, la presentadora Melina Ramírez se dio una nueva oportunidad en el amor y se casó con Juan Manuel Mendoza, actor colombiano.

La relación entre los dos se ha robado todas las miradas de sus seguidores desde que hicieron pública su historia de amor y más tarde su matrimonio, con el que formó un nuevo hogar junto a su hijo Salvador y la hija de su pareja, llamada Valeria.

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