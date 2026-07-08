James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero habrían jugado su última Copa del Mundo: el fin de una generación de la Selección Colombia

Este es el resumen del partido entre la Selección Colombia y Suiza, que pudo ser el último juego por una Copa del Mundo para James Rodríguez y Juan Fernando Quintero - crédito TyC Sports

La Copa del Mundo 2026 habría significado el final para toda una generación de la Selección Colombia. Esa que logró regresar al país a la máxima cita orbital, que alcanzó la mejor participación histórica para Colombia en un Mundial durante Brasil 2014 y que volvió a ilusionar al pueblo nacional con levantar una Copa América, tras llegar a la final de Estados Unidos 2024.

Hay cuatro jugadores que, quizás, son los más destacados de esa generación. Por lo menos la cantidad de partidos que disputaron y el número de veces que utilizaron la cinta de capitán así lo demuestra.

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James Rodríguez en el 2011 a la izquierda y en el 2024 a la derecha, su primer año con la Selección Colombia y uno de los más gloriosos respectivamente - crédito AFP

James Rodríguez

El número 10, el capitán y el que se convirtió en el jugador con más partidos en la historia con la Selección Colombia, al llegar a la cifra de 131 juegos vestido de amarillo. No ha confirmado el retiro de las Copas del Mundo, pero sus últimos dos años como futbolista profesional llevan a algunos hinchas del fútbol a pensar que puede ser así.

En la actualidad, no tiene club confirmado para continuar su carrera profesional, e incluso Felipe Sierra, especializado en mercado de pases, informó que James estaba pensando en retirarse del fútbol profesional después de este torneo.

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David Ospina en el entrenamiento del partido ante Suiza por la Copa del Mundo 2026, su tercer Mundial con la Tricolor -crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

David Ospina

Con una situación muy similar a la de James Rodríguez, aunque quizás con mejor pasado reciente en el club donde jugó, Atlético Nacional. David Ospina es el segundo jugador con más partidos en la historia de la Selección Colombia con 130 juegos, y fue uno de los máximos responsables, según analistas de fútbol en Colombia, como Carlos Antonio Vélez, de la clasificación de la Tricolor al Mundial de 2014.

El mismo Sierra también aseguró que Ospina se retirará del fútbol profesional después del Mundial 2026, tras confirmarse, esto sí de forma oficial, su salida de Atlético Nacional, equipo donde es ídolo. Eso lleva a pensar que, si sigue jugando fútbol profesional, será por menos de cuatro años y no llegará al Mundial 2030 para representar, en lo que sería su cuarta cita del mundo, a la Selección Colombia.

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Juan Fernando Quintero

Quintero habría dejado la puerta abierta a un posible retiro de la Selección Colombia. Disputó tres Copas del Mundo con la Tricolor y afirmó después de terminar el partido ante Suiza que: “Seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza”.

Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado aseguró en julio de 2024 que continuaría su carrera como futbolista profesional en las ligas de alto nivel para buscar su convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Objetivo que no alcanzó ni siquiera para los partidos amistosos que se desarrollaron después de la clasificación a la máxima cita orbital.

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En el actual mercado de pases salió del Pisa, equipo de la Serie A de Italia, y suena para la liga colombiana y la de Estados Unidos. Si no logró la convocatoria a la Tricolor jugando en la liga de Italia, pensar que lo puede lograr actuando en alguna liga del continente americano es descabellado. Tiene 38 años, edad que para el fútbol de selecciones es avanzada.

Radamel Falcao en su etapa de comentarista durante el Mundial 2026 - crédito Agustin Marcarian/Reuters

Radamel Falcao García

Pensar en que el “Tigre” puede volver a disputar un partido oficial, de competencia, con la Selección Colombia parecería iluso. El segundo máximo goleador en la historia de la Tricolor tiene un presente mucho menos activo que el de James Rodríguez y David Ospina. No disputó la Copa del Mundo 2026, tampoco tiene club decidido para continuar su carrera e incluso ya comenzó a incursionar en el mundo del periodista deportivo, como comentarista de la cadena de televisión ESPN.

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Falcao es la gran insignia de la generación más reciente de la Selección Colombia, por lo menos así lo han manifestado los jugadores del equipo actual cuando se han cruzado en este Mundial 2026 con él. Johan Mojica fue uno de los que lo hizo: “Tenerte aquí es algo muy emocionante para nosotros por todo lo que representas”, le dijo justo después del partido ante Ghana por los dieciseisavos de final de este torneo.