Colombia

Aura Cristina Geithner tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre y contó detalles de su relación: “Tengo un colágeno”

La famosa aseguró en una entrevista que vive su presente amoroso sin presiones, aunque no cierra del todo la posibilidad de tener otro hijo

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Aura Cristina Geithner. Foto: Instagram @crissgeithner
Aura Cristina Geithner habló de su relación de pareja - crédito @crissgeithner / Instagram

Aura Cristina Geithner, reconocida por su trabajo en producciones como La potra zaina, Eternamente Manuela y Gata salvaje, contó detalles de su vida amorosa, habló de su exposición en redes sociales y de las críticas que recibe por el contenido que publica, después de haber hecho parte de La casa de los famosos Colombia.

La actriz estuvo en entrevista con La Red, programa de entretenimiento en el que reveló que tiene un novio 15 años menor que ella, aunque la diferencia de edad no ha afectado su fuerte vínculo amoroso.

Pese a que están atravesando uno de los mejores momentos de su relación, la famosa aclaró que no quiere exponer públicamente a su pareja por la cantidad de comentarios negativos que recibe a diario. Sin embargo, dejó claro que se siente muy enamorada.

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Del mismo modo, aseguró que tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre a sus 59 años, lo que causó sorpresa entre sus seguidores que no dudaron en utilizar las redes sociales para comentar cómo la actriz lleva su vida pública y personal.

Critican a Aura Cristina Geithner por publicación subida de tono
La famosa es criticada por las publicaciones que realiza - crédito @crissgeithner / Instagram

Aura Cristina Geithner definió el vinculo con su novio de la siguiente manera: “Tengo ahí un colágeno (...) Estoy con alguien mucho más joven que yo. Como 15 años (...) Para las mujeres que ya pasamos los 50 años, somos mujeres que ya hemos tenido familia, que ya tenemos hijos grandes, que ya tenemos nuestro trabajo, que somos independientes económicamente. Tener un hombre con el que puedas compartir, salir a comer, divertirte, besarte, eso también se llama madurez”.

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Con esas declaraciones dejó en claro que se siente muy feliz por la etapa de enamoramiento y que va paso a paso con su pareja, después de todo el aprendizaje que tuvo con otras relaciones.

Aura Cristina Geithner no descarta la posibilidad de tener más hijos

En el mismo diálogo con el programa televisivo, la actriz contó que tomó la decisión de congelar siete óvulos hace algunos años, debido a que solo tuvo un hijo: Demian Dos Santos, que nació en su matrimonio con el actor argentino Marcelo Dos Santos.

La actriz se refirió a que esa decisión del pasado podría mejorar la relación que tiene actualmente: “Yo no voy a salir con un hombre que espera familia, aunque podría dársela, porque yo tengo óvulos congelados”.

A estas declaraciones, los seguidores de la famosa reaccionaron con comentarios como: “Aura Cristina es una revolucionaria, está muy linda”, felicitándola por la forma como lleva su vida y disfruta del amor a sus 59 años.

Aura Cristina Geithner / Colprensa
Aura Cristina Geithner recibe críticas, aunque también hay quienes la apoyan bastante - crédito Colprensa

La actriz recordó su relación con Marcelo Dos Santos y cómo la maternidad le abrió los ojos

En medio de la entrevista, la famosa habló de su matrimonio con el actor argentino que hizo una exitosa carrera en Colombia y dijo que, pese a las dificultades que vivieron como pareja, hoy recuerda esa etapa con tranquilidad.

Y es que de ese matrimonio nació Demian, al que consideró como una señal para cambiar el rumbo que tenía su vida en ese momento: “Ese hijo vino a darme a mí esa sanación… Yo dije: ‘No, yo no puedo seguir así. No soy feliz’”.

La famosa decidió tomar las riendas de su vida hace muchos años - crédito @crissgeithner / Instagram
La famosa decidió tomar las riendas de su vida hace muchos años - crédito @crissgeithner / Instagram

Cabe mencionar que el hijo de los famosos actores también es reconocido en las plataformas digitales, teniendo en cuenta que estudió producción musical y marketing en Australia, con el apoyo de sus padres y es considerado como un joven muy “guapo” por sus seguidores que lo elogian en cada publicación.

Tras una temporada fuera del país, regresó a Colombia y continúa trabajando en sus perfiles digitales y la vida pública, pues ya supera los 68.000 seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su vida y de su trabajo.

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