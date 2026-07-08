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Néstor Lorenzo agradeció el respaldo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 y aceptó el mayor error de la Tricolor: “No convertir se paga”

La Selección Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026, al caer ante Suiza en cobros desde el punto penal

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Resumen y tanda de penales del entrenamiento entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito TyC Sports

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026, luego de caer en la definición por penales frente a Suiza, dejó un ambiente de frustración en el cuerpo técnico. En la rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, aseguró que su equipo hizo méritos para ganar durante los 90 minutos, pero reconoció que la falta de definición terminó marcando el destino del encuentro.

El partido sabíamos que iba a ser cerrado. Nos costó no hacer gol. Merecíamos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos y los remates. Sabíamos que iba a ser un partido así. A medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y desencadenó en los penales”, afirmó el seleccionador argentino.

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Néstor Lorenzo en el banquillo durante el partido entre la Selección Colombia y Suiza en la Copa del Mundo 2026, ese que fue su segundo con las Tricolor después de Rusia 2018 - crédito Albert Gea/Reuters
Néstor Lorenzo en el banquillo durante el partido entre la Selección Colombia y Suiza en la Copa del Mundo 2026, ese que fue su segundo con las Tricolor después de Rusia 2018 - crédito Albert Gea/Reuters

¿Por qué salió Jhon Arias?

Lorenzo también explicó una de las decisiones tácticas más comentadas del compromiso: la salida de Jhon Arias durante el tiempo reglamentario. Según el entrenador, el cambio respondió tanto a un aspecto disciplinario como estratégico.

Teníamos miedo de quedarnos con uno menos y por eso salió Jhon Arias. Aparte cambiamos de sistema. Pensamos que debíamos preocuparlos por las bandas, pero fundamentalmente no se dio”, señaló.

Finalmente, el técnico agradeció el respaldo de los aficionados colombianos y defendió el rendimiento ofensivo de su equipo, pese a la eliminación. Para Lorenzo, el problema no fue la generación de juego, sino la falta de contundencia frente al arco rival.

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Gracias a todos los que hicieron un esfuerzo por venir. Me interesa que el equipo genere. Hoy generamos 17 opciones de gol y no convertir se paga. Se abre el arco, son jugadores finos y no hay nada que reprochar. A veces entra y a veces no. Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante”, concluyó.

Jhon Arias fue titular en todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia - crédito Albert Gea/Reuters
Jhon Arias fue titular en todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia - crédito Albert Gea/Reuters

El balance de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

El entrenador argentino asumió el cargo en julio de 2022, tras la salida de Reinaldo Rueda, con la misión de reconstruir un equipo que había quedado por fuera del Mundial de Catar 2022. En sus primeros meses consolidó una base competitiva, mantuvo un largo invicto y devolvió a Colombia al protagonismo internacional, con actuaciones destacadas en las eliminatorias sudamericanas y el subcampeonato de la Copa América 2024.

Finalizada la Copa del Mundo 2026, Lorenzo dirigió 58 partidos oficiales y amistosos, con un balance de 36 victorias, 16 empates y apenas seis derrotas, para un rendimiento cercano al 71 %. Bajo su mando, la selección convirtió 91 goles y recibió 37, cifras que reflejan la estabilidad que alcanzó el equipo durante casi cuatro años de trabajo.

En el Mundial de 2026, Colombia superó la fase de grupos como líder de su zona y posteriormente eliminó a Ghana en los dieciseisavos de final para instalarse entre los 16 mejores. Sin embargo, el recorrido terminó ante Suiza en una serie definida desde los doce pasos, donde los errores de Jáminton Campaz y Dávinson Sánchez marcaron la eliminación.

Néstor Lorenzo en medio de la dirección técnica de la Selección Colombia en el partido ante Suiza - crédito Agustin Marcarian/Reuters
Néstor Lorenzo en medio de la dirección técnica de la Selección Colombia en el partido ante Suiza - crédito Agustin Marcarian/Reuters

El contrato de Lorenzo se extendía hasta el 31 de julio de 2026, por lo que, tras la participación mundialista, concluyó oficialmente un proceso que dejó como principales logros la clasificación al Mundial, el regreso de Colombia a las fases definitivas de un torneo FIFA y la consolidación de una generación liderada por futbolistas como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias. El futuro del banquillo de la selección ahora queda en manos de la Federación Colombiana de Fútbol.

Más allá del resultado en la Copa del Mundo, el proceso dejó una base consolidada de futbolistas jóvenes que ganaron protagonismo junto a referentes experimentados. El balance deportivo también incluye el regreso de Colombia a los primeros planos del continente y la recuperación de una identidad competitiva que le permitió mantenerse entre las selecciones más regulares del ciclo mundialista.

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